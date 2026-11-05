Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uyurken kulaklığa gerek kalmayacak: Baseus'tan yastık altı hoparlör

    Kulaklık takmadan yatakta müzik ve podcast dinlemek isteyenlere yönelik geliştirilen Baseus Sleep SK1, çevreye ses yayılımını azaltan özel teknolojisiyle dikkat çekiyor.

    Baseus, yastık altına yerleştirilen Bluetooth hoparlörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Baseus, yatakta müzik, podcast ve sesli kitap dinlemek isteyenlere yönelik geliştirdiği yeni Bluetooth hoparlörü Sleep SK1'i tanıttı. Yastığın altına yerleştirilerek kullanılan cihaz, sesi doğrudan yastık üzerinden ileterek yanındaki kişiyi rahatsız etmeden dinleme deneyimi sunmayı hedefliyor.

    Baseus Sleep SK1 özellikleri neler?

    Baseus'un yeni hoparlörünün en dikkat çekici özelliklerinden biri oldukça ince ve hafif tasarımı. Yalnızca 14 mm kalınlığında olan cihaz, 16,5 cm uzunluğa ve 44 gram ağırlığa sahip. Hoparlör, düz tasarımı sayesinde yastığın altında belirgin bir çıkıntı oluşturmuyor. Bu da özellikle yan yatarak uyuyan kullanıcılar açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

    Baseus, yastık altına yerleştirilen Bluetooth hoparlörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Cihazın kasasında mat yüzeyli ve yangına dayanıklı malzemeler tercih edilmiş. Yan tarafında bulunan küçük dijital ekran ise saati, kalan pil seviyesini ve çalışma modunu gösteriyor.

    Ses aktarımı tarafında standart hoparlör sürücüleri yerine mikro titreşim tabanlı bir sistem kullanılıyor. Simetrik olarak konumlandırılan çift titreşim sürücüsü, ses dalgalarını doğrudan yastığa iletiyor. Böylece kullanıcı başını yastığa koyduğunda sesi duyabilirken çevredeki kişilerin mümkün olduğunca az etkilenmesi amaçlanıyor. Baseus, bu teknolojinin en iyi sonucu 8 cm'den daha ince yastıklarla verdiğini belirtiyor. Daha kalın yastıklarda ise ses seviyesinin artırılması gerekiyor.

    Baseus, yastık altına yerleştirilen Bluetooth hoparlörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Baseus Sleep SK1, Bluetooth 6.0 bağlantısı sayesinde akıllı telefonlardan müzik, podcast ve sesli kitap oynatabiliyor. Bununla birlikte cihaz, telefon bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanılabilen çevrimdışı bir dinleme moduna da sahip.

    Beraberindeki mobil uygulama üzerinden 100'den fazla beyaz gürültü içeriğine erişilebiliyor. Yağmur ve kamp ateşi seslerinin yanı sıra ASMR içerikleri de sunuluyor. Kullanıcılar ayrıca 30 ila 120 dakika arasında uyku zamanlayıcısı ayarlayabiliyor ve 10 adede kadar özelleştirilebilir alarm oluşturabiliyor.

    Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise başkalarını rahatsız etmeden uyandırmayı hedefleyen yönlü ses teknolojisi. Bu sayede alarm sesinin mümkün olduğunca yalnızca cihazı kullanan kişiye ulaşması amaçlanıyor.

    Enerjisini 300 mAh kapasiteli bataryadan alan Sleep SK1, tek şarjla 10 saatin üzerinde kullanım süresi sunuyor. USB-C bağlantısı üzerinden şarj edilen cihazın tamamen dolması yaklaşık iki saat sürüyor.

    Baseus Sleep SK1, Çin'de 184 yuan (28 dolar) fiyattan satışa sunulmuş durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pat pat naylon nerede satılır miele çamaşır makinesi yorumları 16 valf ne demek hometech uydu alıcısı güncelleme pinades kullananlar kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X7
    HUAWEI Mate X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum