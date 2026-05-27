Baseus'tan yeni 100W GaN şarj adaptörü: Hem kompakt hem ucuz

Baseus EnerFill FH22 özellikleri
Baseus EnerFill FH22, 36.5 x 36.5 x 48 mm ölçülerinde ve yaklaşık 104.5 gram ağırlığında. Şirket, yeni iç yerleşim tasarımı sayesinde ürünün standart 96W laptop adaptörlerine göre yaklaşık %65 daha küçük olduğunu belirtiyor. Yuvarlak hatlara sahip gövdede mat ve parlak yüzeyler birlikte kullanılırken, katlanabilir priz uçları da taşınabilirliği artırıyor.
Kompakt gövdede yüksek güç sunulması nedeniyle oluşabilecek ısı sorunlarına karşı Baseus çeşitli çözümler kullanmış. Şarj cihazında bakır folyo katmanı ve aerogel yalıtım teknolojisi kullanılıyor. Bu yapı hem sıcaklığın kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor hem de dış yüzeyin aşırı ısınmasını engelliyor.
Ayrıca cihazda dahili sıcaklık izleme sistemi bulunuyor. Pil seviyesi %80'e ulaştığında devreye giren akıllı damlama şarj modu ise güç aktarımını azaltarak batarya sağlığını korumayı hedefliyor. Aşırı voltaj ve kısa devre koruması gibi güvenlik özellikleri de adaptörde standart olarak sunuluyor.
