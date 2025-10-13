Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Baseus sektörün ilk 4G destekli 20000mAh şarj istasyonunu duyurdu

    Baseus EnerGeek GX11 taşınabilir şarj istasyonu cihazlarınıza ekstra enerji sağlarken aynı zamanda 150 ülkede özgürce 4G hızlarını tecrübe etmenizi de sağlıyor.  

    Baseus EnerGeek GX11 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Geçmiş yıllarda sadece batarya desteği vermek için kullanılan taşınabilir şarj istasyonları ya da powerbank’ler artık yanına mutlaka bir ekstra fonksiyon eklemeye çalışıyor. Port çoklayıcı, güneş enerjisi gibi fonksiyonların yanında hücresel bağlantı da yaygınlaşmaya başladı. 

    Baseus EnerGeek GX11 özellikleri ve fiyatı

    Baseus EnerGeek GX11 barındırdığı özelliklerle sektörde bir ilke imza atıyor. CloudSIM sanal SIM teknolojisi sayesinde 150 ülkede anlaşmalı operatörler ve 13 farklı iletişim frekansı destekleniyor. 150Mbps hızlarına kadar indirme ve 50Mbps hızlarına kadar yükleme sunuluyor. Kutu içerisinde aylık 1GB veri hediyesi de mevcut. Hotspot olarak da 10 cihaza kadar dağıtım yapabiliyor. 

    Toplamda 67W çıkış verebilen cihaz 45W + 22.5W veya 18W + 18W + 12W şeklinde bölünebiliyor. 20000mAh batarya sayesinde hem cihazlarınızı şarj ediyor hem de 114 saate kadar hotspot kullanmanızı sağlıyor. 

    Harici kablosu taşıma ipi olarak da kullanılabiliyor. Büyük ısı dağıtım yapısı kullanıcıyı korurken Web Portal güvenlik sistemi de kişisel verileri koruyor. Baseus EnerGeek GX11 modeli 130$ fiyat etiketi ile satılacak. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kısıtlanmış wifi ne demek jetta vites göstergesinde anahtar işareti türkçe zor bir dil mi işe gitmek istememek skoda kamiq elite ve premium farkı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X6 Pro
    Poco X6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum