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    Baseus iddialı bağlantı istasyonunu duyurdu

    Baseus Spacemate RD1 Pro bağlantı istasyonu 100W USB Tip-C, 4K 120Hz HDMI, 5Gbps USB Tip-A, Gigabit Ethernet portu, 160W toplam enerji çıkışı gibi özellikler sunuyor. 

    Baseus Spacemate RD1 Pro Tam Boyutta Gör
    Oturma odanızda ya da ofisinizde birden fazla taşınabilir cihaz ya da monitörünüz varsa Baseus Spacemate RD1 Pro imdadınıza koşuyor. Küçük bir alanda 15 farklı cihazı istasyona bağlayabiliyorsunuz.

    Baseus Spacemate RD1 Pro özellikleri ve fiyatı

    Baseus Spacemate RD1 Pro bağlantı istasyonu 15 farklı portu bir araya toplayarak dikkat çekiyor. Dikey tasarımı sayesinde standı daha az yer kaplıyor ve portların kullanımı için daha fazla alan elde edilmiş oluyor.

    Ön panelde yer alan iki adet USB Tip-C portu 100W seviyesine kadar enerji aktarabilirken iki adet USB Tip-A portu da 5Gbps veri aktarımı sunabiliyor. Üst tarafta ise ayarlanabilir Qi2.2 kablosuz şarj standı, 3 farklı açıda kullanılabiliyor ve 25W seviyesine kadar enerji veriyor.

    Arka kısımda yine 100W enerji verebilen bir USB Tip-C portu, 2 adet 10Gbps USB Tip-C portu, SD/TF 3.0 kart okuyucu, iki adet 480Mbps USB Tip-A portu, Gigabit Ethernet portu ve 2 adet HDMI portu yer alıyor.

    Baseus Spacemate RD1 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Cihaz toplamda 160W enerji çıkışı sunarken 180W GaN destekli bir güç adaptörü ile geliyor. Ön kısımdaki mini ekrandan gerçek zamanlı olarak şarj durumu ve güç dağıtımını görebilmek mümkün. Hemen altında yer alan fiziksel tuş ise sadece şarj ya da şarj+veri aktarımı modları arasında geçiş yapabiliyor.

    Ürün tek bir harici monitöre 4K 120Hz ya da iki monitöre 4K 60Hz görüntü aktarabiliyor ancak macOS cihazlarında çoklu aktarım desteği sunulmadığı için HDMI portları üzerinden sadece yansıtma yapılabiliyor. Kasada bulunan gelişmiş zamanlayıcı yonga video ve yüksek hızlı veriler için sinyal dengesini sağlıyor. Baseus Spacemate RD1 Pro bağlantı istasyonu 260 Euro fiyat etiketine sahip.

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