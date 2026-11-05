Uyurken kulaklığa gerek kalmayacak: Baseus'tan yastık altı hoparlör

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Oynat Baseus, yatakta kulaklıksız müzik dinlemeyi sağlayan yastık altı hoparlörü Sleep SK1'i tanıttı. Yalnızca 14 milimetre inceliğindeki cihaz, sesi mikro titreşimlerle doğrudan yastığa ileterek çevredeki kişileri rahatsız etmiyor. Bluetooth 6.0 desteği sunan hoparlör, mobil uygulaması üzerinden yüzlerce beyaz gürültü seçeneği, yönlü alarm ve uyku zamanlayıcısı gibi işlevler de barındırıyor. 10 saat pil ömrü sunan yeni hoparlör, yaklaşık 28 dolar fiyatla satışa sunuldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Baseus, yatakta müzik, podcast ve sesli kitap dinlemek isteyenlere yönelik geliştirdiği yeni Bluetooth hoparlörü Sleep SK1'i tanıttı. Yastığın altına yerleştirilerek kullanılan cihaz, sesi doğrudan yastık üzerinden ileterek yanındaki kişiyi rahatsız etmeden dinleme deneyimi sunmayı hedefliyor.

Baseus Sleep SK1 özellikleri neler?

Baseus'un yeni hoparlörünün en dikkat çekici özelliklerinden biri oldukça ince ve hafif tasarımı. Yalnızca 14 mm kalınlığında olan cihaz, 16,5 cm uzunluğa ve 44 gram ağırlığa sahip. Hoparlör, düz tasarımı sayesinde yastığın altında belirgin bir çıkıntı oluşturmuyor. Bu da özellikle yan yatarak uyuyan kullanıcılar açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın kasasında mat yüzeyli ve yangına dayanıklı malzemeler tercih edilmiş. Yan tarafında bulunan küçük dijital ekran ise saati, kalan pil seviyesini ve çalışma modunu gösteriyor.

Ses aktarımı tarafında standart hoparlör sürücüleri yerine mikro titreşim tabanlı bir sistem kullanılıyor. Simetrik olarak konumlandırılan çift titreşim sürücüsü, ses dalgalarını doğrudan yastığa iletiyor. Böylece kullanıcı başını yastığa koyduğunda sesi duyabilirken çevredeki kişilerin mümkün olduğunca az etkilenmesi amaçlanıyor. Baseus, bu teknolojinin en iyi sonucu 8 cm'den daha ince yastıklarla verdiğini belirtiyor. Daha kalın yastıklarda ise ses seviyesinin artırılması gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Baseus Sleep SK1, Bluetooth 6.0 bağlantısı sayesinde akıllı telefonlardan müzik, podcast ve sesli kitap oynatabiliyor. Bununla birlikte cihaz, telefon bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanılabilen çevrimdışı bir dinleme moduna da sahip.

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Beraberindeki mobil uygulama üzerinden 100'den fazla beyaz gürültü içeriğine erişilebiliyor. Yağmur ve kamp ateşi seslerinin yanı sıra ASMR içerikleri de sunuluyor. Kullanıcılar ayrıca 30 ila 120 dakika arasında uyku zamanlayıcısı ayarlayabiliyor ve 10 adede kadar özelleştirilebilir alarm oluşturabiliyor.

Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise başkalarını rahatsız etmeden uyandırmayı hedefleyen yönlü ses teknolojisi. Bu sayede alarm sesinin mümkün olduğunca yalnızca cihazı kullanan kişiye ulaşması amaçlanıyor.

Enerjisini 300 mAh kapasiteli bataryadan alan Sleep SK1, tek şarjla 10 saatin üzerinde kullanım süresi sunuyor. USB-C bağlantısı üzerinden şarj edilen cihazın tamamen dolması yaklaşık iki saat sürüyor.

Baseus Sleep SK1, Çin'de 184 yuan (28 dolar) fiyattan satışa sunulmuş durumda.

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