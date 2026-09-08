Batı çok geride: Çinliler sadece 18 ayda sıfırdan araç geliştirecek

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Çinli otomobil üreticileri yeni modeller geliştirme konusunda Batılı rakiplerinin oldukça önünde bulunuyor. Ancak geliştirme sürelerinin daha da kısalması, güvenlik ve dayanıklılık testlerinin yeterliliği konusunda endişelere yol açıyor. Yetkililer ise geliştirme hızını artık yavaşlatmak istiyor.

Yeni otomobil geliştirme süresi 18 aya inebilir

Çin’de yeni bir otomobilin geliştirilmesi halihazırda ortalama iki yıl civarında sürüyor. Bu süre, köklü Batılı üreticilerde ise yaklaşık 3 ila 5 yıl seviyesinde. IAT Automobile Technology ve Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin değerlendirmelerine göre yapay zekanın geliştirme süreçlerine daha fazla dahil edilmesiyle Çin’deki sürenin 18 aya kadar indirilmesi mümkün olabilir.

Yapay zeka özellikle dijital doğrulama, mühendislik kontrolleri ve binlerce parçanın aynı anda incelenmesi gibi zaman alan işlemleri hızlandırabilir. Ancak fiziksel testlerin benzer şekilde hızlandırılamayacağı belirtiliyor.

Çinli markaların geliştirme hızındaki avantajı, küresel otomotiv üreticilerinin de dikkatinden kaçmıyor. Bazı Batılı şirketler, Çin’deki mühendislik altyapısından ve geliştirme yöntemlerinden yararlanmaya başladı.

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Renault, yeni Twingo E-Tech modelini Çin’de yalnızca 21 ayda geliştirdi. Volkswagen ise Xpeng ile birlikte geliştirdiği ID.UNYX 08 modelini yaklaşık 24 ayda tamamladı. Bu süreler, geleneksel Batılı otomobil geliştirme takvimlerinin oldukça altında kalıyor.

Güvenlik testleri hız baskısıyla karşı karşıya

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Geliştirme süreçlerinin kısalması Çinli düzenleyicilerin de gündeminde. Ülkede daha önce yaşanan ölümlü kazaların ardından bataryalar, sürüş destek sistemleri ve kapı kollarına yönelik kurallar sıkılaştırılmıştı.

Yetkililer şimdi ise geliştirme hızındaki artışın güvenlik ve uzun vadeli dayanıklılık açısından yeni riskler oluşturup oluşturmadığını inceliyor. Bu kapsamda bir yıl sürecek bir güvenlik kampanyası başlatılıyor. Buna göre üreticilere yönelik habersiz denetimler uygulanacak.

Önerilen yeni düzenlemeler kapsamında yeni enerjili araçların zorunlu yol testlerinin toplam mesafesinin 30 bin kilometreye çıkarılması planlanıyor.

Buradaki temel sorun, dijital geliştirme süreçlerinin yapay zeka sayesinde hızlandırılabilmesine karşın fiziksel dayanıklılık testlerinin aynı şekilde kısaltılamaması. Bir otomobilin farklı yol koşullarında, iklimlerde ve kullanım alışkanlıklarında uzun süre test edilmesi için belirli bir kilometrenin gerçekten kat edilmesi gerekiyor.

Bazı Çinli otomotiv yöneticileri de geliştirme süreçlerinin her aşamasında hızlandırmanın doğru olmayacağı görüşünde. Chery Başkan Yardımcısı Li Xueyong, araçların dünyanın farklı bölgelerindeki iklim, yol ve sürüş koşullarına uyum sağlaması gerektiğini belirterek bazı geliştirme aşamalarının kısaltılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Buna karşın otomobil üreticilerinin yavaşlaması kolay görünmüyor. Tüketicilerin daha sık yeni model ve güncelleme beklemesi, üreticilerin de giderek daralan kar marjları nedeniyle rekabetin gerisinde kalmak istememesi, geliştirme takvimleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bu kapsamda Geely Yönetim Kurulu Başkanı Li Shufu da Çin devlet televizyonu CCTV'ye yaptığı değerlendirmede, şirketlerden geliştirme hızını düşürmelerini istemenin, herkesin rekabet avantajı elde etmeye çalıştığı bir ortamda gerçekçi olmayabileceğine dikkat çekti.

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Batı çok geride: Çinliler 18 ayda sıfırdan araç geliştirecek

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