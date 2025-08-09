Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Electronic Arts tarafından yayınlanan ve bu yılın en çok beklenen oyunlarından Battlefield 6, çıkışına iki ay kala rekor üstüne rekor kırıyor. 7 Ağustos’ta başlayan açık beta, daha ilk gününde serinin tarihindeki en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.

Battlefield 6 oyuncu sayısında rekor kırdı

Battlefield 6 açık betası, daha herkese açılmadan Steam'de rekor kırdı. SteamDB verilerine göre erken erişim aşamasında eş zamanlı oyuncu sayısı 334 bin 549'a ulaşarak serinin en yüksek rakamını gördü. Bu sayı, Battlefield 2042'nin 2021'deki açık beta rekorunu ikiye katladı ve oyunun tam sürümündeki oyuncu sayısının üç katına çıktı.

Tam Boyutta Gör Betaya olan yoğun ilgi, lansman öncesinde Battlefield 6'yı Steam'de tüm zamanların en popüler Battlefield oyunu yaptı. 38. sırada yer alan yapım, Elden Ring: Nightreign, Starfield ve Kingdom Come: Deliverance 2 gibi yapımları da geride bıraktı. Ayrıca modern Battlefield oyunları arasında bu seviyeye ulaşan ilk yapım konumunda.

Battlefield 6 secure boot enabled hatası çözümü 3 gün önce eklendi

Battlefield 6 için açık beta, 9-10 Ağustos tarihleri arasında tüm oyuncular için erişime açıldı. Kaçıranlar için 14-17 Ağustos tarihlerinde ikinci bir beta planlanıyor. Battlefield 6, 10 Ekim 2025'te PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Battlefield 6 oyuncu sayısında rekor kırdı: 2042'yi ikiye katladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: