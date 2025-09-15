Battlefield 6 Battle Royale modundan ilk görüntüler sızdırıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör EA, Battlefield 6 için hazırlıklarını sürdürürken oyuncuların uzun süredir beklediği Battle Royale modu için sürpriz bir sızıntı paylaşıldı. Halihazırda BF Labs üzerinden test edilmeye başlanan Battle Royale moduna ait 15 dakikalık bir oynanış videosu paylaşıldı. İşte ilk izlenimler ve dahası...

Battlefield 6 Battle Royale modu sızdırıldı

Kaçıranlar için Battlefield serisinin en bilinen özelliklerinden biri olan yıkılabilir ortamlar, Battlefield 6'nın bu modunda da öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor. Bunun yanında seriyle özdeşleşen takım sistemi korunuyor. Oyuncular maç başlamadan önce sınıflarını seçiyor ve oyun süresince bu seçim değiştirilemiyor. Her oyuncu sınıfına ait iki ekipmanla oyuna başlıyor, ilerleyen süreçte seviye atlayarak farklı avantajlar elde edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Örneğin taarruz sınıfı, zırh plakalarını çok daha hızlı kuşanma yeteneğine sahip. Deneyim puanı ise hem rakip oyuncuları saf dışı bırakarak hem de görevleri tamamlayarak kazanılıyor. Ayrıca haritaya dağılmış Intel Kasaları bulunuyor ve bunlar tüm takıma toplu deneyim kazandırıyor. Battle Royale modunda dikkat çeken bir diğer yenilik ise daralan oyun alanının işleyişi.

Çoğu oyunda olduğu gibi dışarıda kalan oyuncular yavaş yavaş hasar almıyor, bunun yerine çemberle temas eden herkes anında ölüyor. Bu da geriden sızma gibi taktiklerin önünü tamamen kapatıyor. Oyun sırasında takımlara rastgele görevler veriliyor ve bu görevlerin ödülleri hava yoluyla haritaya bırakılıyor. Ancak bu noktada rekabet artıyor çünkü ödüller başka takımlar tarafından da ele geçirilebiliyor.

Battlefield 6 sistem gereksinimleri açıklandı 2 hf. önce eklendi

Battlefield 6'nın Battle Royale modu için çıkış tarihi henüz netleşmiş değil. Ana oyun 10 Ekim'de PC ve konsollarda satışa sunulacak olsa da, modun geri bildirimler nedeniyle daha geç bir tarihte çıkması bekleniyor.

