Baseus MC2 açık tasarım kulaklık konfora odaklanıyor

Baseus MC2 özellikleri ve fiyatı
Tasarıma odaklanan Baseus MC2 kulaklık modeli Cloud Airbag 2.0 sistemi ile geliyor. 360 derecelik yastıklamayı temel alan bu sistem ayrılabilir silikon yastıkların 4 noktadan baskıyı dağıtması sayesinde kulaklığın oynamasını engelliyor. 0.5mm nikel-titanyum alaşımlı C köprüsü ise uzatılmış yay sayesinde konforu arttırıyor.
Üçlü manyetik devre sürücüsü ve altın mikro kristal diyafram sayesinde yüksek çözünürlükte ses elde edilirken LDAC kodeği de destekleniyor. Çok yönlü ses teknolojisi ile ses sızıntılarını azaltırken SuperBass 3.0 ve Hi-Fi sınırı işleme motoru ile de temiz bir ses sunuyor.
Kulaklık tek şarj ile 13 saate kadar kullanım sunarken, kutusu ile bu rakam 60 saate çıkıyor. 10 dakikalık şarj ile 3 saate kadar kullanım elde edilirken kutunun bataryası 2 saatte tam olarak doluyor. Baseus MC2 modeli 51$ fiyat etiketi ile satılacak.