Battlefield 6, ilk günden Call of Duty serisinin rekorunu alt üst etti!

Tam Boyutta Gör Battlefield 6, çıkış gününde Steam’de 747.000'den fazla oyuncuyla Call of Duty rekorunu geride bıraktı. Oyuncular uzun kuyruklar ve giriş sorunlarıyla uğraşırken, oyuncu sayısı daha da artabilir.

Tam Boyutta Gör BF6, açık beta sürecinde 520.000'in üzerinde Steam oyuncu sayısına ulaşmıştı. Çıkışından saatler sonra, 747.000'den fazla oyuncu oyuna giriş yaparak Call of Duty ve önceki Battlefield oyunlarının rekorlarını altüst etti. Battlefield 6, Xbox Series X/S ve PlayStation 5'e ek olarak EA uygulaması ve Epic Games Store'da da indirilebilir olduğundan oyuncu sayısı kısa sürede milyonları aşacaktır.

En çok oynanan ikinci oyuncu oldu

Battlefield 6, şu anda Steam’de en çok oynanan ikinci oyun. Zirvede Counter-Strike 2 yer alıyor. Battlefield 2042, 107.376 oyuncuyla en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Battlefield 5, 116.104 oyuncu çekmeyi başararak biraz daha iyi bir performans göstermişti.

Battlefield'ın genişleyen haritalarının hafta sonu daha da fazla katılım göreceği aşikar. Sunucuların hazır olacağını duyurmalarına rağmen, oyuncular uzun oturum açma kuyrukları olduğunu bildiriyor.

Battlefield 6’nın Steam’e çıkış öncesi 100 milyon doların üzerinde kazandırdığı tahmin ediliyor. Ayrıca Steam'de 3.5 milyondan fazla istek listesine eklendiği, 1.8 milyon ön sipariş sayısına ulaştığı biliniyor.

