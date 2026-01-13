Bayraktar SİHA’lar İtalya’da üretilecek! Hangi SİHA'lar üretilecek?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Baykar’ın Piaggio Aerospace’i satın alması Türkiye ile İtalya arasındaki havacılık işbiriliği yeni bir döneme girmişti. Bu hamle ile aynı zamanda Baykar’ın Avrupa pazarına açılması da çok daha kolay hale gelmişti. Bu bağlamda 140 yıllık köklü geçmişe sahip Piaggio Aerospace, Baykar bünyesine katılmasının ardından kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girerken Piaggio Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, satın alma sonrası planlara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

İtalya’da hangi İHA’lar üretilecek

Haluk Bayraktar, Piaggio’nun sivil havacılık uzmanlığı ile Baykar’ın çevik mühendislik yaklaşımını bir araya getirerek yeni girişimler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu kapsamda Piaggio tesislerinde insansız hava aracı (İHA) üretimi de gündemde. Haluk Bayraktar, Piaggio tesislerinin bu kapasiteye fazlasıyla sahip olduğunu belirterek Leonardo ile yürütülen ortak girişim (LBA Systems) kapsamında Bayraktar SİHA’larının İtalya’da üretilmesini planladıklarını açıkladı. Bu adım, Avrupa’nın ihtiyaçlarına yerelleştirilmiş üretim ve sertifikasyon yoluyla cevap verilmesini amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılki Paris Air Show kapsamında Baykar CEO’su Selçuk Bayraktar, yaptığı açıklamada “Öncelikle Bayraktar TB3 ve Akıncı platformların üzerinde çalışmalar yapılacak." ifadesini kullanmıştı. Fuar kapsamında ise Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI platformlarının LBA Systems logolu olarak sergilenmişti.

Çin’in F-35 rakibi J-35 seri üretime geçmeye hazır 1 gün önce eklendi

Böylece Piaggio tesisleri yalnızca sivil uçak üretimi değil, aynı zamanda İHA imalatı açısından da önemli bir merkez haline gelecek. Ek olarak Piaggio bünyesinde halihazırda birçok farklı motorun bakım-onarım faaliyetleri yürütülürken yeni motor alternatifleriyle bu kabiliyetlerin genişletilmesi de hedefleniyor. Bu doğrultuda makine ve ekipman yatırımlarıyla motor parçası üretimi ve MRO kapasitesi artırılacak.

Üretim kapasitesi artırılacak

Piaggio bünyesinde bir yandan P180 Avanti uçağının üretimi sürerken, diğer yandan motor parçası üretimi ile motor bakım-onarım faaliyetleri yürütülüyor. Son yıllarda üretim kapasitesi sınırlı kalan P180 için Baykar’ın vizyonu oldukça net. Hâlihazırda yılda 4-5 adet seviyesinde olan üretimin mevcut tesisler ve tedarik zinciri desteğiyle birlikte yıllık 25-30 uçağa çıkarılması hedefleniyor.

Baykar, P180 Avanti’yi geleceğe taşımak için kapsamlı bir modernizasyon programı başlatmış durumda. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak yeni versiyon “Avanti Next” olarak adlandırılacak. Program kapsamında aviyonik sistemler güncelleniyor ve sektör standardı haline gelen Garmin aviyoniklerine geçiş için çalışmalar sürdürülüyor. Modernizasyon kapsamında uçağın kokpiti haricinde iç mekanı da yenilenecek. Mevcuttaki teknolojiler de ileriye taşınacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: