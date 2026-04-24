Baykar’dan K2 Kamikaze ve Sivrisinek dolanan mühimmat gösterisi

Otonom sürü kabiliyeti öne çıktı
17 Nisan’da gerçekleştirilen demo faaliyetinin başlangıcında 5 adet K2 Kamikaze İHA’nın yalnızca 5 dakika içinde ardışık şekilde kalkış yaptığı görüldü. Havalanan platformlar kısa süre içerisinde organize olarak sürü formasyonuna geçti ve görev sahasında farklı uçuş düzenleri icra etti.
K2’ler operasyonel alanda “sağ kademe”, “çizgi”, “V” ve “Turan” formasyonlarında devriye uçuşları gerçekleştirerek otonom koordinasyon yeteneklerini sergiledi. Bu süreçte sisteme sonradan dahil edilen 10 adet Sivrisinek dolanan mühimmat, K2’lerin altında konumlanarak sürü yapısının parçası haline geldi. Böylece farklı sınıflardaki insansız sistemlerin tek bir ağ içinde eşgüdümlü hareket ettiği bir senaryo ortaya kondu.
GNSS bağımsız uçuş
Bu sayede hem K2 Kamikaze İHA’lar hem de Sivrisinek mühimmatları, uydu sinyallerine ihtiyaç duymadan görev icra edebildi. Özellikle GNSS karıştırma veya sinyal kaybı gibi elektronik harp senaryolarında platformların otonom hareket kabiliyeti dikkat çekti. Aynı zamanda yapay zeka tabanlı otomatik hedef tespiti ve taarruz algoritmaları da sahada test edildi.
Gösterim kapsamında Sivrisinek dolanan mühimmatlardan oluşan grup, belirlenen koordinatlara yönlendirilerek dalış gerçekleştirdi. Bu sırada sürüden ayrılan bir K2 Kamikaze İHA, hedef koordinata yüksek hızla dalış yaparak senaryonun farklı bir taarruz profilini ortaya koydu.
Baykar’ın geliştirdiği insansız hava araçları yalnızca bireysel görev performansıyla değil, aynı zamanda ağ merkezli sürü operasyonlarıyla da değerlendirildi. Demo boyunca yapay zeka destekli hedef paylaşımı ve otonom görev dağılımı sistemin en dikkat çekici unsurları arasında yer aldı.
Etkinliğe Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI TİHA’lar da eşlik ederek sürü uçuşunu havadan görüntüledi ve operasyonel farkındalık sağladı.
Sivrisinek dolanan mühimmatı
Sivrisinek platformları, sürü yapısı içinde kesintisiz veri paylaşımı sağlayabilen yapay zeka tabanlı haberleşme altyapısına sahip. Bu sayede tespit edilen hedefler ağ üzerinde anlık olarak diğer unsurlarla paylaşılabiliyor ve görev paylaşımı dinamik şekilde güncellenebiliyor.
GNSS erişiminin olmadığı veya yoğun elektronik karıştırmanın yaşandığı ortamlarda dahi görev yapabilen sistem, görsel tabanlı konum belirleme teknolojisi ile bağımsız hareket edebiliyor.
Demo faaliyetinin son bölümünde farklı sınıflardaki toplam 18 insansız hava aracı tek bir sürü halinde bir araya geldi. 5 K2 Kamikaze İHA, 10 Sivrisinek, 1 Bayraktar TB2, 1 TB3 ve 1 AKINCI TİHA’dan oluşan yapı, “V” formasyonuna geçerek gösteriyi izleyen heyeti selamladı.
Baykar'ın K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmatının kamuoyuna ilk kez kapsamlı şekilde tanıtılacağı etkinliğin ise 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek SAHA 2026 fuarı olacağı bildirildi.