Baseus nesneye ışık tutan güvenlik kamerasını tanıttı

Baseus U2 Pro Outdoor özellikleri ve fiyatı
Baseus U2 Pro Outdoor güvenlik kamerası ilginç bir özellik ile geliyor. Dahili motorize LED aydınlatma kapsama alanına giren hareketli nesneye ışık tutuyor ve nereye giderse onu takip ediyor. Böylece potansiyel hırsızları korkutuyor. Ya da kullanıcı gezintiye çıkarsa yolunu aydınlatıyor.
Işık haricinde yapay zekâ algoritması nesneleri analiz ederek hareket tespit ettiği anda kullanıcıya bildirim gönderiyor ve nesnenin insan, kurye, araç veya hayvan olduğu konusunda özet geçiyor. Çift 3K sensörün üstte olanı sabit ve belirli bir alanı tarıyor. Altta olanı hareketli daha geniş bir alanı tarıyor. Kameralar tam renkli gece görüşüne de sahip.
Kamera sadece hareket varsa kayda geçiyor ve kayıtları yerel depolamada tutuyor. Uygulamadan bu kayıtlara ulaşılabiliyor. Güneş paneli sayesinde priz olmayan durumlarda da belirli bir süre kendisini idare edebiliyor. Yapay zekânın gürültü de engelleyebildiği Baseus U2 Pro Outdoor güvenlik kamerası 270$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: