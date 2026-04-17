Battlefield 6 2026 yol haritası açıklandı: Klasik haritalar geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Battlefield Studios, Battlefield 6 için 2026 yılına dair yol haritasını resmi olarak duyurdu. Açıklamaya göre Sezon 3 önümüzdeki ay başlayacak ve serinin geçmişinden iki ikonik harita yeniden tasarlanarak oyuncularla buluşacak.

İkonik haritalar geliyor

Battlefield 4 döneminden tanınan Railway to Golmud, bu kez Tacikistan’da geçen hikâye sonrası bir savaş alanı olarak yeniden kurgulanıyor. Yapımcılar bu haritanın Battlefield 6’daki en büyük harita olduğunu ve Mirak Valley’in yaklaşık dört katı büyüklüğe ulaştığını belirtiyor. Genişletilmiş hava sahaları, yeni siper alanları ve uzun menzilli çatışmalar için geniş açık bölgelerle dikkat çeken harita, şu anda Battlefield Labs test sürecinde yer alıyor.

Bir diğer geri dönüş ise Battlefield 3’ün efsanevi Grand Bazaar haritasından esinlenen Cairo Bazaar olacak. Dar sokakları ve yakın mesafe çatışmalarına odaklanan yapısıyla öne çıkan harita, yıkım mekanikleriyle oyunculara yoğun ve hızlı tempolu bir savaş deneyimi sunacak şekilde yeniden tasarlandı.

Sezon 3 aynı zamanda oyun modları açısından da önemli yenilikler içeriyor. Battle Royale Solo modu resmi olarak oyuna eklenirken REDSEC üzerinden başlayacak şekilde BR Ranked Play ve liderlik tabloları da devreye alınacak. Battlefield Studios, rekabetçi dereceli sistemin ilerleyen sezonlarda Battlefield 6’nın çok oyunculu modlarına da genişletileceğini ifade ediyor.

Sezon 4, Temmuz’da başlıyor

Tam Boyutta Gör Battlefield 6’nın en dikkat çekici güncellemelerinden biri olan Sezon 4, Temmuz ayında yayınlanacak ve uzun süredir ipuçları verilen deniz savaşı mekaniklerini oyuna taşıyacak.

Bu sezonda iki yeni harita öne çıkıyor. Bunlardan ilki tamamen yeni geliştirilen Tsuru Reef olacak. Geniş hava ve deniz alanlarına sahip bu harita, şimdiye kadar seride yer alan en büyük savaş alanlarından biri olarak tanımlanıyor.

İkinci harita ise serinin en sevilen klasiklerinden Wake Island. Battlefield tarihinin en ikonik bölgelerinden biri olan harita, modern oyun dinamiklerine uyarlanarak yeniden oyunculara sunulacak.

Deniz savaşlarıyla birlikte oyuna uçak gemileri üzerinde aktif uçuş güverteleri, yeni deniz araçları ve okyanus çatışmalarını daha dinamik hale getiren dalga sistemi de eklenecek.

Tam Boyutta Gör 2026 yılı Battlefield 6 için Sezon 5 ile sona erecek. Bu sezonun en dikkat çekici yanı ise aynı anda üç yeni haritanın oyuna eklenmesi olacak. Haritaların, seride daha önce görülmemiş yeni bir bölgede geçeceği belirtiliyor.

Battlefield Studios, yalnızca sezon içerikleriyle değil, yıl boyunca sunulacak kalite iyileştirmeleriyle de oyunu geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Proximity Chat sistemi, oyuncuların yakınındaki rakipleri dinleyerek taktik avantaj elde etmesine olanak tanıyacak şekilde oyuna dahil edilecek.

Ayrıca takım organizasyonunu güçlendiren Platoons sisteminin geri dönüşü, kalıcı sunucular ve özel oyun öncesi lobilerle birlikte Server Browser özelliği, ve çok oyunculu modlar için liderlik tabloları da yeniden oyuncularla buluşturulacak.

Geliştirmeler yalnızca yeni özelliklerle sınırlı kalmayacak. Savaş dengesi, asker görünürlüğü, eşleştirme sistemi, görevler ve ilerleme yapısı gibi alanlarda sürekli iyileştirmeler yapılacak. Ayrıca New Sobek ve Blackwell Fields haritaları, Labs geri bildirimleri doğrultusunda yeniden düzenlenecek.

