    Battlefield 6, bir hafta geçmeden 6,5 milyon satışa ulaştı

    10 Ekim’de çıkış yapan Battlefield 6’nın kısa sürede 6,5 milyon satış ve 350 milyon dolar gelirle büyük başarı yakaladığı bildirildi. En fazla satışın ise Steam’de gerçekleştiği belirtildi.

    Battlefield 6, bir hafta geçmeden 6,5 milyon satışa ulaştı Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6, piyasaya çıkmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen 6,5 milyondan fazla satış adedine ulaşarak 350 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Bu rakam, Electronic Arts’ın uzun süredir hedeflediği Call of Duty seviyesinde satışlara yaklaşan bir performansı işaret ediyor. Başarı, sadece PC’de değil, konsollarda da güçlü bir talep ile destekleniyor.

    Kısa sürede dev ilgi

    Battlefield 6, bir hafta geçmeden 6,5 milyon satışa ulaştı Tam Boyutta Gör
    Analist firması Alinea Analytics’in verilerine göre oyuncuların yüzde 56,7’si oyunu Steam üzerinden satın aldı. Bu platformda Battlefield 6, 3,5 milyondan fazla satış gerçekleştirdi ve 220 milyon dolardan fazla gelir sağladı. Konsol tarafında ise PlayStation 5 kullanıcıları (%23,7) ile Xbox Series S|X kullanıcıları (%19,6) arasında dar bir fark bulunuyor.

    Alinea Analytics ayrıca oyunun, satın alan kullanıcıların ilgisini korumakta oldukça başarılı olduğunu belirtiyor. Firma, Battlefield 6’nın günlük aktif kullanıcı grafiğinin son derece istikrarlı olduğunu söylüyor. Ancak 10 Ekim’de çıkan bir oyun için bu konuda konuşmak henüz erken olabilir.

    Aktarılanlara göre Steam’de oyunu satın alan oyuncuların büyük kısmı, Call of Duty, Helldivers 2, The Finals, Marvel Rivals, Ready or Not ve önceki Battlefield oyunları gibi shooter türündeki oyunları da düzenli olarak oynuyor.

    Electronic Arts için bu başarı sadece bir başlangıç. Geliştiriciler, oyunun dengesi için ilk ayarlamaları yapmaya başladı. 28 Ekim’de başlayacak olan 1. Sezon, yeni haritalar, oyun modları, silahlar ve daha fazlasını oyuncularla buluşturacak. Ayrıca, Battle Royale modu Battlefield Labs programında test ediliyor.

