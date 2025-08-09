Battlefield 6 oyuncu sayısında rekor kırdı: 2042'yi ikiye katladı

Battlefield 6 oyuncu sayısında rekor kırdı
Battlefield 6 açık betası, daha herkese açılmadan Steam'de rekor kırdı. SteamDB verilerine göre erken erişim aşamasında eş zamanlı oyuncu sayısı 334 bin 549'a ulaşarak serinin en yüksek rakamını gördü. Bu sayı, Battlefield 2042'nin 2021'deki açık beta rekorunu ikiye katladı ve oyunun tam sürümündeki oyuncu sayısının üç katına çıktı.
Battlefield 6 için açık beta, 9-10 Ağustos tarihleri arasında tüm oyuncular için erişime açıldı. Kaçıranlar için 14-17 Ağustos tarihlerinde ikinci bir beta planlanıyor. Battlefield 6, 10 Ekim 2025'te PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak.
