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Oynat Yeni James Bond belli oldu. Daniel Craig’in ardından ikonik karaktere Robert Pattinson hayat verecek. Denis Villeneuve’ün yöneteceği, Steven Knight’ın yazacağı film Amazon MGM Studios tarafından çekilecek. Çekimlerine önümüzdeki yıl İngiltere’de başlanacak yapımın 2028 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Karar sinema dünyasını ikiye bölerken, oyuncunun performansı şimdiden büyük merak konusu oldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Daniel Craig’in veda etmesinin ardından merakla beklenen yeni James Bond rolü sahibini buldu. Özellikle Amazon MGM Studios bünyesine geçtikten sonra tartışmaların odağında olan James Bond rolünü temsil edecek oyuncu çok da yabancı değil.

Batman ve James Bond

Batman filmlerinin çekimleri esnasında James Bond rolü için seçmelere katıldığı ortaya çıkan ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson koltuğu devraldı. Rakipleri arasında ise Callum Turner, Jacob Elordi, Nicholas Hoult gibi isimler vardı.

Projenin arkasındaki yaratıcı ekip ise sinema endüstrisinin en ağır isimlerini bir araya getiriyor. Serinin merakla beklenen yeni filminin yönetmen koltuğunda, Dune ve Blade Runner 2049 gibi başyapıtlara imza atan Denis Villeneuve otururken, senaryoyu ise ünlü Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight kaleme alıyor.

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James Bond filmlerinin yayın hakkını uzun yıllar elinde bulunduran Broccoli ailesinin bu hakkını Amazon MGM Studios'a devretmesinin ardından hayata geçirilecek ilk James Bond filmi olma özelliğini taşıyan bu yapım merakla bekleniyor. Çekimlerine önümüzdeki yıl İngiltere'de başlanması planlanan yapımın vizyon tarihi için 2028 yılı işaret ediliyor.

Alınan karar ise sinema eleştirmenlerini ikiye böldü. Bir kısım Batman ve Twilight gibi büyük bütçeli yapımlardan çıkan bir ismin James Bond olmaması gerektiğini savunurken Mads Mikkelsen’in role daha çok yakıştığını düşünüyor. Başka bir kısım ise daha önce örnekleri olduğunu belirterek Pattinson’ın role çok uygun olduğunu belirtiyor.

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