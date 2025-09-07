Baseus, Bose teknolojili Inspire serisi kulaklıklarını tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Baseus, ses teknolojilerindeki konumunu güçlendirmek amacıyla Bose iş birliğiyle geliştirilen yeni Inspire serisini IFA 2025’te tanıttı. Seride yer alan XH1 gürültü önleyici kulaklıklar, XC1 açık kulak içi kulaklıklar ve XP1 gürültü önleyici kulak içi kulaklıklar, premium ses deneyimi, güçlü donanım ve modern tasarımı bir araya getiriyor. Bose’un Sound by Bose teknolojisiyle desteklenen Inspire serisi, yüksek çözünürlüklü ses, gelişmiş aktif gürültü engelleme (ANC) sistemleri ve uzun pil ömürleriyle dikkat çekiyor.

Baseus Inspire XH1: Üst düzey gürültü engelleme ve 360° ses deneyimi

Baseus Inspire XH1, Dolby Audio ve LDAC desteği sayesinde yüksek çözünürlüklü, derinlikli bir ses alanı sunuyor. Bose tarafından optimize edilen ses ayarları, müzik, film ve oyunlarda 360° surround deneyimi sağlıyor. Dört katmanlı ANC teknolojisi, -48 dB’ye kadar gürültü engelleme performansı sunarken, yapay zeka algoritmalı beş mikrofonlu yapı sayesinde gürültülü ortamlarda bile net telefon görüşmeleri mümkün oluyor.

Kulaklıkların 100 saate varan pil ömrü, 10 dakikalık hızlı şarjla ek 12 saatlik kullanım süresi sağlıyor. Uzun süreli kullanım için tasarlanan protein deri kulaklık yastıkları ve yumuşak kafa bandı, konforu üst seviyeye çıkarıyor. Inspire XH1, Kozmik Siyah, Starlight Kırık Beyaz, sınırlı sayıda üretilen Gün Batımı Mercanı ve Alacakaranlık Mavisi renk seçenekleriyle geliyor.

Baseus Inspire XC1: Hafif tasarım ve yüksek çözünürlüklü kablosuz ses

Açık kulak tasarımıyla dikkat çeken Inspire XC1, hibrit çift yönlü sürücü sistemi sayesinde dinamik bas performansını Knowles dengeli armatür tweeter ile birleştiriyor. LDAC desteği ve yüksek çözünürlüklü kablosuz ses teknolojisi sayesinde detaylı bir ses deneyimi sunan model, sıfır duyu hava yastığı tasarımıyla konforu artırırken ses sızıntısını minimuma indiriyor.

Sadece 6 gram ağırlığında olan kulaklıklar, 10.000 bükülmeye dayanıklı güçlendirilmiş bağlantıya sahip. Bluetooth Core 6.1 teknolojisi, çok noktalı bağlantı, mobil uygulama üzerinden gelişmiş kontrol ve IP66 sertifikalı su geçirmezlik özellikleri sunuyor. Inspire XC1, şarj başına 8 saate kadar kullanım sağlarken, şarj kutusuyla birlikte toplam 40 saate ulaşıyor. Renk seçenekleri arasında Kozmik Siyah ve Starlight Kırık Beyaz bulunuyor.

Baseus Inspire XP1: Adaptif ANC ve güçlü bas performansı

Serinin üçüncü modeli olan Inspire XP1, Dolby Audio destekli Bose ses ayarlarıyla derin bas ve net tizleri aynı anda sunuyor. Çift katmanlı diyafram tasarımı, güçlü bir ses performansı sağlarken, -50 dB’ye kadar gürültü engelleyen adaptif ANC sistemi, bulunduğunuz ortama göre gerçek zamanlı olarak ayarlanıyor.

Altı mikrofonlu yapay zeka destekli dizilim, kalabalık ve gürültülü ortamlarda bile yüksek ses netliği sunuyor. Tek şarjla 8 saate kadar kullanılabilen Inspire XP1, şarj kutusuyla toplam 45 saate kadar oynatma süresi sağlıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ise ek 2,5 saatlik kullanım imkânı tanıyor. Renk seçenekleri arasında Kozmik Siyah ve Starlight Kırık Beyaz yer alıyor.

Baseus, Inspire serisini küresel pazarda stratejik bir lansmanla satışa sunuyor. Baseus Inspire XH1 kulaklıklar 149,99 ABD doları fiyatıyla 4 Eylül'den itibaren satışa sunulacak. Inspire XC1 ve XP1 kulaklıkların ise önümüzdeki haftalarda 129,99 ABD doları fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

