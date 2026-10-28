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    Oyunlarda tersine mühendislik dönemi başlıyor: Battlefield 2'nin oyun motoru açık kaynak oldu

    Battlefield 2'nin oyun motorunu tersine mühendislikle yeniden oluşturan OpenBF2, kaynak kodlarını GitHub'da yayımlandı. Yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler, benzer projelerin sayısını artırıyor.

    Oyunlarda tersine mühendislik dönemi başlıyor: Battlefield 2'nin oyun motoru açık kaynak oldu Tam Boyutta Gör
    Giderek gelişen yapay zekâlar, bugün artık bir yazılıma bakıp arkasındaki kodu çözecek seviyeye yaklaşmış durumda. Bu da yıllardır kapalı kutu olarak kalan pek çok sistemin son dönemde tersine mühendislikle çözülmesine kapı araladı. Son günlerde Microsoft Office programlarından Adobe yazılımlarına kadar pek çok aracın açık kaynak versiyonları çıktı. AI ile açılan bu kapı, şimdi oyunların da tersine mühendislikle yazılımcılara açılmasını sağlıyor. Bunun son örneğini de Battlefield 2'de gördük.

    Batltefield 2'nin açık kaynak versiyonu olan OpenBF2, GitHub üzerinden açık kaynak olarak yayımlandı. OpenBF2 doğrudan yapay zekâ ürünü değil. Ekip aslında yıllardır tersine mühendislik yaparak oyunun mekaniklerini bir bir çözüyordu. Ancak son dönemde çıkan yapay zekâ araçlarının bu süreci daha da hızlandırdığı ve paylaşılabilir bir hâle getirdiği düşünülüyor. Nitekim son dönemde bu tarz projelerin sayısı hızla artıyor. 

    Battlefield 2'nin Oyun Motoru Yeniden Oluşturuluyor

    OpenBF2, Battlefield 2'nin oyun motorunu tersine mühendislik yöntemleriyle yeniden oluşturmayı amaçlayan bağımsız bir proje. Geliştirici, oyunun 1.50 sürümüne ait Windows ve Linux binary dosyalarını inceleyerek motorun kaynak kodunu yeniden oluşturuyor. Projenin kaynak kodlarının GitHub'da yayımlanmasıyla birlikte diğer geliştiriciler de bu çalışmayı inceleyebilecek, kod üzerinde değişiklikler yapabilecek ve projeye katkıda bulunabilecek.

    Proje, orijinal oyunun çalıştırılabilir dosyaları üzerinden motorun işleyişini analiz ederek yeniden oluşturulan bir kod tabanına dayanıyor. Başka bir deyişle amaç, DICE'ın yıllar önce yazdığı kaynak kodlarını doğrudan ortaya çıkarmaktan ziyade, oyunun nasıl çalıştığını anlayıp benzer işlevleri yerine getiren bir motor geliştirmek.

    Projenin uzun vadeli hedefleri arasında mevcut Battlefield 2 istemcileri, sunucuları ve modlarıyla uyumlu bir yapı oluşturmak, modern işletim sistemleriyle uyumluluğu geliştirmek ve oyunun motorundaki eski sınırlamaları gidermek bulunuyor. Geliştirici ayrıca daha güvenli bir özel sunucu altyapısı ve uygun bir düzenleme aracı üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte, kaynak kodlarının yayımlanmış olması projenin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Motorun bazı bölümleri hâlâ eksik. Ancak bunların da zamanla tamamlanması planlanıyor.

    Yapay Zekâ, Oyunların Kodlarını Yeniden Oluşturmayı Kolaylaştırıyor

    Battlefield 2'nin oyun motoru açık kaynak oldu Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ araçları, daha önce deneyimli geliştiricilerin uzun süreler boyunca uğraşmasını gerektiren analiz ve kod yazma işlemlerinin bir bölümünü hızlandırabiliyor. Mevcut yazılımların işlevlerini analiz etme ve benzerlerini oluşturmak bu araçların kullanım alanları arasına girmeye başlıyor. Benzer bir yaklaşım, üreticileri tarafından desteği kesilen akıllı cihazların yeniden işlevsel hâle getirilmesi için de kullanılabiliyor.

    OpenBF2'nin yayımlanması da bu açıdan önemli. Proje, Battlefield 2 gibi eski bir oyunun teknik altyapısını daha fazla geliştiricinin inceleyebilmesinin önünü açıyor. Bu, oyunun uzun vadede korunmasına ve topluluk tarafından geliştirilmesine yardımcı olabilir. 

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 4 gün önce

    tuhaf

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