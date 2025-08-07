Giriş
    Battlefield 6 betaya ilgi büyük: Sunucular şimdiden doldu!

    Battlefield 6 herkese açık beta 7 Ağustos'ta başladı ancak erken erişmeyi başaranlar yüzünden sunucular şu anda tam kapasitede dolu, yüz binlerce oyuncu betaya katılmak için bekliyor.

    Battlefield 6 beta sunucular dolu Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6 açık beta 7 Ağustos’ta başladı. Oyuna girerken “Oyun sunucuları dolu” mesajıyla karşılaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Bu, Battlefield 6 beta sürümüne girmeye çalışan çok sayıda oyuncunun göstergesi. Can sıkıcı olsa da tamamen normal ve EA ekiplerinin sunucu kapasitesini ve yükünü yönetmesinin bir yolu.

    Sosyal ağlarda paylaşılan ekran görüntüleri, 300.000’e yakın oyuncunun Battlefield 6 betayı deneyimlemek için sıraya alındığını gösteriyor. EA, oyun deneyimini korumak adına oyuncuların kuyruğa alındığını, oluşan kuyrukları azaltmak için sürekli çalıştıklarını paylaştı. 

    Battlefield 6 beta hangi tarihlerde?

    Neyse ki açık betanın henüz ilk günü. Şu anda betaya katılmanın yolu Twitch yayınlarını izleyerek veya doğrudan üreticiden kod almak. 9-10 Ağustos’taki betaya erişmek için koda ihtiyaç olmayacak. Bu hafta sonu oynama şansı bulamayacaklar içn, 14-17 Ağustos’ta ikinci bir beta planlanıyor.

    Battlefield 6, 10 Ekim 2025'te PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC'ye çıkacak.

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

