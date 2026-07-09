Batarya yanarsa sıfır araç verilecek: İşte Chery'nin yeni güvenlik planı

Chery, bu devasa mühendislik ve garanti operasyonu için tam 10 milyar Yuan (yaklaşık 1.47 milyar dolar) bütçeli çok yıllı bir araştırma programı başlattı. Yeni güvenlik mimarisi ve garanti taahhüdü, markanın önümüzdeki dönemde yollara çıkaracağı Fulwin A9 sedan ve Fulwin T7 crossover başta olmak üzere, ekosistemdeki tüm mevcut ve gelecekteki elektrikli/hibrit (PHEV) modelleri kapsayacak.
Devlet standardının 10 katı güçlü batarya kasası
Hücre düzeyinde yapılan doğrulama testlerinde, bataryaya aynı anda 10 adet çivi saplanmasına rağmen hiçbir duman veya alevlenme kaydedilmedi. Bataryalar; fiziksel ezilme, suya tamamen batırılma ve çivi delme testlerinin hepsinden sıfır termal kaçak (yangın) riskiyle çıkmayı başardı.
Chery, bu teknolojinin prototiplerini halihazırda yollarda olan 43.000 araçlık bir test filosunda denediğini ve bu araçların toplamda 1.2 milyar kilometreden fazla yol kat ederek sıfır batarya yangını rekoruna ulaştığını açıkladı. Bu güvenle birlikte marka, gelecekte 600 Wh/kg gibi muazzam bir enerji yoğunluğuna sahip sülfür tabanlı "katı hal" bataryaların üretimine geçecek.
Amaç: %34.8'lik çöküşü durdurmak
Yıllık bazda yaşanan bu %34.8'lik satış çöküşü markanın pazar payını %2.1'e kadar düşürdü. Chery, yeni katı güvenlik standartlarını ve "yanarsa sıfır araba" ticari stratejisini, sarsılan marka imajını toparlamak ve müşterileri rakiplerinden geri çalmak için en büyük kozu olarak masaya sürüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: