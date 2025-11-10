Battlefield 6'ya gelecek yeni oyun modları belli oldu

Oyun dosyaları arasında "Prototypes" olarak etiketlenen ve görünüşe göre geliştirme sürecinin çok erken aşamalarında olan beş yeni oyun modu daha keşfedildi. Bu oyun modları şunlar: Convoy, Fantastic Four, Gunmaster, Touchdown ve Tug of War.
Gunmaster, her öldürmede oyuncuların silahlarının değiştiği bir mod olacak. Geleneksel olarak, oyuncunun 20 farklı silah arasında geçiş yapması ve zafere ulaşmak için son öldürmede düşmanı bıçaklayarak öldürmesi gerekiyor. Tug of War, muhtemelen oyuncuların haritada ilerlemek için bayrakları ele geçirmesi gereken bir Breakthrough-esuq oyun modunu ifade ediyor. Bir bayrak ele geçirilirse, bir sonraki bayrak düşman takımını geri püskürtür ancak zafer için çekişmeye devam etmek üzere geri alınabilir.