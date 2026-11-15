Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Baseus'tan iPhone 18 Pro'ya özel AVS destekli 60W şarj adaptörü

    Baseus, 60W'a kadar güç sağlayan EnerFill FE22 1C şarj adaptörünü Çin'de satışa sundu. Apple'ın AVS hızlı şarj protokolünü destekleyen model, 13 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Baseus, iPhone 18 serisi için 60W'lık şarj adaptörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Baseus, yeni EnerFill FE22 1C 60W şarj adaptörünü Çin pazarında piyasaya sürdü. 89 yuan (13 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkan cihaz, özellikle iPhone 18 serisi kullanıcılarını hedefliyor. Şirketin yeni modeli, daha yüksek güç sunan EnerFill FH22'nin aksine maksimum 60W çıkış sağlıyor. Buna karşın Apple'ın kullandığı AVS hızlı şarj protokolünü desteklemesiyle diğer modelden ayrılıyor.

    AVS teknolojisi, şarj sırasında voltajın daha küçük aralıklarla ayarlanmasına olanak tanıyor. Bu sayede cihazın ihtiyaçlarına daha hassas şekilde yanıt verilebiliyor. Baseus, FE22 1C modelinin iPhone 18 serisiyle yerel AVS desteği sunduğunu ve 60W'a kadar dinamik hızlı şarj sağlayabildiğini belirtiyor. Özellikle iPhone 18 Pro modellerinin en yüksek kablolu şarj hızlarından yararlanabilmesi için bu protokolün desteklenmesi gerekiyor.

    Baseus EnerFill FE22 1C özellikleri

    Tek USB-C bağlantı noktasına sahip olan EnerFill FE22 1C, 36,5 x 36,5 x 48 mm boyutlarında ve 102 gram ağırlığında. Katlanabilir fiş tasarımı sayesinde adaptör, taşınırken daha az yer kaplıyor. Baseus, cihazın içerisinde daha küçük boyutlarda yüksek güç aktarımı ve verimli çalışma sağlayan GaN teknolojisini kullanıyor.

    Baseus, iPhone 18 serisi için 60W'lık şarj adaptörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Adaptör, AVS desteğinin yanı sıra UFCS, USB Power Delivery (PD), Quick Charge (QC) ve PPS şarj protokolleriyle de uyumlu. Standart çıkış seçenekleri arasında 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A ve 20V/3A değerleri bulunuyor. Bu sayede yalnızca akıllı telefonlar değil, uyumlu tabletler ve dizüstü bilgisayarlar da şarj edilebiliyor.

    Isı yönetimine de odaklanan Baseus, donanım ve yazılım tabanlı sıcaklık kontrol sistemini bir arada kullanıyor. Şirketin açıklamasına göre bu sistem, çalışma sıcaklığını ulusal standartlarda belirtilen sınırın 16 derece altında tutabiliyor. Ayrıca gece boyunca şarj işlemlerinde kullanılmak üzere düşük akımlı şarj modu da sunuluyor.

    Baseus EnerFill FE22 1C, Deep Cherry (koyu kiraz), Bright Moon White (parlak ay beyazı) ve Starry Sea Blue (yıldızlı deniz mavisi) olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Koyu kiraz rengi, şirketin daha önce tanıttığı Dark Cherry Collection aksesuar serisiyle de benzerlik taşıyor.

    Çin'de 89 yuan (13 dolar) fiyatla satışa çıkan Baseus EnerFill FE22 1C'nin diğer pazarlarda ne zaman piyasaya sürüleceği henüz açıklanmadı. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Oy Ver
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    unutumuvermiş nasıl yazılır 1.9 jtd doblo kollektör vanası su kaçırıyor kamyoneti otomobile çevirme nissan qashqai 1.2 dig-t alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 Pro
    Apple MacBook Pro M5 Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum