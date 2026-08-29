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    Bataryaların yangın sorunu çözülüyor: Yanmaz sodyum batarya testi geçti

    Hyundai, enerji depolama sistemlerinde yangın riskini azaltabilecek sodyum iyon batarya teknolojisini zorlu testlerden geçirdi. UNIGRID’in geliştirdiği hücreler, testlerde yangın çıkarmadı.

    Bataryaların yangın sorunu çözülüyor: Sodyum batarya testi geçti Tam Boyutta Gör
    Hyundai Motor Group, enerji depolama sistemlerinde yangın riskini ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni bir batarya teknolojisini kapsamlı güvenlik testlerinden geçirdi. ABD merkezli UNIGRID tarafından geliştirilen sodyum iyon batarya hücreleri, zorlu testlerde yangın çıkarmadı ve termal yayılım göstermedi.

    Termal kaçak riski ortadan kaldırılabilir

    Otomotiv devi, UNIGRID ile ZER01NE Accelerator programı kapsamında yürüttüğü batarya doğrulama çalışmalarını tamamladı. Testlerde şirketin sodyum krom oksit (NCO) kimyasına sahip hücreleri, güvenlik ve dayanıklılık açısından Hyundai Motor Group’un yüksek standartlarını karşıladı.

    Lityum iyon bataryalarda karşılaşılan en önemli güvenlik sorunlarından biri olan termal kaçak, hücrelerin aşırı ısınmasıyla başlayan ve zincirleme biçimde diğer hücrelere yayılarak yangına yol açabilen tehlikeli bir süreç. Özellikle büyük ölçekli bataryalı enerji depolama sistemlerinde (BESS) bu risk ciddi güvenlik önlemleri gerektiriyor. UNIGRID’in NCO hücreleri ise yapılan aşırı güvenlik testlerinde sıfır yangın ve sıfır termal yayılım sonucu verdi.

    Hücreler -20 ile 60 derece arasında test edildi

    Bataryaların yangın sorunu çözülüyor: Sodyum batarya testi geçti Tam Boyutta Gör
    Sodyum, lityuma kıyasla daha bol bulunan ve daha düşük maliyetle elde edilebilen bir element. Kimyasal açıdan lityuma benzer özellikler taşımasına rağmen sodyum iyon bataryaların yaygınlaşmasının önündeki en büyük sorun kısa kullanım ömrü ve düşük sıcaklık dayanımıydı.

    UNIGRID’in geliştirdiği NCO kimyası bu sorunları aşmayı hedefliyor. Testlerde şirketin 210 Ah kapasiteli hücreleri, enerjileri tamamen tükenene kadar şarj-deşarj döngülerine tabi tutuldu ve buna rağmen kapasite kaybı minimum seviyede kaldı.

    Hücreler ayrıca -20 ila 60 derece arasındaki geniş bir sıcaklık aralığında test edildi. Bu senaryolarda da sorun yaşanmadı. NCO kimyasının geniş bir sıcaklık aralığında termal kaçak riski olmadan çalışabilmesi, BESS sistemlerinin tasarımında da önemli değişikliklerin önünü açabilir.

    UNIGRID'e göre bu bataryalar güvenli çalışma sıcaklıklarını aktif soğutma sistemlerine daha az ihtiyaç duyacak şekilde koruyabildiği için ağır HVAC sistemleri, sıvı soğutma devreleri ve sıcaklık kontrolü için harcanan diğer yatırımları azaltabilir.

    Bataryalar uygulamaya geçiyor

    UNIGRID'in kendi verilerine göre NCO kimyası, kapasitesinin yüzde 80'ini koruyarak 30 bin çevrime kadar ulaşabilecek şekilde tasarlandı. Şirket bu değerin yaklaşık 25 yıllık bir çalışma ömrüne karşılık geldiğini belirtiyor. Karşılaştırma için standart LFP bataryalarda genellikle yaklaşık 3.000-4.000 çevrim sonrasında belirgin kapasite kaybı görülüyor.

    Hyundai Motor Group, elde edilen sonuçların ardından teknolojiyi yalnızca laboratuvar ortamında değerlendirmekle kalmayacak. Şirket, Green Factory girişimi kapsamında Güney Kore'deki yerel entegrasyon uzmanlarıyla birlikte ticari ölçekte NCO tabanlı BESS sistemleri geliştirmeye hazırlanıyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 1 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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