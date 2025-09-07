Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Baseus, Bose teknolojili Inspire serisi kulaklıklarını tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Baseus, Bose imzalı ses teknolojisiyle geliştirilen yeni Inspire serisini tanıttı. XH1, XC1 ve XP1 kulaklıklar, üst düzey ses deneyimi ve premium tasarımla geliyor. İşte detaylar:

    Baseus, Inspire serisi kulaklıklarını tanıttı: İşte özellikleri
    Baseus, ses teknolojilerindeki konumunu güçlendirmek amacıyla Bose iş birliğiyle geliştirilen yeni Inspire serisini IFA 2025’te tanıttı. Seride yer alan XH1 gürültü önleyici kulaklıklar, XC1 açık kulak içi kulaklıklar ve XP1 gürültü önleyici kulak içi kulaklıklar, premium ses deneyimi, güçlü donanım ve modern tasarımı bir araya getiriyor. Bose’un Sound by Bose teknolojisiyle desteklenen Inspire serisi, yüksek çözünürlüklü ses, gelişmiş aktif gürültü engelleme (ANC) sistemleri ve uzun pil ömürleriyle dikkat çekiyor.

    Baseus Inspire XH1: Üst düzey gürültü engelleme ve 360° ses deneyimi

    Baseus Inspire XH1, Dolby Audio ve LDAC desteği sayesinde yüksek çözünürlüklü, derinlikli bir ses alanı sunuyor. Bose tarafından optimize edilen ses ayarları, müzik, film ve oyunlarda 360° surround deneyimi sağlıyor. Dört katmanlı ANC teknolojisi, -48 dB’ye kadar gürültü engelleme performansı sunarken, yapay zeka algoritmalı beş mikrofonlu yapı sayesinde gürültülü ortamlarda bile net telefon görüşmeleri mümkün oluyor.

    Kulaklıkların 100 saate varan pil ömrü, 10 dakikalık hızlı şarjla ek 12 saatlik kullanım süresi sağlıyor. Uzun süreli kullanım için tasarlanan protein deri kulaklık yastıkları ve yumuşak kafa bandı, konforu üst seviyeye çıkarıyor. Inspire XH1, Kozmik Siyah, Starlight Kırık Beyaz, sınırlı sayıda üretilen Gün Batımı Mercanı ve Alacakaranlık Mavisi renk seçenekleriyle geliyor.

    Baseus Inspire XC1: Hafif tasarım ve yüksek çözünürlüklü kablosuz ses

    Açık kulak tasarımıyla dikkat çeken Inspire XC1, hibrit çift yönlü sürücü sistemi sayesinde dinamik bas performansını Knowles dengeli armatür tweeter ile birleştiriyor. LDAC desteği ve yüksek çözünürlüklü kablosuz ses teknolojisi sayesinde detaylı bir ses deneyimi sunan model, sıfır duyu hava yastığı tasarımıyla konforu artırırken ses sızıntısını minimuma indiriyor.

    Baseus, Inspire serisi kulaklıklarını tanıttı: İşte özellikleri
    Sadece 6 gram ağırlığında olan kulaklıklar, 10.000 bükülmeye dayanıklı güçlendirilmiş bağlantıya sahip. Bluetooth Core 6.1 teknolojisi, çok noktalı bağlantı, mobil uygulama üzerinden gelişmiş kontrol ve IP66 sertifikalı su geçirmezlik özellikleri sunuyor. Inspire XC1, şarj başına 8 saate kadar kullanım sağlarken, şarj kutusuyla birlikte toplam 40 saate ulaşıyor. Renk seçenekleri arasında Kozmik Siyah ve Starlight Kırık Beyaz bulunuyor.

     Baseus Inspire XP1: Adaptif ANC ve güçlü bas performansı

    Serinin üçüncü modeli olan Inspire XP1, Dolby Audio destekli Bose ses ayarlarıyla derin bas ve net tizleri aynı anda sunuyor. Çift katmanlı diyafram tasarımı, güçlü bir ses performansı sağlarken, -50 dB’ye kadar gürültü engelleyen adaptif ANC sistemi, bulunduğunuz ortama göre gerçek zamanlı olarak ayarlanıyor.

    Baseus, Inspire serisi kulaklıklarını tanıttı: İşte özellikleri
    Altı mikrofonlu yapay zeka destekli dizilim, kalabalık ve gürültülü ortamlarda bile yüksek ses netliği sunuyor. Tek şarjla 8 saate kadar kullanılabilen Inspire XP1, şarj kutusuyla toplam 45 saate kadar oynatma süresi sağlıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ise ek 2,5 saatlik kullanım imkânı tanıyor. Renk seçenekleri arasında Kozmik Siyah ve Starlight Kırık Beyaz yer alıyor.

    Baseus, Inspire serisini küresel pazarda stratejik bir lansmanla satışa sunuyor. Baseus Inspire XH1 kulaklıklar 149,99 ABD doları fiyatıyla 4 Eylül'den itibaren satışa sunulacak. Inspire XC1 ve XP1 kulaklıkların ise önümüzdeki haftalarda 129,99 ABD doları fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    X
    Xantiave 7 saat önce

    bu reklam nedir la :D

    T
    thecenk 11 saat önce

    ağustostu eylül dendi şimdi görüyorum ekim olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    belfast nasıl okunur eternal sunshine of the spotless mind ne demek kıvanç tatlıtuğ boy ismail murat aydın bacakta kısmi kıl dökülmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OPPO A38
    OPPO A38
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB VECTOR A18
    MSI NB VECTOR A18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum