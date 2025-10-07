Battlefield 6 ilk gün yaması, yüzlerce hatayı giderecek

Tam Boyutta Gör Battlefield 6, açık beta sürecinde 92 milyondan fazla oynanma saatiyle serinin en çok test edilen oyunu oldu. Oyunun geliştirilmesinde oyuncu geri bildirimleri büyük rol oynadı. Bu süreler ve oyuncu geri bildirimleri, çıkış için bazı ayarlamaların yapılmasına yol açtı. En son topluluk güncellemesinde ilk gün yamasıyla gelecek önemli değişiklikler ayrıntılı olarak paylaşıldı.

EA, Battlefield 6 ilk gün yamasında hata düzeltmeleri, denge iyileştirmeleri ve yayın öncesi iyileştirmeler üzerine odaklanan 200'den fazla değişiklik bulunduğunu açıkladı.

Bunlar arasında; daha duyarlı hissettiren hareket değişiklikleri, uzun menzilli silah kullanımını daha karakteristik hale getiren otomatik silahlardaki geri tepmenin yeniden dengelenmesi ve iki grup arasında daha iyi denge kurulması için Rush ve Breakthrough modlarının yeniden düzenlenmiş düzenleri yer alıyor. Diğer ayarlamalar arasında; senkronizasyon bozukluğunu azaltmak için ağ iyileştirmeleri, pinglerin daha kolay duyulması için seste düzeltmeler ve ayarlar ile kontrol seçeneklerinde genişletmeler yer alıyor.

Battlefield 6 Birinci Gün Erken Yama Notları

Oyunu akıcı ve dengede tutmak için tempoda yapılan değişiklikler ve çeşitli hareket sorunlarının giderilmesi

Otomatik silahlarda geri tepme dengesi yeniden ayarlandı ve uzun menzilli atışlar daha karakteristik hale getirildi

Çok sayıda silah eklentisi düzeltildi; artık menülerde ve oyun içinde doğru şekilde görüntüleniyorlar

LTLM II (Lazer destekli hedef işaretleme), daha akıcı konuşlanma animasyonları, güncellenmiş görseller ve kullanıldığında daha iyi his verecek şekilde iyileştirildi

MBT-LAW, daha isabetli yörünge, iyileştirilmiş rehberlik ve daha net görüş sağlıyor

MAS 148 Glaive, daha gerçekçi füze rotası, iyileştirilmiş yakınlaştırma ve kilitlenme, daha keskin dürbün görselleri ve daha güvenilir araç hasarıyla geliştirildi

Dağıtım işaretleri artık oyuncu başına bir (takım başına toplamda dört) kez ortaya çıkıyor; bu da dengeyi korumaya ve aşırı kullanımı önlemeye yardımcı oluyor.

Rush ve Breakthrough düzenleri, saldıranlarla savunanlar arasında daha iyi denge sağlamak üzere revize edildi

Operation Firestorm, iyileştirilmiş atlama, yıldırım ve performansla güncellenirken, Kahire Kuşatması'ndaki öldürme sorunu giderildi

Kullanıcı arayüzü ve HUD öğeleri, güncellenmiş kaplamalar, animasyonlu pingler, yeni mini harita seçenekleri ve daha akıcı yükleme ve konuşlanma navigasyonuyla artık daha net

Ayarlar ve kontroller, erişilebilirlik için ses seviyesi kaydırıcıları, sprint bob azaltma ve kamera rulosu geçişi gibi yeni seçenekler içeriyor

Ses hataları giderildi; pingler daha kolay duyuluyor, silahlar ve araçlar daha net duyuluyor

Netcode iyileştirmeleri senkronizasyon kaybını azaltıyor, ölüm zamanını daha adil hissettiriyor ve görünmez hasar durumlarını ele alıyor

