Battlefield 6, ilk günden Call of Duty serisinin rekorunu alt üst etti!

Battlefield 6, ilk gün Steam'de 747.000 oyuncuyu aştı
En çok oynanan ikinci oyuncu oldu
Battlefield 6, şu anda Steam’de en çok oynanan ikinci oyun. Zirvede Counter-Strike 2 yer alıyor. Battlefield 2042, 107.376 oyuncuyla en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Battlefield 5, 116.104 oyuncu çekmeyi başararak biraz daha iyi bir performans göstermişti.
Battlefield'ın genişleyen haritalarının hafta sonu daha da fazla katılım göreceği aşikar. Sunucuların hazır olacağını duyurmalarına rağmen, oyuncular uzun oturum açma kuyrukları olduğunu bildiriyor.
Battlefield 6'nın Steam'e çıkış öncesi 100 milyon doların üzerinde kazandırdığı tahmin ediliyor. Ayrıca Steam'de 3.5 milyondan fazla istek listesine eklendiği, 1.8 milyon ön sipariş sayısına ulaştığı biliniyor.