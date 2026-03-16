Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Baseus'tan 10 dolara kablosuz kulaklık: 40 saat pil ömrü ve Bluetooth 6.0

    Baseus, Çin pazarında uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığı TWS 1 Youth Edition modelini tanıttı. Şu anda tanıtıma özel 72 yuan (10 dolar) fiyat etiketiyle satılan kulaklık neler sunuyor?

    Baseus, Çin pazarında uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığı TWS 1 Youth Edition modelini tanıttı. Şu anda tanıtıma özel 72 yuan (10 dolar) fiyat etiketiyle satılan kulaklık neler sunuyor bir göz atalım.

    Baseus TWS 1 Youth Edition özellikleri

    Baseus TWS 1 Youth Edition, daha güçlü ve dengeli bir ses deneyimi için 10 mm dinamik sürücü kullanıyor. Kulaklıkta ayrıca üç kanallı hava akışı sistemiyle çalışan dinamik bas güçlendirme teknolojisi bulunuyor. Bu yapı düşük frekansların daha etkili duyulmasını sağlarken, 3D mekansal ses efekti de daha geniş bir ses sahnesi oluşturmayı hedefliyor.

    Çağrı kalitesini artırmak için kulaklıklarda çift mikrofon ve yapay zeka destekli gürültü azaltma sistemi yer alıyor. Bu teknoloji rüzgar ve trafik gibi arka plan seslerini bastırırken kullanıcının sesini daha net şekilde karşı tarafa iletmeyi hedefliyor.

    Bağlantı tarafında kulaklıklar Bluetooth 6.0 desteği sunuyor. Bu sayede bağlantı kararlılığı ve enerji verimliliği artırılıyor. 60 ms düşük gecikme modu da özellikle oyun oynarken veya video izlerken ses gecikmesini azaltmayı amaçlıyor. Bunun yanında iki cihaza aynı anda bağlanma özelliği de bulunuyor.

    Kulaklıklar tek şarjla 7 saate kadar kullanım sunarken, şarj kutusuyla birlikte toplam 40 saate kadar oynatma süresi sağlanabiliyor. Hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikalık şarj yaklaşık 1.5 saat kullanım sağlayabiliyor. Şarj kutusu USB-C portu üzerinden şarj oluyor ve tamamen dolması yaklaşık 2 saat sürüyor.

    Kulaklıkların üzerinde dokunmatik kontrol bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar müzik kontrolü yapabiliyor, çağrıları yanıtlayabiliyor veya sesli asistanı etkinleştirebiliyor. Son olarak kulaklığın IP55 sertifikasıyla toza ve su sıçramalarına dayanıklı olduğunu da belirtelim.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/03/15/baseus-tws-1-youth-edition-earbuds-launched-specs-price/ https://item.jd.com/100330632076.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel astra 111. yıl alınır mı opel corsa 1.2 twinport essentia kronik sorunları peugeot 2008 triger kayış mı zincir mi word sayfa ayırma orta susturucu iptali cezası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 15 pro
    Redmi Note 15 pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Hp Omen 16-AM0009NT
    Hp Omen 16-AM0009NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum