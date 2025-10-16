Battlefield 6’ya deniz savaşları geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör EA ve Battlefield Studios’un, oyuncuların deniz savaşları, Little Bird helikopterinin geri dönüşü ve müfrezeler gibi sistemlerin uzun süredir talep ettiğini ve bunların farkında olduklarını söylemelerinin ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Insider-Gaming tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre Battlefield 6’da deniz savaşları aktif olarak geliştiriliyor ve bu özellik oyunun çok oyunculu yapısına entegre edilmek üzere hazırlanıyor.

Deniz savaşları geri geliyor

Elde edilen dosyalara göre oyuna ait iki farklı deniz aracına yönelik açık referanslar yer alıyor. Bu dosyalarda jet ski ve şişme bot göndermeleri bulunuyor. Dosya adları da yine doğrudan Battlefield 6’ya işaret ediyor. Aynı zamanda MP yani çok oyunculu (multiplayer) modu vurgusu da dosya yollarında kullanılıyor.

Aktarılanlara göre bu dosyalar tam teşekküllü deniz savaşlarına işaret ediyor. Battlefield serisi, özellikle Battlefield 3 ve Battlefield 4 dönemlerinde deniz, kara ve hava unsurlarının dengeli bir biçimde yer aldığı büyük ölçekli savaşlarıyla öne çıkmıştı. Ancak Battlefield 2042, bu formülden uzaklaştığı için oyuncuların eleştirilerine maruz kalmıştı. Yeni rapor, Battlefield 6’nın bu hatadan dönerek serinin köklerine yeniden yaklaşacağını ve oyunculara klasik Battlefield deneyimini geri getirmeyi amaçladığını gösteriyor.

EA ve Battlefield Studios, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları açıklamalarda oyuncu geri bildirimlerini “açık şekilde duyduklarını” ve yeni oyunda bu taleplerin önemli bir kısmının karşılanacağını belirtmişti.

