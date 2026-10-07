Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bataryalar elektrik fiyatını ucuzlatır mı? İşte bunu gösteren araç

    Fraunhofer ISE'nin gerçek piyasa verileriyle geliştirdiği araç, batarya depolamanın elektrik fiyatlarını nasıl değiştireceğini gösteriyor. 20 GW batarya, fiyat farkını yüzde 60 azaltabiliyor.

    Bataryaların elektrik fiyatına etkisini gösteren araç Tam Boyutta Gör
    Almanya merkezli Fraunhofer ISE, batarya depolama sistemlerinin elektrik fiyatlarını nasıl etkileyebileceğini gösteren yeni bir simülasyon aracı geliştirdi. Ücretsiz olarak erişilebilen araç, geleceğe yönelik tahminler yerine gerçek elektrik piyasasında verilen alış ve satış tekliflerini kullanarak farklı batarya senaryolarını hesaplıyor.

    Energy-Charts.info üzerinden yayınlanan sistemde kullanıcılar batarya filosunun büyüklüğünü, depolama süresini ve piyasa koşullarını belirleyebiliyor. Araç daha sonra her 15 dakikalık dönem için elektrik fiyatının nasıl değişeceğini, bataryaların ne zaman şarj olup ne zaman elektrik sattığını ve doluluk seviyelerini gösteriyor.

    Fraunhofer ISE'de Energy-Charts projesinin yöneticisi Leonhard Gandhi, aracın bataryaların elektrik fiyatlarına etkisi konusundaki tartışmayı gerçek piyasa verileri üzerinden incelemeyi amaçladığını belirtiyor.

    Bataryalar fiyatı nasıl değiştiriyor?

    Bataryaların elektrik fiyatına etkisini gösteren araç Tam Boyutta Gör

    Simülatörün temelinde Almanya'nın gün öncesi elektrik piyasasına ait veriler bulunuyor. Simülatör, EPEX SPOT'un Almanya gün öncesi piyasasına ait gerçek alış ve satış tekliflerini temel alıyor. Kullanıcının belirlediği batarya filosu bu piyasa verilerine eklenerek ucuz elektriğin depolanması, fiyat yükseldiğinde ise satılması simüle ediliyor. Böylece bataryaların işlemleri piyasadaki arz-talep dengesini ve dolayısıyla diğer katılımcıların ödediği fiyatı da değiştiriyor. Simülasyonda bataryaların verimliliği yüzde 86 kabul edilirken, depolama kaynaklı yaşlanma maliyetleri de hesaba katılıyor.

    Araçta 0-20 GW batarya gücü, 2-6 saat depolama süresi ve iki farklı piyasa senaryosu seçilebiliyor. Senaryolardan biri birkaç saatlik blok elektrik tekliflerini hesaba katarken diğeri Almanya'nın komşu ülkelerle yaptığı elektrik ticaretini de modele dahil ediyor. Her hafta için 2 bin farklı kombinasyon hesaplanıyor ve sonuçlar 15 dakikalık çözünürlükte sunuluyor.

    20 GW batarya ile fiyat farkı yüzde 60 azalıyor

    Fraunhofer ISE'nin 2025 verileriyle yaptığı analizde, 20 GW güç ve 2 saatlik depolama süresine sahip 40 GWh'lik bir batarya filosu, gün içindeki en yüksek ve en düşük 15 dakikalık elektrik fiyatları arasındaki ortalama farkı 130 euro/MWh'den 53 euro/MWh'ye indiriyor. Böylece fiyat farkı yaklaşık yüzde 60 azalıyor.

    200 euro/MWh üzerindeki fiyatların görüldüğü saat sayısı 169'dan 20'ye, negatif fiyat görülen saat sayısı ise 575'ten 271'e düşüyor. Aynı senaryoda güneş elektriğinin piyasa değeri 45,08 euro/MWh'den 61,02 euro/MWh'ye, yani yüzde 35 artıyor..

    Dolayısıyla bataryalı depolama sistemlerinin yaygınlaşmasıyla hem yüksek fiyatların aşağı çekilebileceği hem de aşırı arzın olduğu dönemlerde negatif fiyatların sınırlandırılabileceği öngörülüyor. Bu durum tüketici için ortalama elektrik maliyetinin düşeceği anlamına geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cam çizik giderici plaka lambası ağır kusur mu ankastre ocak çıt çıt ses çıkarıyor ne yapmalı dünyanın en komik fıkraları cfi kodu nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 Pro 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 Pro 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum