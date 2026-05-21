Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Baseus sık seyahat edenler için bataryalı şarj adaptörünü duyurdu

    Baseus PicoGo Super Energy Pro şarj adaptörü bünyesinde barındırdığı dahili bataryası ve makaralı kablosu sayesinde sık seyahat edenler için ideal bir set oluyor.

    Baseus PicoGo Super Energy Pro Tam Boyutta Gör
    Bugün powerbank cihazları akıllı telefon sahipleri için vazgeçilmez olsa da, sık seyahat ettiğinizde bir sorun daha ortaya çıkıyor. O da şarj adaptörü. Gerek telefonu gerekse powerbank modelini şarj etmek için bir şarj adaptörüne ihtiyacınız var. Son dönemde bu ikisini bir arada sunan konseptler ilgi görmeye başladı.

    Baseus PicoGo Super Energy Pro özellikleri ve fiyatı

    Baseus PicoGo Super Energy Pro üçü bir arada şarj adaptörü bu konsepte bir özellik daha ekliyor. 10000mAh batarya ve katlanabilir priz ucu olan cihazın dahili kablosu mevcut. Böylece 3 farklı aksesuara ihtiyacınızı ortadan kaldırıyor.

    Görece çok kaba olmamasına rağmen bir adet USB Tip-C portu, bir adet Tip-A portu, bir adet 73cm makaralı Tip-C kablosu ve bir adet anahtarlık olarak kullanılabilen 20cm Tip-C kablosu olması dikkat çekiyor. Hem Tip-C portu hem de makaralı kablo 67W enerji çıkışı verirken Tip-A portu da 20W enerji sağlıyor.

    Prize taktığınızda bypass tekniğini uygulayan adaptör cihazlarınız şarj olduktan sonra kendisini doldurmaya başlıyor. USB Tip-C kablosuyla cihazı 35W hızında şarj edebiliyorsunuz. LED ekranında NFC uyumlu telefonlarınızı dokundurduğunuzda batarya sağlığını görebiliyorsunuz. 326 gram ağırlığında olan Baseus PicoGo Super Energy Pro modeli 50$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 3 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 6 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 6 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    spor toto kolon nedir opel astra kasaları nasıl rüyalanılır doblo 1.6 premio kullanıcı yorumları tam otomatik arabalar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S Edge
    Reeder S19 Max Pro S Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Raider FLUX GR16
    Game Raider FLUX GR16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum