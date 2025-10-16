Battlefield 6’ya deniz savaşları geliyor

Deniz savaşları geri geliyor
Elde edilen dosyalara göre oyuna ait iki farklı deniz aracına yönelik açık referanslar yer alıyor. Bu dosyalarda jet ski ve şişme bot göndermeleri bulunuyor. Dosya adları da yine doğrudan Battlefield 6’ya işaret ediyor. Aynı zamanda MP yani çok oyunculu (multiplayer) modu vurgusu da dosya yollarında kullanılıyor.
Aktarılanlara göre bu dosyalar tam teşekküllü deniz savaşlarına işaret ediyor. Battlefield serisi, özellikle Battlefield 3 ve Battlefield 4 dönemlerinde deniz, kara ve hava unsurlarının dengeli bir biçimde yer aldığı büyük ölçekli savaşlarıyla öne çıkmıştı. Ancak Battlefield 2042, bu formülden uzaklaştığı için oyuncuların eleştirilerine maruz kalmıştı. Yeni rapor, Battlefield 6’nın bu hatadan dönerek serinin köklerine yeniden yaklaşacağını ve oyunculara klasik Battlefield deneyimini geri getirmeyi amaçladığını gösteriyor.
EA ve Battlefield Studios, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları açıklamalarda oyuncu geri bildirimlerini "açık şekilde duyduklarını" ve yeni oyunda bu taleplerin önemli bir kısmının karşılanacağını belirtmişti.