Baseus dahili kablosu olan kablosuz şarj istasyonu duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde ardı ardına enerji ekipmanları duyuran Baseus bu hafta masa üstü kullanıma yönelik bir kablosuz şarj aleti duyurdu. Baseus Nomos II serisi altında satışa sunulacak olan ürün iki versiyon halinde geliyor.

Baseus Nomos II NH21 özellikleri ve fiyatı

Baseus Nomos II NH21 adını taşıyan şarj cihazı prize bağlı kullanım için geliştirilmiş. Qi2 uyumlu 15W kablosuz bir şarj plakası olan cihazda ayrıca dahili bir USB Tip-C kablosu da yer alıyor. Ayrıca ekstra USB Tip-C ve USB Tip-A portları ile birden fazla cihaz şarj edilebiliyor. BPS 3.0 teknolojisi ile akıllı enerji dağıtımı sağlanırken verimli bir soğutma sunulmuş.

Baseus Nomos II NH21 6-in-1 versiyonunda Tip-C portları 140W enerji seviyesine çıkabiliyor ve 6 çıkış ile toplamda 245W enerji elde ediliyor. Bu ürün henüz satışa sunulmadı. 5-in-1 versiyonunda ise 100W Tip-C portu ve toplam 5 çıkış yer alıyor. 140W toplam enerji veren versiyon 110$, 160W enerji veren versiyon ise 120$.



