Battlefield 6 betaya ilgi büyük: Sunucular şimdiden doldu!

Sosyal ağlarda paylaşılan ekran görüntüleri, 300.000’e yakın oyuncunun Battlefield 6 betayı deneyimlemek için sıraya alındığını gösteriyor. EA, oyun deneyimini korumak adına oyuncuların kuyruğa alındığını, oluşan kuyrukları azaltmak için sürekli çalıştıklarını paylaştı.
Battlefield 6 beta hangi tarihlerde?
Neyse ki açık betanın henüz ilk günü. Şu anda betaya katılmanın yolu Twitch yayınlarını izleyerek veya doğrudan üreticiden kod almak. 9-10 Ağustos’taki betaya erişmek için koda ihtiyaç olmayacak. Bu hafta sonu oynama şansı bulamayacaklar içn, 14-17 Ağustos’ta ikinci bir beta planlanıyor.
Battlefield 6, 10 Ekim 2025'te PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC'ye çıkacak.