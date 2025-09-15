Battlefield 6 Battle Royale modundan ilk görüntüler sızdırıldı

Battlefield 6 Battle Royale modu sızdırıldı
Kaçıranlar için Battlefield serisinin en bilinen özelliklerinden biri olan yıkılabilir ortamlar, Battlefield 6'nın bu modunda da öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor. Bunun yanında seriyle özdeşleşen takım sistemi korunuyor. Oyuncular maç başlamadan önce sınıflarını seçiyor ve oyun süresince bu seçim değiştirilemiyor. Her oyuncu sınıfına ait iki ekipmanla oyuna başlıyor, ilerleyen süreçte seviye atlayarak farklı avantajlar elde edebiliyor.
Çoğu oyunda olduğu gibi dışarıda kalan oyuncular yavaş yavaş hasar almıyor, bunun yerine çemberle temas eden herkes anında ölüyor. Bu da geriden sızma gibi taktiklerin önünü tamamen kapatıyor. Oyun sırasında takımlara rastgele görevler veriliyor ve bu görevlerin ödülleri hava yoluyla haritaya bırakılıyor. Ancak bu noktada rekabet artıyor çünkü ödüller başka takımlar tarafından da ele geçirilebiliyor.
Battlefield 6'nın Battle Royale modu için çıkış tarihi henüz netleşmiş değil. Ana oyun 10 Ekim'de PC ve konsollarda satışa sunulacak olsa da, modun geri bildirimler nedeniyle daha geç bir tarihte çıkması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...