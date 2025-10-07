Giriş
    Battlefield 6 ilk gün yaması, yüzlerce hatayı giderecek

    EA, Battlefield 6 çıkışına sayılı günler kala ilk gün yaması notlarını paylaştı. BF6 ilk gün güncellemesi, 200'ün üzerinde hata düzeltmesi ve iyileştirme içerecek.

    Battlefield 6 ilk gün yaması Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6, açık beta sürecinde 92 milyondan fazla oynanma saatiyle serinin en çok test edilen oyunu oldu. Oyunun geliştirilmesinde oyuncu geri bildirimleri büyük rol oynadı. Bu süreler ve oyuncu geri bildirimleri, çıkış için bazı ayarlamaların yapılmasına yol açtı. En son topluluk güncellemesinde ilk gün yamasıyla gelecek önemli değişiklikler ayrıntılı olarak paylaşıldı.

    EA, Battlefield 6 ilk gün yamasında hata düzeltmeleri, denge iyileştirmeleri ve yayın öncesi iyileştirmeler üzerine odaklanan 200'den fazla değişiklik bulunduğunu açıkladı.

    Bunlar arasında; daha duyarlı hissettiren hareket değişiklikleri, uzun menzilli silah kullanımını daha karakteristik hale getiren otomatik silahlardaki geri tepmenin yeniden dengelenmesi ve iki grup arasında daha iyi denge kurulması için Rush ve Breakthrough modlarının yeniden düzenlenmiş düzenleri yer alıyor. Diğer ayarlamalar arasında; senkronizasyon bozukluğunu azaltmak için ağ iyileştirmeleri, pinglerin daha kolay duyulması için seste düzeltmeler ve ayarlar ile kontrol seçeneklerinde genişletmeler yer alıyor.

    Battlefield 6 Birinci Gün Erken Yama Notları

    • Oyunu akıcı ve dengede tutmak için tempoda yapılan değişiklikler ve çeşitli hareket sorunlarının giderilmesi
    • Otomatik silahlarda geri tepme dengesi yeniden ayarlandı ve uzun menzilli atışlar daha karakteristik hale getirildi
    • Çok sayıda silah eklentisi düzeltildi; artık menülerde ve oyun içinde doğru şekilde görüntüleniyorlar
    • LTLM II (Lazer destekli hedef işaretleme), daha akıcı konuşlanma animasyonları, güncellenmiş görseller ve kullanıldığında daha iyi his verecek şekilde iyileştirildi
    • MBT-LAW, daha isabetli yörünge, iyileştirilmiş rehberlik ve daha net görüş sağlıyor
    • MAS 148 Glaive, daha gerçekçi füze rotası, iyileştirilmiş yakınlaştırma ve kilitlenme, daha keskin dürbün görselleri ve daha güvenilir araç hasarıyla geliştirildi
    • Dağıtım işaretleri artık oyuncu başına bir (takım başına toplamda dört) kez ortaya çıkıyor; bu da dengeyi korumaya ve aşırı kullanımı önlemeye yardımcı oluyor.
    • Rush ve Breakthrough düzenleri, saldıranlarla savunanlar arasında daha iyi denge sağlamak üzere revize edildi
    • Operation Firestorm, iyileştirilmiş atlama, yıldırım ve performansla güncellenirken, Kahire Kuşatması'ndaki öldürme sorunu giderildi
    • Kullanıcı arayüzü ve HUD öğeleri, güncellenmiş kaplamalar, animasyonlu pingler, yeni mini harita seçenekleri ve daha akıcı yükleme ve konuşlanma navigasyonuyla artık daha net
    • Ayarlar ve kontroller, erişilebilirlik için ses seviyesi kaydırıcıları, sprint bob azaltma ve kamera rulosu geçişi gibi yeni seçenekler içeriyor
    • Ses hataları giderildi; pingler daha kolay duyuluyor, silahlar ve araçlar daha net duyuluyor
    • Netcode iyileştirmeleri senkronizasyon kaybını azaltıyor, ölüm zamanını daha adil hissettiriyor ve görünmez hasar durumlarını ele alıyor
    Kaynakça https://www.ea.com/games/battlefield/news/community-update-play-your-way https://insider-gaming.com/battlefield-6-day-one-early-patch-notes-shared-by-ea-ahead-of-launch/
