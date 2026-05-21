Baseus sık seyahat edenler için bataryalı şarj adaptörünü duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bugün powerbank cihazları akıllı telefon sahipleri için vazgeçilmez olsa da, sık seyahat ettiğinizde bir sorun daha ortaya çıkıyor. O da şarj adaptörü. Gerek telefonu gerekse powerbank modelini şarj etmek için bir şarj adaptörüne ihtiyacınız var. Son dönemde bu ikisini bir arada sunan konseptler ilgi görmeye başladı.

Baseus PicoGo Super Energy Pro özellikleri ve fiyatı

Baseus PicoGo Super Energy Pro üçü bir arada şarj adaptörü bu konsepte bir özellik daha ekliyor. 10000mAh batarya ve katlanabilir priz ucu olan cihazın dahili kablosu mevcut. Böylece 3 farklı aksesuara ihtiyacınızı ortadan kaldırıyor.

Görece çok kaba olmamasına rağmen bir adet USB Tip-C portu, bir adet Tip-A portu, bir adet 73cm makaralı Tip-C kablosu ve bir adet anahtarlık olarak kullanılabilen 20cm Tip-C kablosu olması dikkat çekiyor. Hem Tip-C portu hem de makaralı kablo 67W enerji çıkışı verirken Tip-A portu da 20W enerji sağlıyor.

Prize taktığınızda bypass tekniğini uygulayan adaptör cihazlarınız şarj olduktan sonra kendisini doldurmaya başlıyor. USB Tip-C kablosuyla cihazı 35W hızında şarj edebiliyorsunuz. LED ekranında NFC uyumlu telefonlarınızı dokundurduğunuzda batarya sağlığını görebiliyorsunuz. 326 gram ağırlığında olan Baseus PicoGo Super Energy Pro modeli 50$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

