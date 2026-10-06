Baseus yeni premium açık tasarım kulaklığını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Son dönemde firmaların birbiri ardına premium sınıfta açık tasarım kulaklık satışa sunduğunu görüyoruz. Samsung ve Ugreen firmalarının ardından şimdi de Baseus firması yeni bir kulaklık duyurdu.

Baseus MC2 NC özellikleri ve fiyatı

Uygun fiyatlı alternatiflerin aksine premium açık tasarım kulaklıklarda köprü bileşeninin daha sağlam malzemeden imal edildiğini ve aktif gürültü engelleme gibi alışılmadık özellikler eklendiğini görüyoruz. Baseus MC2 NC kulaklık modeli de bundan geri kalmıyor.

12mm karbon fiber dinamik sürücülere sahip olan kulaklık LDAC kodeğini ve Hi-Res kablosuz ses aktarımı sertifikasına sahip. Mimi ile iş birliği ile hazırlanan duyma teknolojisi farklı frekanslarda duyma hassasiyetinizi test ederek size göre optimizasyon yapıyor.

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Daha sağlam C köprüsüne rağmen daha hafif olan gövde IP67 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Konsept gereği bu kulaklıklar dış sesleri de duymanızı sağlarken Baseus MC2 NC modeli 50 desibel seviyesine kadar aktif gürültü engelleme yapabiliyor. Özellik kulak şeklinize ve çevre gürültüsüne göre gürültü engelleme şiddetini ayarlayabiliyor. Toplamda 6 mikrofon çağrılarda da rüzgâr ve arka plan gürültüsünü azaltıyor.

Yazılım tarafında Deepseek, Qwen gibi yapay zekalara anlık erişim, 21 dilde yüz yüze anlık çeviri, hızlı transkript, gerçek zamanlı bir asistan gibi özellikler yer alıyor. Bluetooth 6.0 ile aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklık kutusu ile 60 saate kadar konuşma süresi sunuyor. 10 dakikalık şarj ile 3 saatlik konuşma süresi elde ediliyor. Baseus MC2 NC kulaklık modeli 116$ fiyat etiketine sahip.

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Baseus MC2 NC tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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