Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Battlefield 6'dan yeni rekor: Ön sipariş ve ilk rakamlar açıklandı

    Battlefield 6, resmi çıkışına günler kala Steam'de yüz binlerce ön siparişe ulaştı. Beta sürecinde 25 milyon oyuncuya erişen yapımın ilk haftada 5 milyon satışa ulaşması bekleniyor.

    Battlefield 6'dan yeni rekor: Ön sipariş ve satışlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6, çıkışına yalnızca bir hafta kala büyük bir ivme yakalamış durumda. Ampere Analysis'in son raporuna göre oyun, Steam üzerinden şimdiden 1,7 milyon ön sipariş aldı. Aynı rapor, yapımın 10 Ekim'deki çıkışından sonraki ilk haftada toplam 5 milyon kopya satabileceğini öngörüyor.

    Battlefield 6'dan yeni rekor

    Bu başarıda en önemli etken, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen geniş kapsamlı çok oyunculu beta oldu. Newzoo'nun verilerine göre beta sürecine 25 milyon oyuncu katıldı. Ampere'in hesaplaması ise bu sayıyı 22 milyon civarında gösteriyor. Her iki kaynağa göre de oyuncu ilgisi, serinin önceki yapımlarına kıyasla oldukça yüksek.

    Battlefield 6 betası sırasında rekor kıran bir diğer istatistik ise eşzamanlı oyuncu sayısı. Newzoo, tüm platformlarda 10,4 milyon kişinin aynı anda oyunda bulunduğunu raporladı. Bu rakam, Battlefield 2042'nin betasında görülen 5,1 milyonluk zirvenin tam iki katı.

    Battlefield ile Call of Duty arasındaki rekabet uzun süredir FPS türünün en çok konuşulan konularından biri. Bu yıl Call of Duty'nin daha fazla satması bekleniyor olsa da Battlefield 6'nın yakaladığı momentum, serinin yeniden yükselişe geçtiğini gösteriyor. Keza geçtiğimiz günlerde yayınlanan canlı aksiyon fragmanında EA, doğrudan Call of Duty’ye göndermelerde bulundu.

    Battlefield serisi, Battlefield 3 ve 4 ile elde ettiği başarıyı Battlefield 5 ve 2042 ile sürdürememişti. Ancak bu kez 25 milyondan fazla oyuncunun ilgisini çeken beta, çıkış öncesinde güçlü bir gösterge. EA, seriyi yeniden zirveye taşıyabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    özür dileyen birine ne denir 50 yıllık viski fiyatları telefon şarjda değilken şarj oluyor bluetooth kulaklık şarj oluyor ama açılmıyor xmeye uzaktan izleme sorunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum