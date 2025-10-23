Battlefield 6 1. Sezon başlıyor: Yeni haritalar, oyun modları ve silahlar

Tam Boyutta Gör Battlefield 6 1. Sezon içerikleri, 28 Ekim'den itibaren her ay bir tane olmak üzere üç büyük dağıtıma bölünecek ve son dağıtım 9 Aralık'ta yapılacak. Oyuna gelen tüm içerikler (Season 1 Battle Pass hariç) Battlefield 6 sahipleri için tamamen ücretsiz olacak. Battlefield 6 Sezon 1, yeni haritalar, oyun modları ve silahlar getirecek. İşte detaylar:

Yeni haritalar: Blackwell Fields ve Eastwood

Tam Boyutta Gör Rogue Ops’a gelecek Blackwell Fields, Kaliforniya çalılıklarında devasa bir petrol sahası. All-Out Warfare haritası, helikopterler, uçaklar ve tankların geniş bir alanda savaştığı, bir çöl arazisinde geçiyor. Blackwell Fields, keskin nişancıların konuşlanması için ideal olan engebeli tepeler ve alçak çalılıklarla dolu geniş bir açık alan sunuyor. Araçlar da farklı hedeflere giderken manevra yapmak için bolca alana sahip. Araziye dağıtılmış petrol kuyuları, inşaat ekipmanları ve nakliye konteynerleriyle, piyadelerin siper kazabileceği ve yoğun çatışmalara girebileceği birçok yer de mevcut.

Eastwood, çatışmaların sokaklarda ve evlerin içinde gerçekleştiği Güney Kaliforniya kasabalarından biri. Eastwood'un banliyö arazisi, tankların lüks evleri parçaladığı, odaların içinde ve dışında, boş havuzlarda ve arka bahçelerde gerçekleşen yoğun çatışmalar için birçok konum sunuyor. Bu harita, ani kaçışlarda veya yeni bir hedefe kilitlenirken yardımcı olacak sürülebilir golf arabalarıyla dolu.

Yeni modlar: Strikepoint ve Sabotage

Tam Boyutta Gör Strikepoint, iki takımın tek bir hedef için yakın mücadelede karşı karşıya geldiği yeni 4'e 4 çok oyunculu mod. Strikepoint'te oyuncular tur başına yalnızca bir can alıyor, bu yüzden dikkatli oynamak, takım olarak hareket etmek ve pusuya düşmekten kaçınmak çok önemli. Bir turda zafer, bir takımın hedefi ele geçirmesi veya diğer takımı ortadan kaldırmasıyla elde ediliyor ve altı turu ilk kazanan takım maçı kazanıyor. Bu modda taktiksel farkındalık, iyi stratejiler ve net iletişim, galibiyet için olmazsa olmaz.

California Resistance ile birlikte gelen 8’e 8 mod olan Sabotage, iki hedef sunuyor: küçük ve yakın mesafeli bir haritaya dağılmış ekipman kutularını yok etmek veya rakip takımın bunu yapmasını engellemek. Takımlar saldırı ve savunma tarafında yer alıyor ve en çok ekipmanı yok eden takım maçı kazanıyor. Modun püf noktası, düşman savaşçılarına karşı kendinizi savunurken, cephaneliğinizdeki her şeyi kullanarak depoları olabildiğince hızlı ve verimli bir şekilde yok etmek. Saldıranlar için patlayıcılar çok değerliyken, savunanların sürekli olarak savaş alanına akın eden rakip oyuncuları engellemek için akıllıca konuşlanmaları gerekiyor. Sabotage, sürekli savaşan ve hızla yeniden doğan oyuncularla dolu olacak.

Yeni Silahlar

Tam Boyutta Gör Battlefield 6 1. Sezon, yeni modlar ve haritaların yanı sıra yeni silahlar getiriyor. Rogue Ops ile birlikte sunulacak üç silah; SOR-300C, Mini Fix ve GGH-22.

SOR-300C - Karabina: Bu kısa tüfek, yakın mesafeli çatışmalar için tasarlanmış ve bir düşmana yaklaştığınızda oldukça ölümcül. Diğer karabinalara göre daha düşük atış hızına sahip olsa da daha yüksek hasar veriyor. Bu da silahı dar alanlar ve daha küçük haritalar için ideal kılıyor.

Mini Fix - Keskin Nişancı Tüfeği: Rogue Ops, yeni ve daha hızlı keskin nişancı tüfeği seçeneği sunuyor. Oyundaki diğer keskin nişancı tüfekleri, bir eklenti takmadığınız sürece mermi bittiğinde yeni atış için tüfeği indirmenizi zorunlu kılıyor. Ancak Mini Fix, nişanınızı bozmadan 10 mermilik şarjörünün tamamını rakiplerinden çok daha hızlı boşaltabiliyor.

GGH-22 - Yan Silah: Yeni Glock 22 yan silahı, kısa mesafeden ateş ederken oldukça ölümcül hissettiren, orta yollu, sağlam bir seçim. Diğer yan silahlar arasında dengeli bir konuma sahip; bazılarından daha fazla atış ve biraz daha fazla hasar veriyor ancak bazılarından da daha yavaş atış hızına sahip.

EA ve Battlefield Studios, Battlefield 6'nın ilk sezonunun içeriğini hızlıca gösteren bir video yayınladı. Bu fragmanda devasa Blackwell Fields haritası ve yeni oyun modu kısaca gösteriliyor:

