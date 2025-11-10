Battlefield 6'ya gelecek yeni oyun modları belli oldu

Tam Boyutta Gör Insider Gaming, geçtiğimiz ay Battlefield 6 için altı oyun modunun geliştirildiğini açıklamıştı. Oyunun ilk sezonunun yayınlanmasından bu yana, oyun dosyalarına daha fazlası eklendi. Daha önce bildirilen oyun modlarından ikisinin (Sabotage ve Strikepoint) oyuna geleceği doğrulanırken, beş oyun modunun daha geliştirilme sürecinde olduğu aktarıldı.

Oyun dosyaları arasında "Prototypes" olarak etiketlenen ve görünüşe göre geliştirme sürecinin çok erken aşamalarında olan beş yeni oyun modu daha keşfedildi. Bu oyun modları şunlar: Convoy, Fantastic Four, Gunmaster, Touchdown ve Tug of War.

Gunmaster, her öldürmede oyuncuların silahlarının değiştiği bir mod olacak. Geleneksel olarak, oyuncunun 20 farklı silah arasında geçiş yapması ve zafere ulaşmak için son öldürmede düşmanı bıçaklayarak öldürmesi gerekiyor. Tug of War, muhtemelen oyuncuların haritada ilerlemek için bayrakları ele geçirmesi gereken bir Breakthrough-esuq oyun modunu ifade ediyor. Bir bayrak ele geçirilirse, bir sonraki bayrak düşman takımını geri püskürtür ancak zafer için çekişmeye devam etmek üzere geri alınabilir.

