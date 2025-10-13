Baseus sektörün ilk 4G destekli 20000mAh şarj istasyonunu duyurdu

Baseus EnerGeek GX11 özellikleri ve fiyatı
Baseus EnerGeek GX11 barındırdığı özelliklerle sektörde bir ilke imza atıyor. CloudSIM sanal SIM teknolojisi sayesinde 150 ülkede anlaşmalı operatörler ve 13 farklı iletişim frekansı destekleniyor. 150Mbps hızlarına kadar indirme ve 50Mbps hızlarına kadar yükleme sunuluyor. Kutu içerisinde aylık 1GB veri hediyesi de mevcut. Hotspot olarak da 10 cihaza kadar dağıtım yapabiliyor.
Toplamda 67W çıkış verebilen cihaz 45W + 22.5W veya 18W + 18W + 12W şeklinde bölünebiliyor. 20000mAh batarya sayesinde hem cihazlarınızı şarj ediyor hem de 114 saate kadar hotspot kullanmanızı sağlıyor.
Harici kablosu taşıma ipi olarak da kullanılabiliyor. Büyük ısı dağıtım yapısı kullanıcıyı korurken Web Portal güvenlik sistemi de kişisel verileri koruyor. Baseus EnerGeek GX11 modeli 130$ fiyat etiketi ile satılacak.