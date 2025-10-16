Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Battlefield 6’ya deniz savaşları geliyor

    Yeni bir rapora göre Battlefield 6’da deniz savaşları çoktan geliştirilmeye başlandı. EA’nın ipuçlarıyla örtüşen bu bulgu, serinin Battlefield 3 ve 4 tarzına geri döneceğini gösteriyor.

    Battlefield 6’ya deniz savaşları geliyor Tam Boyutta Gör
    EA ve Battlefield Studios’un, oyuncuların deniz savaşları, Little Bird helikopterinin geri dönüşü ve müfrezeler gibi sistemlerin uzun süredir talep ettiğini ve bunların farkında olduklarını söylemelerinin ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Insider-Gaming tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre Battlefield 6’da deniz savaşları aktif olarak geliştiriliyor ve bu özellik oyunun çok oyunculu yapısına entegre edilmek üzere hazırlanıyor.

    Deniz savaşları geri geliyor

    Elde edilen dosyalara göre oyuna ait iki farklı deniz aracına yönelik açık referanslar yer alıyor. Bu dosyalarda jet ski ve şişme bot göndermeleri bulunuyor. Dosya adları da yine doğrudan Battlefield 6’ya işaret ediyor. Aynı zamanda MP yani çok oyunculu (multiplayer) modu vurgusu da dosya yollarında kullanılıyor.

    Aktarılanlara göre bu dosyalar tam teşekküllü deniz savaşlarına işaret ediyor. Battlefield serisi, özellikle Battlefield 3 ve Battlefield 4 dönemlerinde deniz, kara ve hava unsurlarının dengeli bir biçimde yer aldığı büyük ölçekli savaşlarıyla öne çıkmıştı. Ancak Battlefield 2042, bu formülden uzaklaştığı için oyuncuların eleştirilerine maruz kalmıştı. Yeni rapor, Battlefield 6’nın bu hatadan dönerek serinin köklerine yeniden yaklaşacağını ve oyunculara klasik Battlefield deneyimini geri getirmeyi amaçladığını gösteriyor.

    EA ve Battlefield Studios, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları açıklamalarda oyuncu geri bildirimlerini “açık şekilde duyduklarını” ve yeni oyunda bu taleplerin önemli bir kısmının karşılanacağını belirtmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nofrost buzdolabı içine üstten su akıtıyor debriyaja basınca gıcırtı sesi muhabbet kuşu ishal öldürürmü momentus saat alınır mı inzoi türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX AI
    MSI VECTOR 16 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum