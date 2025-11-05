Giriş
    Battlefield 6, 10 milyon satışı geçti ancak Steam'de puanlar düşüyor!

    Alinea Analytics'ten alınan yeni veriler, Battlefield 6'nın tüm platformlarda 10 milyondan fazla sattığını ortaya koyuyor ancak Steam yorumları iç açıcı değil; serinin en düşük puan alan ikinci oyunu.

    Battlefield 6 satışları 10 milyon & Steam yorumları Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6, hem tam sürümü hem de battle royale moduyla Steam'de oyuncu sayılarında yeni rekorlara ulaşarak oyun dünyasını kasıp kavurdu. BF6, 7 milyondan fazla satarak serinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu. Şimdi ise oyun yepyeni satış rakamına ulaşmış gibi görünüyor. Alinea Analytics'ten Rhys Elliot, Battlefield 6'nın tüm platformlarda 10 milyon satışı aştığını açıkladı. Bir yandan da Battlefield 6, şu anda Steam'deki serinin en düşük puanlı ikinci oyunu.

    Steam'de serinin en düşük puanlı ikinci oyunu

    Battlefield serisinin Steam'de sekiz oyunu vardı, bunlardan biri (Bad Company 2) sonradan satıştan kaldırıldı. Kısa süre önce çıkış yapan Battlefield 6, serinin köklerine dönüşü simgeliyordu; bu da oyunun başta oyunculardan bolca övgü almasına neden oldu. Ancak daha sonra serinin en düşük puanlı ikinci oyunu haline geldi.

    Battlefield 6 olumsuz yorumları nereden geliyor?

    Birçok oyuncu Battlefield 6'yı çok iyi bir oyun olarak görse de, Steam'deki tepkiler şu anda karışık. Bunun birkaç temel nedeni var; biri de RedSec. RedSec, Steam'de binlerce yorum topladı ve bunların çoğu olumsuz. Yorumlara bakıldığında, öne çıkan üç ana şikayet var: Tek kişi modun olmaması, kullanıcı arayüzünün okunamaması ve temel modda battle royale mücadelesinin zorunlu olması. İlk sezonda tanıtılan yeni içeriklerden memnun olmayan oyuncular da olumsuz yorumlar bırakıyor. Bu eleştiriler, özellikle aşırı parlak karakter görünümleri, pahalı battle pass ve serinin tarihindeki en kötü haritayla ilgili.

    Black Ops 7, 14 Kasım'da çıkış yapacak

    Battlefield 6, çıkışından sonraki haftalarda yüksek satış grafiğiyle devam ediyor. Alinea Analytics'ten Rhys Elliott, BF6’nın yıl sonuna kadar Black Ops 7 için öngörülen satış rakamlarını geçemeyeceğini iddia ediyor. Herkese açık verilere göre Battlefield 6, Steam gibi platformlarda bir dev gibi görünse de Call of Duty, konsol platformlarında Battlefield ile karşılaştırıldığında çok daha güçlü bir geçmişe sahip. Black Ops 7, 14 Kasım’da PC ve konsollarda çıkış yapacak. Battlefield 6’yı geçebilecek mi o zaman göreceğiz.

    Kaynakça https://insider-gaming.com/battlefield-6-has-reportedly-sold-over-10-million-copies/ https://www.gamepressure.com/newsroom/battlefield-redsec-amazes-with-its-performance-but-is-heavily-cri/zc886f
