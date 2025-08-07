2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Battlefield 6 açık beta 7 Ağustos’ta başladı. Oyuna girerken “Oyun sunucuları dolu” mesajıyla karşılaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Bu, Battlefield 6 beta sürümüne girmeye çalışan çok sayıda oyuncunun göstergesi. Can sıkıcı olsa da tamamen normal ve EA ekiplerinin sunucu kapasitesini ve yükünü yönetmesinin bir yolu.

Battlefield 6 açık beta: Haritalar, modlar ve silahların listesi 3 gün önce eklendi

Sosyal ağlarda paylaşılan ekran görüntüleri, 300.000’e yakın oyuncunun Battlefield 6 betayı deneyimlemek için sıraya alındığını gösteriyor. EA, oyun deneyimini korumak adına oyuncuların kuyruğa alındığını, oluşan kuyrukları azaltmak için sürekli çalıştıklarını paylaştı.

Battlefield 6 beta hangi tarihlerde?

Neyse ki açık betanın henüz ilk günü. Şu anda betaya katılmanın yolu Twitch yayınlarını izleyerek veya doğrudan üreticiden kod almak. 9-10 Ağustos’taki betaya erişmek için koda ihtiyaç olmayacak. Bu hafta sonu oynama şansı bulamayacaklar içn, 14-17 Ağustos’ta ikinci bir beta planlanıyor.

Battlefield 6, 10 Ekim 2025'te PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC'ye çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Battlefield 6 betaya ilgi büyük: Sunucular şimdiden doldu!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: