Baseus Security X1 Pro çift sensörlü güvenlik kamerası

Baseus Security X1 Pro özellikleri ve fiyatı
Baseus Security X1 Pro güvenlik kamerası iki adet 125 derecelik lensli 3K kamera barındırıyor. 55 derece hareket eden motorize sistem ile 300 derecelik bir alanı kapsayabiliyor. Her kamera ayrı bir şekilde nesne algılaması yapabiliyor. Live Cross-Cam AI teknolojisi ile bir kameradan diğerine hareketli nesne aktarılabiliyor.
Çift sensörlü izleme yanında hareket algılandığında izlemeye başlama modları olan kamera belirlenen zamanlarda da aktif hale gelebiliyor. 8x dijital yakınlaştırma yapabilen kamera 8 metreye kadar algılama yapıyor ve kızıl ötesi gece görüşü de mevcut.
Çift pencere izleme imkânı sunan sistem ayrılabilir güneş panelleri sayesinde 150 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Paneller sadece 20 dakikada 24 saatlik süre sağlayabiliyor. 512GB’a kadar hafıza kartı desteği olan kamera yağmur ve aşırı sıcaklara da dayanıklı. Kickstarter üzerinde bağış toplayan kamera piyasaya çıktığında 32GB kart ile 280$ fiyat etiketine sahip olacak.
