Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Baykar, 2025’te de dünya SİHA ihracat pazarının lideri oldu

    Baykar, 2025 yılında kaydettiği 2,2 milyar dolarlık ihracatla dünya SİHA pazarındaki liderliğini korudu. Şirket, gelirlerinin yüzde 88’ini yurt dışı satışlardan elde etti.

    Baykar, 2025’te de dünya SİHA ihracat pazarının lideri oldu Tam Boyutta Gör
    Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini sürdürdü. Küresel ölçekte insansız hava aracı alanında en büyük üretici konumunda bulunan şirket, geçen yıl elde ettiği gelirlerin yüzde 88’ini ihracattan sağladı.

    Üst üste üçüncü liderlik

    Türkiye’nin milli ve özgün SİHA sistemlerini geliştiren Baykar, 2025 yılı itibarıyla insansız hava araçları pazarında üst üste üçüncü kez dünya lideri oldu. Son üç yıldır küresel İHA ihracatında zirvede yer alan şirket, 2025’te ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat rakamıyla kendi rekorunu yeniledi. Şirketin toplam geliri ise 2, milyar dolar seviyesine çıktı.

    Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’nda paylaşılan verilere göre Baykar, Türk savunma sanayii ihracat şampiyonları arasında ikinci sırada yer aldı. İHA ürün grubu özelinde ise açık ara liderliğini korudu.

    2023 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren şirket, bu performansıyla Türkiye’de tüm sektörler arasında en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasına girmişti. 2024’te ise gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde eden şirket, yine 1,8 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmıştı. Baykar, 2003 yılında başlayan İHA Ar-Ge sürecinden itibaren elde ettiği toplam gelirlerin ise yüzde 83’ünü ihracattan sağladı.

    Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına gerçekleştiren şirket, 2024 yılında ise toplam savunma ve havacılık ihracatının dörtte birini üstlendi.

    Öte yandan Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise bugüne kadar 16 ülkeyle anlaşma imzalayan şirket, toplamda 37 ülkeyle ihracat sözleşmesine ulaştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    doğalgaz borusundan tak tak ses gelmesi ölü balığın canlanıp denize girdiği yer okulda kaçıncı olduğunu öğrenme lise acnemix jel yüzde ne kadar durmalı rüyada işerken gerçekte yatağı ıslatmak diyanet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum