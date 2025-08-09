Battlefield 6'nın güvenlik sistemi hilecilere geçit vermedi

330.000 hile girişimi engellendi
Javelin'i yöneten SPEAR ekibi, her şeyin yolunda olduğunu, topluluğun bolca bildirimde bulunduğunu ve hilecilerin aktif olarak yasaklandığını söylüyor: “Javelin, 330.000 hile yapma veya hile önleme kontrollerini bozma girişimini engelledi. İlk gün 44.000 potansiyel hileci vakası bildirdiniz, bugün 60.000 vaka daha bildirdiniz. Tespitlerimizi iyileştirmek amacıyla kendi Gameplay Integrity ekibimizle birlikte bunları zaten kullanıyoruz. Hileci olduğunu doğruladığımız kişileri çıkarmak için Battlefield Positive Play ekibiyle de aktif olarak çalışıyorlar.”
Battlefield 6 herkese açık beta 9 Ağustos'ta başladı. Umarız, daha fazla oyuncunun katılacağı bu süreçte hilecilerin paylaştığı videolar görmeyiz.Kaynakça https://insider-gaming.com/battlefield-6-anti-cheat-blocked-cheating-attempts/ https://forums.ea.com/discussions/battlefield-6-beta-feedback-en/battlefield-6-update-on-secure-boot--cheats/12439803 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor
tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür