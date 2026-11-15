Baseus'tan iPhone 18 Pro'ya özel AVS destekli 60W şarj adaptörü

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Oynat Baseus, iPhone 18 serisine özel yeni şarj adaptörü EnerFill FE22 modelini piyasaya sundu. Çin'de 13 dolar fiyatla satışa çıkan adaptör, 60 Watt güç sağlarken Apple'ın AVS hızlı şarj protokolünü destekliyor. Voltajı hassas biçimde ayarlayan bu teknoloji sayesinde cihaz ısınmadan şarj olabiliyor. GaN altyapısına sahip olan ürün, katlanabilir fişiyle de oldukça pratik bir kullanım sunuyor. Üç farklı renkle gelen adaptörün küresel satış tarihi henüz netleşmedi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Baseus, yeni EnerFill FE22 1C 60W şarj adaptörünü Çin pazarında piyasaya sürdü. 89 yuan (13 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkan cihaz, özellikle iPhone 18 serisi kullanıcılarını hedefliyor. Şirketin yeni modeli, daha yüksek güç sunan EnerFill FH22'nin aksine maksimum 60W çıkış sağlıyor. Buna karşın Apple'ın kullandığı AVS hızlı şarj protokolünü desteklemesiyle diğer modelden ayrılıyor.

AVS teknolojisi, şarj sırasında voltajın daha küçük aralıklarla ayarlanmasına olanak tanıyor. Bu sayede cihazın ihtiyaçlarına daha hassas şekilde yanıt verilebiliyor. Baseus, FE22 1C modelinin iPhone 18 serisiyle yerel AVS desteği sunduğunu ve 60W'a kadar dinamik hızlı şarj sağlayabildiğini belirtiyor. Özellikle iPhone 18 Pro modellerinin en yüksek kablolu şarj hızlarından yararlanabilmesi için bu protokolün desteklenmesi gerekiyor.

Baseus EnerFill FE22 1C özellikleri

Tek USB-C bağlantı noktasına sahip olan EnerFill FE22 1C, 36,5 x 36,5 x 48 mm boyutlarında ve 102 gram ağırlığında. Katlanabilir fiş tasarımı sayesinde adaptör, taşınırken daha az yer kaplıyor. Baseus, cihazın içerisinde daha küçük boyutlarda yüksek güç aktarımı ve verimli çalışma sağlayan GaN teknolojisini kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Adaptör, AVS desteğinin yanı sıra UFCS, USB Power Delivery (PD), Quick Charge (QC) ve PPS şarj protokolleriyle de uyumlu. Standart çıkış seçenekleri arasında 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A ve 20V/3A değerleri bulunuyor. Bu sayede yalnızca akıllı telefonlar değil, uyumlu tabletler ve dizüstü bilgisayarlar da şarj edilebiliyor.

Isı yönetimine de odaklanan Baseus, donanım ve yazılım tabanlı sıcaklık kontrol sistemini bir arada kullanıyor. Şirketin açıklamasına göre bu sistem, çalışma sıcaklığını ulusal standartlarda belirtilen sınırın 16 derece altında tutabiliyor. Ayrıca gece boyunca şarj işlemlerinde kullanılmak üzere düşük akımlı şarj modu da sunuluyor.

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Baseus EnerFill FE22 1C, Deep Cherry (koyu kiraz), Bright Moon White (parlak ay beyazı) ve Starry Sea Blue (yıldızlı deniz mavisi) olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Koyu kiraz rengi, şirketin daha önce tanıttığı Dark Cherry Collection aksesuar serisiyle de benzerlik taşıyor.

Çin'de 89 yuan (13 dolar) fiyatla satışa çıkan Baseus EnerFill FE22 1C'nin diğer pazarlarda ne zaman piyasaya sürüleceği henüz açıklanmadı.

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Baseus, iPhone 18 serisi için 60W'lık şarj adaptörünü tanıttı

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