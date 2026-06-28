Battlefield 6 "kısa süreliğine" ücretsiz oluyor: İşte tarih, oynanabilecek modlar ve haritalar

Tam Boyutta Gör Battlefield Studios, çıkışından bu yana en büyük güncellemelerinden birini alacak olan Battlefield 6 için sınırlı süreli ücretsiz oynama haftası planladı. 30 Haziran’dan 6 Temmuz’a kadar oyun, PC ve konsollarda ücretsiz indirilip oynanabilecek.

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Battlefield 6, 30 Haziran’dan 6 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak

Battlefield 6'nın yakında çıkacak içerik güncellemesiyle birlikte, 30 Haziran'dan itibaren tüm platformlardaki oyuncular 6 Temmuz'a kadar oyunu tamamen ücretsiz indirip oynayabilecek. Ancak, bazı oyuncuların bu fırsattan yararlanmak için Battlefield REDSEC'i yüklemeleri gerekeceğini belirtmekte fayda var. Geliştiricinin resmi duyurusunda, "İlgili platformda Battlefield REDSEC (ayrı olarak indirilir) ve tüm oyun güncellemeleri gereklidir" ifadesi yer alıyor. Bu da oyuncuların ücretsiz deneme sürümüne erişmek için 30 Haziran güncellemesini yüklemeleri gerektiği anlamına geliyor.

Battlefield 6 ücretsiz deneme, beş oyun modu ve dört harita (Battlefield 6'nın en büyük haritası olan Railway to Golmud, yeniden tasarlanmış Cairo Bazaar, Tactical Obliteration ve daha fazlası) içerecek.

BF6 1.3.3.0 güncellemesi neler getiriyor?

Geliştiriciye göre 1.3.3.0 güncellemesi, kullanıcı arayüzü ve HUD güncellemeleri, ses iyileştirmeleri, yapay zeka geliştirmeleri, harita ve mod düzeltmeleri ve Battlefield 6 Portal eklemeleri de dahil olmak üzere çok çeşitli iyileştirmeler içeriyor. Güncelleme, 30 Haziran'da indirilmeye açılacak.

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