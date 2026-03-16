Baseus'tan 10 dolara kablosuz kulaklık: 40 saat pil ömrü ve Bluetooth 6.0

Tam Boyutta Gör Baseus, Çin pazarında uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığı TWS 1 Youth Edition modelini tanıttı. Şu anda tanıtıma özel 72 yuan (10 dolar) fiyat etiketiyle satılan kulaklık neler sunuyor bir göz atalım.

Baseus TWS 1 Youth Edition özellikleri

Baseus TWS 1 Youth Edition, daha güçlü ve dengeli bir ses deneyimi için 10 mm dinamik sürücü kullanıyor. Kulaklıkta ayrıca üç kanallı hava akışı sistemiyle çalışan dinamik bas güçlendirme teknolojisi bulunuyor. Bu yapı düşük frekansların daha etkili duyulmasını sağlarken, 3D mekansal ses efekti de daha geniş bir ses sahnesi oluşturmayı hedefliyor.

Çağrı kalitesini artırmak için kulaklıklarda çift mikrofon ve yapay zeka destekli gürültü azaltma sistemi yer alıyor. Bu teknoloji rüzgar ve trafik gibi arka plan seslerini bastırırken kullanıcının sesini daha net şekilde karşı tarafa iletmeyi hedefliyor.

Bağlantı tarafında kulaklıklar Bluetooth 6.0 desteği sunuyor. Bu sayede bağlantı kararlılığı ve enerji verimliliği artırılıyor. 60 ms düşük gecikme modu da özellikle oyun oynarken veya video izlerken ses gecikmesini azaltmayı amaçlıyor. Bunun yanında iki cihaza aynı anda bağlanma özelliği de bulunuyor.

Kulaklıklar tek şarjla 7 saate kadar kullanım sunarken, şarj kutusuyla birlikte toplam 40 saate kadar oynatma süresi sağlanabiliyor. Hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikalık şarj yaklaşık 1.5 saat kullanım sağlayabiliyor. Şarj kutusu USB-C portu üzerinden şarj oluyor ve tamamen dolması yaklaşık 2 saat sürüyor.

Kulaklıkların üzerinde dokunmatik kontrol bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar müzik kontrolü yapabiliyor, çağrıları yanıtlayabiliyor veya sesli asistanı etkinleştirebiliyor. Son olarak kulaklığın IP55 sertifikasıyla toza ve su sıçramalarına dayanıklı olduğunu da belirtelim.

