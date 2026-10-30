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    Batman'i canlandıracak yeni oyuncu çok yakında belli olacak

    James Gunn öncülüğünde kurulan yeni DC Sinematik Evreni'nde Batman'i kimin canlandıracağı çok yakında belli olacak. James Gunn aklındaki profile dair detayları paylaştı. 

    Batman'i canlandıracak yeni oyuncu çok yakında belli olacak Tam Boyutta Gör
    DC Studios, bir yandan The Batman II için hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan The Brave and the Bold adını taşıyan farklı bir Batman filmi daha hazırlıyor. Robert Pattinson'lı The Batman serisinin aksine bu yeni filmin DC Sinematik Evreni'nin parçası olacağı biliniyor. Bu da Batman'e Robert Pattinson'ın değil, farklı bir oyuncunun hayat vereceği anlamına geliyor. Bu oyuncunun kim olacağı henüz netlik kazanmamış olsa da James Gunn bu durumun çok yakında değişeceğini söylüyor.

    DC Studios'un ve dolayısıyla DC Sinematik Evreni'nin başındaki isim olan James Gunn, yeni sinematik evrenlerinde Batman'i canlandıracak oyuncunun yakında belli olacağını açıkladı. "Batman'i canlandıracak oyuncuyu henüz seçmedik ama yakında casting (oyuncu seçme) sürecine başlayacağız."diyen Gunn, seçecekleri oyuncunun David Corenswet’in Superman'ine yakın bir yaşta olacağını açıkladı. Bu da 30'lu yaşlarının başlarında bir Batman göreceğimize işaret ediyor.

    Gunn ayrıca daha önce Batman rolü için genelde yıldız isimlere gidildiğini, fakat kendilerinin bir yıldız yerine role en uygun ismi aradıklarını söyledi. Yani Batman'i canlandıracak oyuncu, aynı Superman için seçilen David Corenswet gibi pek tanınmayan bir oyuncu da olabilir.

    Yeni Batman'in Genç Oyuncu Tom Brittney Olacağı İddia Ediliyor

    İddia: DC Evreni'nin yeni Batman'i bu oyuncu olacak Tam Boyutta Gör
    Daha önce gelen söylentilerde, James Gunn'ın Batman rolü için düşündüğü ismin Tom Brittney olduğu öne sürülmüştü. Brittney, Gunn'ın son açıklamalarında cizdiği profile de uyuyor. Ancak Gunn şimdilik kimseyle anlaşmadıklarını söylüyor.

    Daha önce Grantchester ve Greyhound gibi yapımlarda rol alan İngiliz oyuncu, daha önce Superman rolünü almaya epey yaklaşmıştı. James Gunn, yeni Superman'i ararken Tom Brittney ve David Corenswet arasında kalmış ve sonunda tercihini Corenswet'ten yana kullanmıştı. Şimdi onu da Batman olarak seçerek genç oyuncuya ikinci bir şans verebilir.

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