Baykar’dan K2 Kamikaze ve Sivrisinek dolanan mühimmat gösterisi

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen yeni nesil K2 Kamikaze İHA ile dolanan mühimmat sınıfındaki Sivrisinek, Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen demo faaliyetinde ilk kez kapsamlı bir senaryoda birlikte görev aldı. Yapay zeka destekli sürü mimarisi, GNSS bağımsız seyrüsefer ve otonom taarruz kabiliyetleriyle dikkat çeken sistemler geleceğin muharebe konseptine ilişkin önemli bir gösterim sundu.

Otonom sürü kabiliyeti öne çıktı

17 Nisan’da gerçekleştirilen demo faaliyetinin başlangıcında 5 adet K2 Kamikaze İHA’nın yalnızca 5 dakika içinde ardışık şekilde kalkış yaptığı görüldü. Havalanan platformlar kısa süre içerisinde organize olarak sürü formasyonuna geçti ve görev sahasında farklı uçuş düzenleri icra etti.

K2’ler operasyonel alanda “sağ kademe”, “çizgi”, “V” ve “Turan” formasyonlarında devriye uçuşları gerçekleştirerek otonom koordinasyon yeteneklerini sergiledi. Bu süreçte sisteme sonradan dahil edilen 10 adet Sivrisinek dolanan mühimmat, K2’lerin altında konumlanarak sürü yapısının parçası haline geldi. Böylece farklı sınıflardaki insansız sistemlerin tek bir ağ içinde eşgüdümlü hareket ettiği bir senaryo ortaya kondu.

GNSS bağımsız uçuş

Tam Boyutta Gör Demo faaliyetinin en kritik teknik başlıklarından biri elektronik harp ortamlarına dayanıklılık oldu. Sistemlerde kullanılan yapay zeka destekli görsel navigasyon yazılımı sayesinde GNSS (Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemleri) bağımsız konumlama ve seyrüsefer kabiliyeti başarıyla gösterildi.

Bu sayede hem K2 Kamikaze İHA’lar hem de Sivrisinek mühimmatları, uydu sinyallerine ihtiyaç duymadan görev icra edebildi. Özellikle GNSS karıştırma veya sinyal kaybı gibi elektronik harp senaryolarında platformların otonom hareket kabiliyeti dikkat çekti. Aynı zamanda yapay zeka tabanlı otomatik hedef tespiti ve taarruz algoritmaları da sahada test edildi.

Gösterim kapsamında Sivrisinek dolanan mühimmatlardan oluşan grup, belirlenen koordinatlara yönlendirilerek dalış gerçekleştirdi. Bu sırada sürüden ayrılan bir K2 Kamikaze İHA, hedef koordinata yüksek hızla dalış yaparak senaryonun farklı bir taarruz profilini ortaya koydu.

ABD’nin 6. nesil donanma uçağının yeni görüntüsü ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Baykar’ın geliştirdiği insansız hava araçları yalnızca bireysel görev performansıyla değil, aynı zamanda ağ merkezli sürü operasyonlarıyla da değerlendirildi. Demo boyunca yapay zeka destekli hedef paylaşımı ve otonom görev dağılımı sistemin en dikkat çekici unsurları arasında yer aldı.

Etkinliğe Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI TİHA’lar da eşlik ederek sürü uçuşunu havadan görüntüledi ve operasyonel farkındalık sağladı.

Sivrisinek dolanan mühimmatı

Tam Boyutta Gör Baykar’ın yeni nesil platformlarından Sivrisinek dolanan mühimmat, özellikle uzun menzil kapasitesiyle öne çıkıyor. Sistem, 1000 kilometreyi aşan operasyonel menzil ile derin görev icra kabiliyeti sunuyor.

Sivrisinek platformları, sürü yapısı içinde kesintisiz veri paylaşımı sağlayabilen yapay zeka tabanlı haberleşme altyapısına sahip. Bu sayede tespit edilen hedefler ağ üzerinde anlık olarak diğer unsurlarla paylaşılabiliyor ve görev paylaşımı dinamik şekilde güncellenebiliyor.

GNSS erişiminin olmadığı veya yoğun elektronik karıştırmanın yaşandığı ortamlarda dahi görev yapabilen sistem, görsel tabanlı konum belirleme teknolojisi ile bağımsız hareket edebiliyor.

Demo faaliyetinin son bölümünde farklı sınıflardaki toplam 18 insansız hava aracı tek bir sürü halinde bir araya geldi. 5 K2 Kamikaze İHA, 10 Sivrisinek, 1 Bayraktar TB2, 1 TB3 ve 1 AKINCI TİHA’dan oluşan yapı, “V” formasyonuna geçerek gösteriyi izleyen heyeti selamladı.

Baykar’ın K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmatının kamuoyuna ilk kez kapsamlı şekilde tanıtılacağı etkinliğin ise 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek SAHA 2026 fuarı olacağı bildirildi.

