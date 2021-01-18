Battlefield 6'tan yeni bilgiler sızdı: 128 kişilik haritalar ve daha fazlası

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Battlefield serisinin yeni oyunu bildiğiniz gibi 2021'de oyunseverlerle buluşacak. Oyunun çıkmasına daha epey bir zaman var ancak oyunla ilgili bazı bilgiler şimdiden sızmış durumda. Güvenilir sızıntılarıyla tanıdığımız Tom Henderson, Battlefield 6 ile ilgili bugün bazı yeni bilgiler verdi.

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128 kişilik modlar, modern zamanlara dönüş ve 'çapraz-nesil'

Henderson'un açıklamalarına göre yeni Battlefield oyunu genel anlamıyla Battlefield 3'ü andıracak ve 'modern zamanlar' temasına sahip olacak. Oyunun 128 kişilik oyun modlarıyla geleceği ve çapraz-nesil olacağı belirtiliyor. Yani yeni nesil konsollarla birlikte PS4 ve Xbox One sahipleri de Battlefield 6'yı oynayabilecek.

Battlefield 6'nın çapraz-nesil olarak hazırlanması elbette bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Eski nesil konsollar nedeniyle oyun görsellik anlamında beklentileri karşılayamayabilir. Tom Henderson ise farklı bir duruma dikkat çekiyor.

Eski nesil konsollarda oyunun büyük kısıntılarla çıkacağını belirten Henderson,"Çapraz-nesil planı nedeniyle oyunun şu anki nesilde limitli özelliklerle geleceğini düşünenler olacağını biliyorum. Ancak bana gelen bilgilerde durumun hiç de böyle olmadığı söylendi. Eski nesil versiyonu tamamıyla başka bir stüdyo veya DICE'ın farklı bir bölümü tarafından hazırlanıyor. Bu konuda endişelenmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Battlefield serisinin geleceğiyle ilgili geçtiğimiz Kasım ayında bir açıklama yapan EA, yeni oyunun 2021'in sonlarına doğru yayınlanacağını söylemişti. Oyunun resmi tanıtımının önümüzdeki Mayıs-Haziran gibi yapılması bekleniyor. Battlefield 6'da yukarıda belirtilenlere ek olarak ayrıca bir battle-royale modu beklentisi de var.

https://www.videogameschronicle.com/news/battlefield-6-is-a-cross-gen-reboot-targeting-128-players-latest-leaker-report-claims/

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