    Battlefield 6'da yapay zeka yoğun olarak kullanıldı

    Battlefield 6, oyuncuların fark ettiğinden çok daha fazla yapay zekaya dayalı olabilir. EA'in FPS oyununu birden fazla yapay zeka aracıyla geliştirdiği yönünde yeni raporlar ortaya çıktı.

    Battlefield 6'nın geliştirilmesinde üretken yapay zekanın büyük rol oynadığına dair kanıtlar var. Rapora göre, seslendirmeler için dudak senkronizasyonu ve yüz oluşturma bu teknolojiden faydalandı. Bu kullanımın Steam'de zorunlu bir açıklama gerektirip gerektirmediği tartışmalı.

    Battlefield 6'nın geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan yazılımın Voice2Face olduğu belirtiliyor. Bu, kaydedilmiş diyalogları yüksek kaliteli, dudak senkronizasyonlu yüz animasyonuna dönüştüren, konuşmadan animasyona dönüştürme sistemi. EA’in bu teknolojiyi oyunun tüm ara sahnelerinde kullandığı bildiriliyor. Son animasyonlu konuşmanın da %30'u yapay zeka yazılımı kullanılarak oluşturulmuş.

    Electronic Arts'ın karakter yüzü oluşturmayı hızlandırmak için de FaceRig kullandığı belirtiliyor. EA’in FaceRig'i Autodesk'in Maya ve Flow yazılımlarıyla entegre ederek, yaklaşık iki hafta süren bir süreci saatlere indirdiği belirtiliyor.

    Battlefield'ın Steam sayfasında yapay zeka kullanımına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Bu, platformdaki tüm oyunlar için şu anda zorunlu bir gereklilik.

    Battlefield 6'nın çıkış tarihinden önce EA, oyunda yapay zeka tarafından oluşturulmuş hiçbir varlığın yer almayacağını söylemişti. Şirketin yapay zeka araçlarına yaptığı büyük yatırımı göz önünde bulunduran oyuncular, bu konuda şüpheciydi. Son rapor, oyunun en önemli noktalarında yapay zekanın yoğun olarak kullanıldığını ortaya çıkarıyor.

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

