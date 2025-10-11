Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Battlefield 6, ilk günden Call of Duty serisinin rekorunu alt üst etti!

    2025'in beklenen oyunlarından Battlefield 6, çıkış yaptı. Nişancı oyunu, ilk günden hem kendi hem de Call of Duty oyunlarının rekorlarını alt üst etti.          

    Battlefield 6 Steam en çok oynanan ikinci oyun Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6, çıkış gününde Steam’de 747.000'den fazla oyuncuyla Call of Duty rekorunu geride bıraktı. Oyuncular uzun kuyruklar ve giriş sorunlarıyla uğraşırken, oyuncu sayısı daha da artabilir.

    Battlefield 6, ilk gün Steam'de 747.000 oyuncuyu aştı

    Battlefield 6 Steam oyuncu sayısı Tam Boyutta Gör
    BF6, açık beta sürecinde 520.000'in üzerinde Steam oyuncu sayısına ulaşmıştı. Çıkışından saatler sonra, 747.000'den fazla oyuncu oyuna giriş yaparak Call of Duty ve önceki Battlefield oyunlarının rekorlarını altüst etti. Battlefield 6, Xbox Series X/S ve PlayStation 5'e ek olarak EA uygulaması ve Epic Games Store'da da indirilebilir olduğundan oyuncu sayısı kısa sürede milyonları aşacaktır.

    En çok oynanan ikinci oyuncu oldu

    Battlefield 6, şu anda Steam’de en çok oynanan ikinci oyun. Zirvede Counter-Strike 2 yer alıyor. Battlefield 2042, 107.376 oyuncuyla en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Battlefield 5, 116.104 oyuncu çekmeyi başararak biraz daha iyi bir performans göstermişti.

    Battlefield'ın genişleyen haritalarının hafta sonu daha da fazla katılım göreceği aşikar. Sunucuların hazır olacağını duyurmalarına rağmen, oyuncular uzun oturum açma kuyrukları olduğunu bildiriyor.

    Battlefield 6’nın Steam’e çıkış öncesi 100 milyon doların üzerinde kazandırdığı tahmin ediliyor. Ayrıca Steam'de 3.5 milyondan fazla istek listesine eklendiği, 1.8 milyon ön sipariş sayısına ulaştığı biliniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiorino teyp kodu 4 haneli kablonet altyapı başvurusu sports international fiyat listesi lg 45gx950a fiesta 1.4 tdci

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M4
    Apple MacBook Pro M4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum