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    Battlefield 6'tan yeni bilgiler sızdı: 128 kişilik haritalar ve daha fazlası

    2021'in sonlarına doğru yayınlanacak olan Battlefield 6 ile ilgili şu ana kadar sızan bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
    52 dk. (Son Güncelleme: 48 dk.)
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Battlefield 6'tan yeni bilgiler sızdı: 128 kişilik haritalar ve daha fazlası
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    Battlefield serisinin yeni oyunu bildiğiniz gibi 2021'de oyunseverlerle buluşacak. Oyunun çıkmasına daha epey bir zaman var ancak oyunla ilgili bazı bilgiler şimdiden sızmış durumda. Güvenilir sızıntılarıyla tanıdığımız Tom Henderson, Battlefield 6 ile ilgili bugün bazı yeni bilgiler verdi.

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    128 kişilik modlar, modern zamanlara dönüş ve 'çapraz-nesil'

    Henderson'un açıklamalarına göre yeni Battlefield oyunu genel anlamıyla Battlefield 3'ü andıracak ve 'modern zamanlar' temasına sahip olacak. Oyunun 128 kişilik oyun modlarıyla geleceği ve çapraz-nesil olacağı belirtiliyor. Yani yeni nesil konsollarla birlikte PS4 ve Xbox One sahipleri de Battlefield 6'yı oynayabilecek.

    Battlefield 6'nın çapraz-nesil olarak hazırlanması elbette bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Eski nesil konsollar nedeniyle oyun görsellik anlamında beklentileri karşılayamayabilir. Tom Henderson ise farklı bir duruma dikkat çekiyor. 

    Eski nesil konsollarda oyunun büyük kısıntılarla çıkacağını belirten Henderson,"Çapraz-nesil planı nedeniyle oyunun şu anki nesilde limitli özelliklerle geleceğini düşünenler olacağını biliyorum. Ancak bana gelen bilgilerde durumun hiç de böyle olmadığı söylendi. Eski nesil versiyonu tamamıyla başka bir stüdyo veya DICE'ın farklı bir bölümü tarafından hazırlanıyor. Bu konuda endişelenmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

    Battlefield serisinin geleceğiyle ilgili geçtiğimiz Kasım ayında bir açıklama yapan EA, yeni oyunun 2021'in sonlarına doğru yayınlanacağını söylemişti. Oyunun resmi tanıtımının önümüzdeki Mayıs-Haziran gibi yapılması bekleniyor. Battlefield 6'da yukarıda belirtilenlere ek olarak ayrıca bir battle-royale modu beklentisi de var.



    https://www.videogameschronicle.com/news/battlefield-6-is-a-cross-gen-reboot-targeting-128-players-latest-leaker-report-claims/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    9 saat önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    napolyon94 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gelecekteki konuları görür gibiyim:
    "8700K BF6 darboğaz!"
    "ryzen 1600 AF ile bf6 40 fps göremiyorum"
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    x2yk (x y) 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    5 10 seneye savaşları internette yapmaya başlayacağız bu gidişle. ;) Düşünsenize 10 bin kişinin bir arada savaştığı gerçek bir ülkenin haritasında kapışıyor oyuncular.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Adım başı saliyelik mermi uçar havada gari hahahahaaha, wooden pcler donanzinyo artık ??????
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    HackYemeFuckYeah 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ps4 Slim 64 kişilik operasyon oyunlarında çok zorlanıyor. FPS 60'da stabil kalmıyor. 128 kişi olunca kim bilir neler olur 🙄
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    Painkiller. (Arda Aydın) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    3 ve 4ü yapan ekipten bir kişi bile yok. Yine feminazilerin yaptığı oyun olacak. Battlefield çoktan bitti
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    Suppordle (Bahadır ) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oğlum manyak mısınız 64 kişilik haritalarda milletin işlemcisi yandım allah diye bağırırken 128 kişilik haritalara sadece uzaktan bakarız :D
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    jdmysf 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    hadi hayırlısı, kaliteli bir şey çıkar umarım özledik, cod u geçmeseler de olur ki zor geçerler
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