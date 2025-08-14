Giriş
    Battlefield 6’da daha büyük haritaların olduğu doğrulandı

    Battlefield 6'nın açık beta sürecinde eleştirilen küçük haritalar tartışma yaratmıştı. Şimdi ise daha büyük haritaların oyunda mevcut olduğunu ve oyuncuların yakında görebileceğini açıklandı.

    Battlefield 6’da daha büyük haritaların olduğu doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6'nın geliştirme ekibi, oyunda daha büyük haritaların yer aldığını doğruladı. DICE'ın önde gelen yapımcılarından David Sirland, oyunun ilk açık beta hafta sonunda sadece küçük haritaların sunulmasının oyunun hızını ve temposunu göstermek amacıyla yapıldığını belirtti.

    Büyük haritalar yolda

    Açık beta sırasında sunulan üç harita, özellikle 64 oyuncunun bir arada mücadele ettiği yoğun tempolu bir deneyim yaratmıştı. Küçük haritalarda oyuncular sürekli spawn oluyor, çatışmalara giriyor ve yeniden doğuyordu. Haliyle bu durum uzun soluklu strateji ve planlama seven oyuncular için ideal bir senaryo değildi.

    David Sirland, bir kullanıcının beta haritalarının boyutunu eleştirmesi üzerine X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hız, harita boyutunun bir faktörüdür. Battlefield'ın en yüksek hızdaki versiyonunu sunmak için bu haritaları seçtik ve bunu başarabileceğimizi herkese gösterdik. Büyük haritalar var ve tempo da buna göre değişiyor; yakında görebileceksiniz!”

    Ek olarak, ikinci açık beta hafta sonunda Empire State adlı yeni bir haritanın test edileceği de doğrulandı. Haritanın tam boyutu henüz açıklanmış değil. Öte yandan ikinci açık beta bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

    Battlefield 6, 10 Ekim’de piyasaya sürülecek. Güncel bilgilere göre oyun halihazırda sadece Steam’de 605 binden fazla ön sipariş toplamayı başardı.

