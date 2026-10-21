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    Baseus nesneye ışık tutan güvenlik kamerasını tanıttı

    Baseus U2 Pro Outdoor adındaki yeni nesil güvenlik kamerası hareketli nesnelere LED ışığını kilitleyerek muhtemel soygunların önüne geçmeyi hedefliyor.          

    Baseus U2 Pro Outdoor Tam Boyutta Gör
    Güvenlik kameraları gelişen teknoloji sayesinde bugün sayısız yetenek kazanmış durumda. Hareketli nesne algılama, insan ayırt etme, yapay zekâ algoritmaları derken artık nesneye ışık tutan kameralar çıkmaya başladı.

    Baseus U2 Pro Outdoor özellikleri ve fiyatı

    Baseus U2 Pro Outdoor güvenlik kamerası ilginç bir özellik ile geliyor. Dahili motorize LED aydınlatma kapsama alanına giren hareketli nesneye ışık tutuyor ve nereye giderse onu takip ediyor. Böylece potansiyel hırsızları korkutuyor. Ya da kullanıcı gezintiye çıkarsa yolunu aydınlatıyor.

    Işık haricinde yapay zekâ algoritması nesneleri analiz ederek hareket tespit ettiği anda kullanıcıya bildirim gönderiyor ve nesnenin insan, kurye, araç veya hayvan olduğu konusunda özet geçiyor. Çift 3K sensörün üstte olanı sabit ve belirli bir alanı tarıyor. Altta olanı hareketli daha geniş bir alanı tarıyor. Kameralar tam renkli gece görüşüne de sahip.

    Kamera sadece hareket varsa kayda geçiyor ve kayıtları yerel depolamada tutuyor. Uygulamadan bu kayıtlara ulaşılabiliyor. Güneş paneli sayesinde priz olmayan durumlarda da belirli bir süre kendisini idare edebiliyor. Yapay zekânın gürültü de engelleyebildiği Baseus U2 Pro Outdoor güvenlik kamerası 270$ fiyat etiketine sahip.

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