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    Battlefield 6 "kısa süreliğine" ücretsiz oluyor: İşte tarih, oynanabilecek modlar ve haritalar

    Battlefield 6 1.3.3.0 güncellemesi duyuruldu. Battlefield Studios, güncellemenin bir parçası olarak tüm platformdaki oyunculara ücretsiz oynama fırsatı sunacak. Peki, hangi mod ve haritalar olacak?

    Battlefield 6 ücretsiz deneme duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Battlefield Studios, çıkışından bu yana en büyük güncellemelerinden birini alacak olan Battlefield 6 için sınırlı süreli ücretsiz oynama haftası planladı. 30 Haziran’dan 6 Temmuz’a kadar oyun, PC ve konsollarda ücretsiz indirilip oynanabilecek.

    Battlefield 6, 30 Haziran’dan 6 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak

    Battlefield 6'nın yakında çıkacak içerik güncellemesiyle birlikte, 30 Haziran'dan itibaren tüm platformlardaki oyuncular 6 Temmuz'a kadar oyunu tamamen ücretsiz indirip oynayabilecek. Ancak, bazı oyuncuların bu fırsattan yararlanmak için Battlefield REDSEC'i yüklemeleri gerekeceğini belirtmekte fayda var. Geliştiricinin resmi duyurusunda, "İlgili platformda Battlefield REDSEC (ayrı olarak indirilir) ve tüm oyun güncellemeleri gereklidir" ifadesi yer alıyor. Bu da oyuncuların ücretsiz deneme sürümüne erişmek için 30 Haziran güncellemesini yüklemeleri gerektiği anlamına geliyor.

    Battlefield 6 ücretsiz deneme, beş oyun modu ve dört harita (Battlefield 6'nın en büyük haritası olan Railway to Golmud, yeniden tasarlanmış Cairo Bazaar, Tactical Obliteration ve daha fazlası) içerecek.

    BF6 1.3.3.0 güncellemesi neler getiriyor?

    Geliştiriciye göre 1.3.3.0 güncellemesi, kullanıcı arayüzü ve HUD güncellemeleri, ses iyileştirmeleri, yapay zeka geliştirmeleri, harita ve mod düzeltmeleri ve Battlefield 6 Portal eklemeleri de dahil olmak üzere çok çeşitli iyileştirmeler içeriyor. Güncelleme, 30 Haziran'da indirilmeye açılacak.

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    eski_nesil 23 saat önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 1 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 2 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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