Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Electronic Arts, Battlefield 6'nın lansman sonrası ulaştığı satış rakamlarını güncelledi. Şirket, oyunun yalnızca ilk üç gününde 7 milyondan fazla kopya sattığını ve böylece serinin tarihindeki en büyük çıkışını gerçekleştirdiğini açıkladı.

İlk 3 günde 7 milyon sattı

Daha önce Alinea Analytics tarafından açıklanan 6,5 milyon satış verisi, EA’in resmi açıklamasıyla birlikte 7 milyonun üzerine çıktı. Şirket, bu performansın Battlefield serisinin önceki oyunlarını geride bıraktığını ve oyuncu etkileşimi açısından rekor seviyelere ulaşıldığını söylüyor. Lansmanın ilk hafta sonunda oyuncular, çevrimiçi modlarda toplam 172 milyondan fazla maç oynadı.

Ayrıca 15 milyondan fazla saatlik yayın süresi kaydedildi. Battlefield 6, eş zamanlı oyuncu sayısında da serinin tüm önceki oyunlarını geride bıraktı. Battlefield Genel Müdürü Byron Beede'nin yaptığı açıklama ise şu şekilde: "Öncelikle oyuncularımıza teşekkür etmek istiyoruz. Battlefield 6, ilk fikir aşamasından Battlefield Labs sürecine kadar oyuncu geri bildirimleriyle şekillendi. Hedefimiz her zaman en iyi Battlefield deneyimini oluşturmak oldu. Bu sadece başlangıç, yeni sezonumuz 12 gün içinde başlıyor."

Battlefield 6'ya yeni oyun modları geliyor 12 sa. önce eklendi

Öte yandan, geliştirici ekip oyunun çevrimiçi dengesine yönelik ilk ayarlamaları da yapıyor. Canlı sunucularda Conquest haritalarında bilet sayısı azaltıldı, bu değişiklik toplulukta karışık tepkiler aldı. Ayrıca geliştiricilerin deniz savaşlarını oyuna eklemeye hazırlandığı ve bu özelliğin ilerleyen güncellemelerde test edileceği paylaşıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Battlefield 6 satışları rekor kırdı: 3 günde tüm oyunları geçti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: