Battlefield 6'dan yeni rekor: Ön sipariş ve ilk rakamlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Battlefield 6, çıkışına yalnızca bir hafta kala büyük bir ivme yakalamış durumda. Ampere Analysis'in son raporuna göre oyun, Steam üzerinden şimdiden 1,7 milyon ön sipariş aldı. Aynı rapor, yapımın 10 Ekim'deki çıkışından sonraki ilk haftada toplam 5 milyon kopya satabileceğini öngörüyor.

Battlefield 6'dan yeni rekor

Bu başarıda en önemli etken, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen geniş kapsamlı çok oyunculu beta oldu. Newzoo'nun verilerine göre beta sürecine 25 milyon oyuncu katıldı. Ampere'in hesaplaması ise bu sayıyı 22 milyon civarında gösteriyor. Her iki kaynağa göre de oyuncu ilgisi, serinin önceki yapımlarına kıyasla oldukça yüksek.

Battlefield 6 betası sırasında rekor kıran bir diğer istatistik ise eşzamanlı oyuncu sayısı. Newzoo, tüm platformlarda 10,4 milyon kişinin aynı anda oyunda bulunduğunu raporladı. Bu rakam, Battlefield 2042'nin betasında görülen 5,1 milyonluk zirvenin tam iki katı.

Battlefield ile Call of Duty arasındaki rekabet uzun süredir FPS türünün en çok konuşulan konularından biri. Bu yıl Call of Duty'nin daha fazla satması bekleniyor olsa da Battlefield 6'nın yakaladığı momentum, serinin yeniden yükselişe geçtiğini gösteriyor. Keza geçtiğimiz günlerde yayınlanan canlı aksiyon fragmanında EA, doğrudan Call of Duty’ye göndermelerde bulundu.

Battlefield serisi, Battlefield 3 ve 4 ile elde ettiği başarıyı Battlefield 5 ve 2042 ile sürdürememişti. Ancak bu kez 25 milyondan fazla oyuncunun ilgisini çeken beta, çıkış öncesinde güçlü bir gösterge. EA, seriyi yeniden zirveye taşıyabilir.

