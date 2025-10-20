Battlefield 6, optimizasyonuyla oyuncuları etkiledi: Eski donanımlarda bile akıyor!

Tam Boyutta Gör Oyuncu bildirimlerine göre, Battlefield 6, PC, PlayStation ve Xbox'ta kusursuz, optimize edilmiş bir deneyim sunuyor. Yalnızca popüler 2025 PC donanımlarında değil, GeForce GTX 1650 SUPER ve Radeon RX 570 gibi eski 4 GB VRAM’li ekran kartlarında sorunsuz bir şekilde çalışarak, düşük ayarlarda 1080p'de stabil 60 FPS veriyor.

4GB VRAM'e sahip ekran kartlarıyla oynanabiliyor

Battlefield 6, Intel Core i5-12400F işlemci, 32 GB RAM ve Radeon RX 570 / Nvidia GTX 1650 Super ekran kartlarına sahip bir PC’de test edildi ve sonuçlar şaşırtıcı çıktı. RX 570 ekran kartıyla 80 FPS’e kadar, GTX 1650 Super ekran kartıyla ise yaklaşık 73 FPS alındı. Düşük ayarlarda 1080p kalitede bu kare hızları alındı. Bu ekran kartları, 4 GB VRAM'e sahip ve oyunun minimum sistem gereksinimlerini karşılamıyor.

Reddit'teki birçok oyuncu, Battlefield 6'nın RTX 4060 Ti gibi orta seviye ekran kartlarında bile yağ gibi aktığını bildiriyor. Bu kararlı performans, büyük ölçüde EA'in ray tracing yerine geleneksel rasterizasyona bağlı kalma kararına bağlanıyor. Geliştirme sürecinde EA ve DICE, deneysel özelliklerden kaçınarak kararlı performansa ve geniş donanım uyumluluğuna odaklandı. Oyuncular, kurulum boyutunu da (yaklaşık 70 GB) beğendi.

Battlefield 6, eski donanımlarda bile akıcı oynanış sunuyor

