Baseus'tan yeni 100W GaN şarj adaptörü: Hem kompakt hem ucuz

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Baseus, kompakt tasarıma sahip yeni 100W USB-C şarj adaptörünü Çin’de satışa sundu. “Baseus EnerFill FH22” adıyla piyasaya çıkan model, küçük boyutlarına rağmen yüksek güç çıkışı sunmasıyla dikkat çekiyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelen adaptörün fiyatı 89 yuan (13 dolar) olarak açıklandı.

Baseus EnerFill FH22 özellikleri

Baseus EnerFill FH22, 36.5 x 36.5 x 48 mm ölçülerinde ve yaklaşık 104.5 gram ağırlığında. Şirket, yeni iç yerleşim tasarımı sayesinde ürünün standart 96W laptop adaptörlerine göre yaklaşık %65 daha küçük olduğunu belirtiyor. Yuvarlak hatlara sahip gövdede mat ve parlak yüzeyler birlikte kullanılırken, katlanabilir priz uçları da taşınabilirliği artırıyor.

Tam Boyutta Gör Adaptör, altıncı nesil GaN (galyum nitrür) teknolojisiyle çalışıyor ve ön bölümde yer alan tek USB-C portundan 100W’a kadar güç verebiliyor. Cihaz ayrıca PD 3.0, QC 5.0, PPS ve UFCS gibi yaygın hızlı şarj standartlarını destekliyor. Bu sayede Apple, Samsung, Xiaomi ve OnePlus gibi markaların telefonlarının yanı sıra modern dizüstü bilgisayarlarla da uyumlu şekilde kullanılabiliyor.

Galaxy A27'nin tüm teknik özellikleri ve resmi görselleri sızdı 1 gün önce eklendi

Kompakt gövdede yüksek güç sunulması nedeniyle oluşabilecek ısı sorunlarına karşı Baseus çeşitli çözümler kullanmış. Şarj cihazında bakır folyo katmanı ve aerogel yalıtım teknolojisi kullanılıyor. Bu yapı hem sıcaklığın kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor hem de dış yüzeyin aşırı ısınmasını engelliyor.

Ayrıca cihazda dahili sıcaklık izleme sistemi bulunuyor. Pil seviyesi %80’e ulaştığında devreye giren akıllı damlama şarj modu ise güç aktarımını azaltarak batarya sağlığını korumayı hedefliyor. Aşırı voltaj ve kısa devre koruması gibi güvenlik özellikleri de adaptörde standart olarak sunuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Baseus'tan yeni 100W GaN şarj adaptörü: Hem kompakt hem ucuz

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: