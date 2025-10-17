Giriş
    Battlefield 6 satışları rekor kırdı: 3 günde tüm oyunları geçti

    Electronic Arts, Battlefield 6'nın yalnızca 3 günde 7 milyon satışa ulaştığını açıkladı. Bu rakam, serinin tarihindeki en hızlı ve en büyük lansman olarak kayıtlara geçti.

    Battlefield 6 satışları rekor kırdı: 3 günde tüm oyunları geçti Tam Boyutta Gör
    Electronic Arts, Battlefield 6'nın lansman sonrası ulaştığı satış rakamlarını güncelledi. Şirket, oyunun yalnızca ilk üç gününde 7 milyondan fazla kopya sattığını ve böylece serinin tarihindeki en büyük çıkışını gerçekleştirdiğini açıkladı. 

    İlk 3 günde 7 milyon sattı

    Daha önce Alinea Analytics tarafından açıklanan 6,5 milyon satış verisi, EA’in resmi açıklamasıyla birlikte 7 milyonun üzerine çıktı. Şirket, bu performansın Battlefield serisinin önceki oyunlarını geride bıraktığını ve oyuncu etkileşimi açısından rekor seviyelere ulaşıldığını söylüyor. Lansmanın ilk hafta sonunda oyuncular, çevrimiçi modlarda toplam 172 milyondan fazla maç oynadı.

    Ayrıca 15 milyondan fazla saatlik yayın süresi kaydedildi. Battlefield 6, eş zamanlı oyuncu sayısında da serinin tüm önceki oyunlarını geride bıraktı. Battlefield Genel Müdürü Byron Beede'nin yaptığı açıklama ise şu şekilde: "Öncelikle oyuncularımıza teşekkür etmek istiyoruz. Battlefield 6, ilk fikir aşamasından Battlefield Labs sürecine kadar oyuncu geri bildirimleriyle şekillendi. Hedefimiz her zaman en iyi Battlefield deneyimini oluşturmak oldu. Bu sadece başlangıç, yeni sezonumuz 12 gün içinde başlıyor.

    Öte yandan, geliştirici ekip oyunun çevrimiçi dengesine yönelik ilk ayarlamaları da yapıyor. Canlı sunucularda Conquest haritalarında bilet sayısı azaltıldı, bu değişiklik toplulukta karışık tepkiler aldı. Ayrıca geliştiricilerin deniz savaşlarını oyuna eklemeye hazırlandığı ve bu özelliğin ilerleyen güncellemelerde test edileceği paylaşıldı.

