Batarya yanarsa sıfır araç verilecek: İşte Chery'nin yeni güvenlik planı

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Tam Boyutta Gör Chery, elektrikli ve hibrit araç pazarındaki en büyük tüketici korkusu olan "batarya yangınları" ve güvenlik endişelerine karşı radikal bir hamle yaptı. Çin iç pazarında yaşadığı ciddi satış kayıplarını tersine çevirmek isteyen marka, bataryası termal kaçak nedeniyle yanan veya zarar gören müşterilerine doğrudan "sıfır kilometre yeni araç" vermeyi taahhüt eden "Rhino" batarya güvenlik planını resmi olarak duyurdu.

Chery, bu devasa mühendislik ve garanti operasyonu için tam 10 milyar Yuan (yaklaşık 1.47 milyar dolar) bütçeli çok yıllı bir araştırma programı başlattı. Yeni güvenlik mimarisi ve garanti taahhüdü, markanın önümüzdeki dönemde yollara çıkaracağı Fulwin A9 sedan ve Fulwin T7 crossover başta olmak üzere, ekosistemdeki tüm mevcut ve gelecekteki elektrikli/hibrit (PHEV) modelleri kapsayacak.

Devlet standardının 10 katı güçlü batarya kasası

Tam Boyutta Gör Chery’nin "Rhino" adını verdiği bu güvenlik kalkanı, laboratuvarda akılalmaz testlerden geçti. Alttan gelecek yüksek enerjili darbelere karşı hazırlanan batarya fiziksel kasası, Çin’in güncel resmi devlet standardının tam 10 katı daha güçlü olan 1.500 J'lük sürekli darbelere dayanacak şekilde üretildi.

Hücre düzeyinde yapılan doğrulama testlerinde, bataryaya aynı anda 10 adet çivi saplanmasına rağmen hiçbir duman veya alevlenme kaydedilmedi. Bataryalar; fiziksel ezilme, suya tamamen batırılma ve çivi delme testlerinin hepsinden sıfır termal kaçak (yangın) riskiyle çıkmayı başardı.

Tam Boyutta Gör Üretim kalitesini zirveye taşımak isteyen Chery, batarya hücre hattı için adeta bir "uzay kapsülü" temizliğinde laboratuvar kurdu. Fabrikada sürtünmeden kaynaklı toz oluşumunu tamamen engellemek için parçalar 100 metrelik manyetik levitasyon (mıknatıslı raylar) hattı üzerinde havada taşınıyor.

Chery, bu teknolojinin prototiplerini halihazırda yollarda olan 43.000 araçlık bir test filosunda denediğini ve bu araçların toplamda 1.2 milyar kilometreden fazla yol kat ederek sıfır batarya yangını rekoruna ulaştığını açıkladı. Bu güvenle birlikte marka, gelecekte 600 Wh/kg gibi muazzam bir enerji yoğunluğuna sahip sülfür tabanlı "katı hal" bataryaların üretimine geçecek.

Amaç: %34.8'lik çöküşü durdurmak

Tam Boyutta Gör Chery'nin güvenliğe bu kadar büyük bir bütçe ve "ömür boyu garanti/sıfır araç değişimi" ile odaklanmasının arkasında ticari bir kriz yatıyor. Verilerine göre Chery'nin Çin iç pazarındaki aylık teslimatları, Haziran 2025'teki 51.417 adet seviyesinden Mayıs 2026'da 31.738 adede kadar geriledi.

Yıllık bazda yaşanan bu %34.8'lik satış çöküşü markanın pazar payını %2.1'e kadar düşürdü. Chery, yeni katı güvenlik standartlarını ve "yanarsa sıfır araba" ticari stratejisini, sarsılan marka imajını toparlamak ve müşterileri rakiplerinden geri çalmak için en büyük kozu olarak masaya sürüyor.

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Bataryası yanana sıfır araba: Chery'den çılgın garanti planı!

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