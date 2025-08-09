Battlefield 6'nın güvenlik sistemi hilecilere geçit vermedi

Tam Boyutta Gör Battlefield 6'nın açık betası büyük bir başarıya imza attı. Oyuncu sayısı 300.000’i aştı ve hatta sunucular doldu, yüz binlerce oyuncu en azından ilk aşamada oyuna giremedi. Her online oyunda olduğu gibi hileciler yine oyun deneyimini alt üst etti, videolar paylaşıldı. Sonrasında yapımcıdan resmi açıklama geldi; Javelin adlı hile önleme yazılımının 330.000'den fazla hile girişimini engellediği paylaşıldı.

330.000 hile girişimi engellendi

Javelin'i yöneten SPEAR ekibi, her şeyin yolunda olduğunu, topluluğun bolca bildirimde bulunduğunu ve hilecilerin aktif olarak yasaklandığını söylüyor: “Javelin, 330.000 hile yapma veya hile önleme kontrollerini bozma girişimini engelledi. İlk gün 44.000 potansiyel hileci vakası bildirdiniz, bugün 60.000 vaka daha bildirdiniz. Tespitlerimizi iyileştirmek amacıyla kendi Gameplay Integrity ekibimizle birlikte bunları zaten kullanıyoruz. Hileci olduğunu doğruladığımız kişileri çıkarmak için Battlefield Positive Play ekibiyle de aktif olarak çalışıyorlar.”

Battlefield 6 herkese açık beta 9 Ağustos'ta başladı. Umarız, daha fazla oyuncunun katılacağı bu süreçte hilecilerin paylaştığı videolar görmeyiz.

