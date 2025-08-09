Giriş
    Battlefield 6 oyuncu sayısında rekor kırdı: 2042'yi ikiye katladı

    Battlefield 6 açık betası, Steam'de 334 binden fazla eşzamanlı oyuncuyla serinin en popüler oyunu oldu. 2042 betasının rekoru birkaç saat içinde ikiye katlandı.

    Battlefield 6 oyuncu sayısında rekor kırdı: 2042'yi ikiye katladı Tam Boyutta Gör
    Electronic Arts tarafından yayınlanan ve bu yılın en çok beklenen oyunlarından Battlefield 6, çıkışına iki ay kala rekor üstüne rekor kırıyor. 7 Ağustos’ta başlayan açık beta, daha ilk gününde serinin tarihindeki en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. 

    Battlefield 6 oyuncu sayısında rekor kırdı

    Battlefield 6 açık betası, daha herkese açılmadan Steam'de rekor kırdı. SteamDB verilerine göre erken erişim aşamasında eş zamanlı oyuncu sayısı 334 bin 549'a ulaşarak serinin en yüksek rakamını gördü. Bu sayı, Battlefield 2042'nin 2021'deki açık beta rekorunu ikiye katladı ve oyunun tam sürümündeki oyuncu sayısının üç katına çıktı.

    Battlefield 6 oyuncu sayısında rekor kırdı: 2042'yi ikiye katladı Tam Boyutta Gör
    Betaya olan yoğun ilgi, lansman öncesinde Battlefield 6'yı Steam'de tüm zamanların en popüler Battlefield oyunu yaptı. 38. sırada yer alan yapım, Elden Ring: Nightreign, Starfield ve Kingdom Come: Deliverance 2 gibi yapımları da geride bıraktı. Ayrıca modern Battlefield oyunları arasında bu seviyeye ulaşan ilk yapım konumunda.

    Battlefield 6 için açık beta, 9-10 Ağustos tarihleri arasında tüm oyuncular için erişime açıldı. Kaçıranlar için 14-17 Ağustos tarihlerinde ikinci bir beta planlanıyor. Battlefield 6, 10 Ekim 2025'te PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak.

    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Turp salata7 3 saat önce

    tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür

