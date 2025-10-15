Battlefield 6, bir hafta geçmeden 6,5 milyon satışa ulaştı

Kısa sürede dev ilgi
Alinea Analytics ayrıca oyunun, satın alan kullanıcıların ilgisini korumakta oldukça başarılı olduğunu belirtiyor. Firma, Battlefield 6’nın günlük aktif kullanıcı grafiğinin son derece istikrarlı olduğunu söylüyor. Ancak 10 Ekim’de çıkan bir oyun için bu konuda konuşmak henüz erken olabilir.
Aktarılanlara göre Steam’de oyunu satın alan oyuncuların büyük kısmı, Call of Duty, Helldivers 2, The Finals, Marvel Rivals, Ready or Not ve önceki Battlefield oyunları gibi shooter türündeki oyunları da düzenli olarak oynuyor.
Electronic Arts için bu başarı sadece bir başlangıç. Geliştiriciler, oyunun dengesi için ilk ayarlamaları yapmaya başladı. 28 Ekim'de başlayacak olan 1. Sezon, yeni haritalar, oyun modları, silahlar ve daha fazlasını oyuncularla buluşturacak. Ayrıca, Battle Royale modu Battlefield Labs programında test ediliyor.