Baseus, Bose teknolojili Inspire serisi kulaklıklarını tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Baseus Inspire XH1: Üst düzey gürültü engelleme ve 360° ses deneyimi
Baseus Inspire XH1, Dolby Audio ve LDAC desteği sayesinde yüksek çözünürlüklü, derinlikli bir ses alanı sunuyor. Bose tarafından optimize edilen ses ayarları, müzik, film ve oyunlarda 360° surround deneyimi sağlıyor. Dört katmanlı ANC teknolojisi, -48 dB’ye kadar gürültü engelleme performansı sunarken, yapay zeka algoritmalı beş mikrofonlu yapı sayesinde gürültülü ortamlarda bile net telefon görüşmeleri mümkün oluyor.
Kulaklıkların 100 saate varan pil ömrü, 10 dakikalık hızlı şarjla ek 12 saatlik kullanım süresi sağlıyor. Uzun süreli kullanım için tasarlanan protein deri kulaklık yastıkları ve yumuşak kafa bandı, konforu üst seviyeye çıkarıyor. Inspire XH1, Kozmik Siyah, Starlight Kırık Beyaz, sınırlı sayıda üretilen Gün Batımı Mercanı ve Alacakaranlık Mavisi renk seçenekleriyle geliyor.
Baseus Inspire XC1: Hafif tasarım ve yüksek çözünürlüklü kablosuz ses
Açık kulak tasarımıyla dikkat çeken Inspire XC1, hibrit çift yönlü sürücü sistemi sayesinde dinamik bas performansını Knowles dengeli armatür tweeter ile birleştiriyor. LDAC desteği ve yüksek çözünürlüklü kablosuz ses teknolojisi sayesinde detaylı bir ses deneyimi sunan model, sıfır duyu hava yastığı tasarımıyla konforu artırırken ses sızıntısını minimuma indiriyor.
Baseus Inspire XP1: Adaptif ANC ve güçlü bas performansı
Serinin üçüncü modeli olan Inspire XP1, Dolby Audio destekli Bose ses ayarlarıyla derin bas ve net tizleri aynı anda sunuyor. Çift katmanlı diyafram tasarımı, güçlü bir ses performansı sağlarken, -50 dB’ye kadar gürültü engelleyen adaptif ANC sistemi, bulunduğunuz ortama göre gerçek zamanlı olarak ayarlanıyor.
Baseus, Inspire serisini küresel pazarda stratejik bir lansmanla satışa sunuyor. Baseus Inspire XH1 kulaklıklar 149,99 ABD doları fiyatıyla 4 Eylül'den itibaren satışa sunulacak. Inspire XC1 ve XP1 kulaklıkların ise önümüzdeki haftalarda 129,99 ABD doları fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bu reklam nedir la :D
ağustostu eylül dendi şimdi görüyorum ekim olmuş