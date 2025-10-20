Battlefield 6, optimizasyonuyla oyuncuları etkiledi: Eski donanımlarda bile akıyor!

4GB VRAM'e sahip ekran kartlarıyla oynanabiliyor
Battlefield 6, Intel Core i5-12400F işlemci, 32 GB RAM ve Radeon RX 570 / Nvidia GTX 1650 Super ekran kartlarına sahip bir PC’de test edildi ve sonuçlar şaşırtıcı çıktı. RX 570 ekran kartıyla 80 FPS’e kadar, GTX 1650 Super ekran kartıyla ise yaklaşık 73 FPS alındı. Düşük ayarlarda 1080p kalitede bu kare hızları alındı. Bu ekran kartları, 4 GB VRAM'e sahip ve oyunun minimum sistem gereksinimlerini karşılamıyor.
Reddit'teki birçok oyuncu, Battlefield 6'nın RTX 4060 Ti gibi orta seviye ekran kartlarında bile yağ gibi aktığını bildiriyor. Bu kararlı performans, büyük ölçüde EA'in ray tracing yerine geleneksel rasterizasyona bağlı kalma kararına bağlanıyor. Geliştirme sürecinde EA ve DICE, deneysel özelliklerden kaçınarak kararlı performansa ve geniş donanım uyumluluğuna odaklandı. Oyuncular, kurulum boyutunu da (yaklaşık 70 GB) beğendi.
