Bataryalar elektrik fiyatını ucuzlatır mı? İşte bunu gösteren araç

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Tam Boyutta Gör Almanya merkezli Fraunhofer ISE, batarya depolama sistemlerinin elektrik fiyatlarını nasıl etkileyebileceğini gösteren yeni bir simülasyon aracı geliştirdi. Ücretsiz olarak erişilebilen araç, geleceğe yönelik tahminler yerine gerçek elektrik piyasasında verilen alış ve satış tekliflerini kullanarak farklı batarya senaryolarını hesaplıyor.

Energy-Charts.info üzerinden yayınlanan sistemde kullanıcılar batarya filosunun büyüklüğünü, depolama süresini ve piyasa koşullarını belirleyebiliyor. Araç daha sonra her 15 dakikalık dönem için elektrik fiyatının nasıl değişeceğini, bataryaların ne zaman şarj olup ne zaman elektrik sattığını ve doluluk seviyelerini gösteriyor.

Fraunhofer ISE'de Energy-Charts projesinin yöneticisi Leonhard Gandhi, aracın bataryaların elektrik fiyatlarına etkisi konusundaki tartışmayı gerçek piyasa verileri üzerinden incelemeyi amaçladığını belirtiyor.

Bataryalar fiyatı nasıl değiştiriyor?

Tam Boyutta Gör

Simülatörün temelinde Almanya'nın gün öncesi elektrik piyasasına ait veriler bulunuyor. Simülatör, EPEX SPOT'un Almanya gün öncesi piyasasına ait gerçek alış ve satış tekliflerini temel alıyor. Kullanıcının belirlediği batarya filosu bu piyasa verilerine eklenerek ucuz elektriğin depolanması, fiyat yükseldiğinde ise satılması simüle ediliyor. Böylece bataryaların işlemleri piyasadaki arz-talep dengesini ve dolayısıyla diğer katılımcıların ödediği fiyatı da değiştiriyor. Simülasyonda bataryaların verimliliği yüzde 86 kabul edilirken, depolama kaynaklı yaşlanma maliyetleri de hesaba katılıyor.

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Araçta 0-20 GW batarya gücü, 2-6 saat depolama süresi ve iki farklı piyasa senaryosu seçilebiliyor. Senaryolardan biri birkaç saatlik blok elektrik tekliflerini hesaba katarken diğeri Almanya'nın komşu ülkelerle yaptığı elektrik ticaretini de modele dahil ediyor. Her hafta için 2 bin farklı kombinasyon hesaplanıyor ve sonuçlar 15 dakikalık çözünürlükte sunuluyor.

20 GW batarya ile fiyat farkı yüzde 60 azalıyor

Fraunhofer ISE'nin 2025 verileriyle yaptığı analizde, 20 GW güç ve 2 saatlik depolama süresine sahip 40 GWh'lik bir batarya filosu, gün içindeki en yüksek ve en düşük 15 dakikalık elektrik fiyatları arasındaki ortalama farkı 130 euro/MWh'den 53 euro/MWh'ye indiriyor. Böylece fiyat farkı yaklaşık yüzde 60 azalıyor.

200 euro/MWh üzerindeki fiyatların görüldüğü saat sayısı 169'dan 20'ye, negatif fiyat görülen saat sayısı ise 575'ten 271'e düşüyor. Aynı senaryoda güneş elektriğinin piyasa değeri 45,08 euro/MWh'den 61,02 euro/MWh'ye, yani yüzde 35 artıyor..

Dolayısıyla bataryalı depolama sistemlerinin yaygınlaşmasıyla hem yüksek fiyatların aşağı çekilebileceği hem de aşırı arzın olduğu dönemlerde negatif fiyatların sınırlandırılabileceği öngörülüyor. Bu durum tüketici için ortalama elektrik maliyetinin düşeceği anlamına geliyor.

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Bataryaların elektrik fiyatına etkisini gösteren araç

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