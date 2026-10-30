Batman'i canlandıracak yeni oyuncu çok yakında belli olacak

DC Studios'un ve dolayısıyla DC Sinematik Evreni'nin başındaki isim olan James Gunn, yeni sinematik evrenlerinde Batman'i canlandıracak oyuncunun yakında belli olacağını açıkladı. "Batman'i canlandıracak oyuncuyu henüz seçmedik ama yakında casting (oyuncu seçme) sürecine başlayacağız."diyen Gunn, seçecekleri oyuncunun David Corenswet’in Superman'ine yakın bir yaşta olacağını açıkladı. Bu da 30'lu yaşlarının başlarında bir Batman göreceğimize işaret ediyor.
Gunn ayrıca daha önce Batman rolü için genelde yıldız isimlere gidildiğini, fakat kendilerinin bir yıldız yerine role en uygun ismi aradıklarını söyledi. Yani Batman'i canlandıracak oyuncu, aynı Superman için seçilen David Corenswet gibi pek tanınmayan bir oyuncu da olabilir.
Yeni Batman'in Genç Oyuncu Tom Brittney Olacağı İddia Ediliyor
Daha önce Grantchester ve Greyhound gibi yapımlarda rol alan İngiliz oyuncu, daha önce Superman rolünü almaya epey yaklaşmıştı. James Gunn, yeni Superman'i ararken Tom Brittney ve David Corenswet arasında kalmış ve sonunda tercihini Corenswet'ten yana kullanmıştı. Şimdi onu da Batman olarak seçerek genç oyuncuya ikinci bir şans verebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: