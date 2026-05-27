Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Baseus'tan yeni 100W GaN şarj adaptörü: Hem kompakt hem ucuz

    Baseus, kompakt tasarıma sahip yeni 100W USB-C şarj adaptörünü satışa sundu. Yeni adaptör, küçük boyutlarına rağmen yüksek güç çıkışı ve uygun fiyatıyla dikkatleri çekiyor.

    Baseus'tan yeni 100W GaN şarj adaptörü: Hem kompakt hem ucuz Tam Boyutta Gör
    Baseus, kompakt tasarıma sahip yeni 100W USB-C şarj adaptörünü Çin’de satışa sundu. “Baseus EnerFill FH22” adıyla piyasaya çıkan model, küçük boyutlarına rağmen yüksek güç çıkışı sunmasıyla dikkat çekiyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelen adaptörün fiyatı 89 yuan (13 dolar) olarak açıklandı.

    Baseus EnerFill FH22 özellikleri

    Baseus EnerFill FH22, 36.5 x 36.5 x 48 mm ölçülerinde ve yaklaşık 104.5 gram ağırlığında. Şirket, yeni iç yerleşim tasarımı sayesinde ürünün standart 96W laptop adaptörlerine göre yaklaşık %65 daha küçük olduğunu belirtiyor. Yuvarlak hatlara sahip gövdede mat ve parlak yüzeyler birlikte kullanılırken, katlanabilir priz uçları da taşınabilirliği artırıyor. 

    Baseus'tan yeni 100W GaN şarj adaptörü: Hem kompakt hem ucuz Tam Boyutta Gör
    Adaptör, altıncı nesil GaN (galyum nitrür) teknolojisiyle çalışıyor ve ön bölümde yer alan tek USB-C portundan 100W’a kadar güç verebiliyor. Cihaz ayrıca PD 3.0, QC 5.0, PPS ve UFCS gibi yaygın hızlı şarj standartlarını destekliyor. Bu sayede Apple, Samsung, Xiaomi ve OnePlus gibi markaların telefonlarının yanı sıra modern dizüstü bilgisayarlarla da uyumlu şekilde kullanılabiliyor.

    Kompakt gövdede yüksek güç sunulması nedeniyle oluşabilecek ısı sorunlarına karşı Baseus çeşitli çözümler kullanmış. Şarj cihazında bakır folyo katmanı ve aerogel yalıtım teknolojisi kullanılıyor. Bu yapı hem sıcaklığın kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor hem de dış yüzeyin aşırı ısınmasını engelliyor.

    Ayrıca cihazda dahili sıcaklık izleme sistemi bulunuyor. Pil seviyesi %80’e ulaştığında devreye giren akıllı damlama şarj modu ise güç aktarımını azaltarak batarya sağlığını korumayı hedefliyor. Aşırı voltaj ve kısa devre koruması gibi güvenlik özellikleri de adaptörde standart olarak sunuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tekdüzelik ne demek en az yakan karbüratörlü lpg beyni eski telefon numaramı nasıl bulurum 80 tyt 30 ayt kaç bin sayısal alfa romeo 159 alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Raider FLUX GR16
    Game Raider FLUX GR16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum