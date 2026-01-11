Battlefield 6, Steam'deki oyuncularının %90'ını kaybetti

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Battlefield 6, 10 Ekim 2025'te çıkış yaptığında 747.440 eş zamanlı oyuncuya ulaşarak serinin Steam'deki en iyi çıkışını yapmıştı. Ancak, sadece birkaç ay sonra oyun, hafta sonlarında 100.000 oyuncuya bile ulaşmakta zorlanıyor. 9 Ocak Cuma günü, oyuncu sayısı 30.955’e kadar düştü.

Battlefield 6 Steam oyuncu sayısı hızla düşüyor

Büyük oyunların piyasaya sürülmesinin ardından ilk heyecan geçtikten sonra oyuncu kaybetmesi normal bir durum. Ancak Battlefield 6'nın oyuncu tabanındaki keskin düşüş dikkat çekici. SteamDB'den alınan grafik, oyunun çıkışından bu yana tutarlı düşüşü gösteriyor. BF6, Ekim sonu - Kasım başlarında kısa süreliğine tekrar zirve yaptıktan sonra, oyuncu sayısı düşmeye devam etti.

Bu rakamların yalnızca Steam platformunu temsil ettiğini, oyunun konsollardaki performansını tam olarak yansıtmadığını belirtmekte fayda var.

Battlefield 6'nın genel puanı "Çoğunlukla Olumlu" kalırken, son yorumlar "Karışık" seviyesine düştü. En yaygın şikayetler arasında; oyunda hâlâ karşılaşılabilen çok sayıda hata yer alıyor. Bazı oyuncular, yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerin kullanımını eleştirerek, yüksek fiyatlı bir oyun için yersiz olduğunu söylüyor. Yeni içerik eksikliği konusunda da endişeler var. Birçok oyuncu, yeni güncellemelerin ve haritaların henüz gelmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda.

