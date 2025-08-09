Giriş
    Battlefield 6'nın güvenlik sistemi hilecilere geçit vermedi

    Battlefield 6'nın açık betasında hile yapıldığını gösteren görüntüler yayınlanmıştı. Oyunun hile önleme sisteminin 330.000'den fazla hile girişimini engellediği paylaşıldı.

    battlefield 6 açık beta hileci Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6'nın açık betası büyük bir başarıya imza attı. Oyuncu sayısı 300.000’i aştı ve hatta sunucular doldu, yüz binlerce oyuncu en azından ilk aşamada oyuna giremedi. Her online oyunda olduğu gibi hileciler yine oyun deneyimini alt üst etti, videolar paylaşıldı. Sonrasında yapımcıdan resmi açıklama geldi; Javelin adlı hile önleme yazılımının 330.000'den fazla hile girişimini engellediği paylaşıldı.

    330.000 hile girişimi engellendi

    Javelin'i yöneten SPEAR ekibi, her şeyin yolunda olduğunu, topluluğun bolca bildirimde bulunduğunu ve hilecilerin aktif olarak yasaklandığını söylüyor: “Javelin, 330.000 hile yapma veya hile önleme kontrollerini bozma girişimini engelledi. İlk gün 44.000 potansiyel hileci vakası bildirdiniz, bugün 60.000 vaka daha bildirdiniz. Tespitlerimizi iyileştirmek amacıyla kendi Gameplay Integrity ekibimizle birlikte bunları zaten kullanıyoruz. Hileci olduğunu doğruladığımız kişileri çıkarmak için Battlefield Positive Play ekibiyle de aktif olarak çalışıyorlar.

    Battlefield 6 herkese açık beta 9 Ağustos'ta başladı. Umarız, daha fazla oyuncunun katılacağı bu süreçte hilecilerin paylaştığı videolar görmeyiz.

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    B
    Berringer 3 saat önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

    Profil resmi
    Turp salata7 8 saat önce

    tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür

