Baykar, 2025’te de dünya SİHA ihracat pazarının lideri oldu

Tam Boyutta Gör Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini sürdürdü. Küresel ölçekte insansız hava aracı alanında en büyük üretici konumunda bulunan şirket, geçen yıl elde ettiği gelirlerin yüzde 88’ini ihracattan sağladı.

Üst üste üçüncü liderlik

Türkiye’nin milli ve özgün SİHA sistemlerini geliştiren Baykar, 2025 yılı itibarıyla insansız hava araçları pazarında üst üste üçüncü kez dünya lideri oldu. Son üç yıldır küresel İHA ihracatında zirvede yer alan şirket, 2025’te ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat rakamıyla kendi rekorunu yeniledi. Şirketin toplam geliri ise 2, milyar dolar seviyesine çıktı.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’nda paylaşılan verilere göre Baykar, Türk savunma sanayii ihracat şampiyonları arasında ikinci sırada yer aldı. İHA ürün grubu özelinde ise açık ara liderliğini korudu.

2023 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren şirket, bu performansıyla Türkiye’de tüm sektörler arasında en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasına girmişti. 2024’te ise gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde eden şirket, yine 1,8 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmıştı. Baykar, 2003 yılında başlayan İHA Ar-Ge sürecinden itibaren elde ettiği toplam gelirlerin ise yüzde 83’ünü ihracattan sağladı.

Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına gerçekleştiren şirket, 2024 yılında ise toplam savunma ve havacılık ihracatının dörtte birini üstlendi.

Öte yandan Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise bugüne kadar 16 ülkeyle anlaşma imzalayan şirket, toplamda 37 ülkeyle ihracat sözleşmesine ulaştı.

