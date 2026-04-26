Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Baseus MC2 açık tasarım kulaklık konfora odaklanıyor

    Baseus MC2 açık tasarım kulaklık modeli sınıfında en uzun kullanım sürelerine imza atarken, bu uzun kullanım esnasında da kullanıcıyı rahatsız etmeyecek şekilde tasarlanmış. 

    Baseus MC2 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde sıkça görmeye başladığımız açık tasarımlı kablosuz kulaklıklara son üye Baseus markasından geliyor. Baseus MC2 modeli açık tasarımların oluşturduğu rahatsızlık hissini en aza indirmek için çalışmış.

    Baseus MC2 özellikleri ve fiyatı

    Tasarıma odaklanan Baseus MC2 kulaklık modeli Cloud Airbag 2.0 sistemi ile geliyor. 360 derecelik yastıklamayı temel alan bu sistem ayrılabilir silikon yastıkların 4 noktadan baskıyı dağıtması sayesinde kulaklığın oynamasını engelliyor. 0.5mm nikel-titanyum alaşımlı C köprüsü ise uzatılmış yay sayesinde konforu arttırıyor.

    Üçlü manyetik devre sürücüsü ve altın mikro kristal diyafram sayesinde yüksek çözünürlükte ses elde edilirken LDAC kodeği de destekleniyor. Çok yönlü ses teknolojisi ile ses sızıntılarını azaltırken SuperBass 3.0 ve Hi-Fi sınırı işleme motoru ile de temiz bir ses sunuyor.

    Kulaklık tek şarj ile 13 saate kadar kullanım sunarken, kutusu ile bu rakam 60 saate çıkıyor. 10 dakikalık şarj ile 3 saate kadar kullanım elde edilirken kutunun bataryası 2 saatte tam olarak doluyor. Baseus MC2 modeli 51$ fiyat etiketi ile satılacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    komşudan gelen koku nereye şikayet edilir banka şube değişikliği nasıl yapılır sniper elite 5 türkçe yama steam iphone ses az çıkıyor kök birası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9T
    Xiaomi Redmi 9T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO Ideapad Slim 3
    LENOVO Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum