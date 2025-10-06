Giriş
    Baseus, Mac cihazları için dock istasyonunu duyurdu

    Baseus Nomos NU1 Air Spacemate 12-in-1 çoklayıcı istasyonu Mac kullanıcıların 4K 60Hz görüntü aktarımı, 10Gbps veri aktarımı, 100W enerji girişi gibi özellikler vadediyor.

    Baseus Nomos NU1 Air Spacemate Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar bilgisayar ve taşınabilir cihaz kullanıcılarına yönelik olarak çeşitli çoklayıcı ya da dock istasyonları sunan Baseus bu hafta Mac kullanıcıları özelinde yeni bir çoklayıcı istasyonu piyasaya sürdü.

    Baseus Nomos NU1 Air Spacemate 12-in-1 özellikleri ve fiyatı

    Adından da anlaşılacağı üzere 12 farklı genişleme seçeneğini tek bir kasada sunuyor. 2 adet DisplayPort ve 2 adet HDMI çıkışı ile toplamda iki ekrana kadar 4K çözünürlükte 60 Hz görüntü aktarımı yapabiliyor. Bu sayede macOS kullanıcıları, dizüstü ekranı dahil toplam üç ekranı yansıtma değil genişletilmiş modda kullanabiliyor.

    3 adet USB Tip-C portundan iki tanesi 10Gbps veri aktarımı, 1 tanesi de 100W enerji girişi sağlıyor.  Adet USB Tip-A portundan ise iki tanesi 5Gbps, 2 tanesi de 480Mbps aktarım yapıyor. 1 adet de Gb Ethernet portu mevcut. 

    Prizden güç alan cihaz tek bir USB-C kablo üzerinden dizüstü bilgisayara bağlanıyor. Baseus, cihaza akıllı güç yönetim sistemi de entegre etmiş. Sistem, aktif portları algılayarak gücü dinamik biçimde dağıtıyor ve gereksiz enerji tüketimini azaltıyor. 

    Dock’un üst kısmındaki özel düğme ile ekran kilitleme veya Enerji Tasarrufu Modu etkinleştirilebiliyor. Uzun basıldığında devre dışı kalan portlar sayesinde laptop yalnızca şarj modunda kalıyor ve güç tasarrufu sağlanıyor. Baseus Nomos NU1 Air Spacemate 12-in-1 Dock istasyonu 150 Euro fiyatla Amazon üzerinden satışa sunuldu. 

