Baykar’dan yeni taarruz paradigması: K2, Mızrak ve Sivrisinek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Baykar, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında geliştirdiği yeni nesil insansız hava sistemlerini ilk kez kamuoyunun karşısına çıkardı. Şirket, “feda edilebilir sınıf” mimarisiyle geliştirilen K2 Kamikaze İHA, Mızrak ve Sivrisinek adlı akıllı dolanan mühimmat sistemleriyle modern harp sahasına yönelik yeni konseptini tanıttı. Yapay zeka destekli sürü otonomisi, GNSS bağımsız görev kabiliyeti ve düşük maliyetli üretim yaklaşımıyla öne çıkan platformlar, Baykar’ın yeni nesil savaş konseptine yönelik vizyonunun merkezinde yer alıyor.

Sürü otonomisiyle yeni taarruz konsepti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, fuarda yaptığı açıklamalarda yeni platformların yalnızca tekil saldırı araçları olmadığını, aksine birbirleriyle koordineli hareket eden yapay zeka destekli büyük bir taarruz ağı oluşturduğunu belirtti. Bayraktar’a göre sistemlerin en kritik avantajı, sürü sinerjisi sayesinde ortaya çıkan kuvvet çarpanı.

Bayraktar, operasyon konseptini anlatırken en önde çok sayıda Sivrisinek platformunun ilerlediğini, bunların arkasında yüzlerce Mızrak Kamikaze İHA’nın bulunduğunu, en arkada ise K2 platformlarının görev yaptığını ifade etti. Bu yapı sayesinde farklı görev sınıflarındaki kamikaze insansız hava araçlarının aynı anda koordineli biçimde hedefe yönlendirilebildiğini söyledi.

Sürü yapısının komutasının ise Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI gibi daha büyük insansız hava araçları üzerinden sağlandığı aktarıldı. Operatörlerin doğrudan her platformu yönetmek yerine üst düzey karar verici konumunda görev aldığı ve sürülere genel görev tanımları verdiği belirtildi.

Baykar K2 Kamikaze İHA,

Tam Boyutta Gör Yeni platformlar arasında en büyük sınıfı temsil eden K2 Kamikaze İHA, yüksek taşıma kapasitesi ve uzun menziliyle dikkat çekiyor. Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre sistem, 200 kilogramlık harp başlığı taşıyabiliyor ve görev şartlarına bağlı olarak 2 bin kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor.

MSB AR-GE’den yeni sürpriz: GÜÇHAN motoru ilk kez tanıtıldı 14 sa. önce eklendi

K2’nin özellikle yoğun elektronik harp ortamlarında stratejik hedeflere karşı görev yapmak üzere optimize edildiği ifade edildi. Düşük maliyetli ve feda edilebilir mimarisi sayesinde yüksek sayılarda üretilebilmesi hedeflenen platform, sürü operasyonlarının ağır vurucu unsuru olarak konumlandırılıyor.

Baykar Mızrak

Tam Boyutta Gör Baykar’ın tanıttığı bir diğer sistem olan Mızrak, yapay zeka destekli akıllı dolanan mühimmat sınıfında yer alıyor. Platformun yaklaşık 200 kilogram kalkış ağırlığına ve 40 kilogramlık harp başlığına sahip olduğu açıklandı.

Mızrak’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise uzun operasyon menzili oldu. Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre sistem, görev yüküne ve operasyon şartlarına bağlı olarak yaklaşık 2 bin kilometre menzile ulaşabiliyor. Bu özellik sayesinde Mızrak’ın derin taarruz görevlerinde stratejik kuvvet çarpanı olarak kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

Platformda radar arayıcı başlık, elektrooptik kameralar ve gece-gündüz görev yapabilen sensör sistemleri bulunuyor. Bu teknolojilerin Baykar ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirildiği belirtildi.

Baykar Sivrisinek

Tam Boyutta Gör Taktik operasyonlar için geliştirilen Sivrisinek, keşif ve imha görevlerini tek platformda bir araya getiriyor. Yaklaşık 80 kilogram ağırlığındaki sistemin farklı kalkış yöntemlerine sahip olduğu aktarıldı.

Sivrisinek’in 20 kilogramlık harp başlığı taşıdığı ve 1000 kilometrenin üzerinde menzile ulaştığı belirtildi. Dinamik çatışma ortamlarında hızlı reaksiyon için geliştirilen platformun özellikle öncü sürü elemanı olarak görev yapması hedefleniyor.

Baykar’a göre Sivrisinek, sürü içerisindeki ön keşif ve hedef tespit görevlerinde kritik rol üstlenecek.

Yeni nesil sistemlerin en dikkat çekici özelliklerinden biri de küresel konumlama sistemlerinden bağımsız çalışabilmeleri oldu. Baykar’ın verdiği bilgilere göre Mızrak ve Sivrisinek, yapay zeka destekli görsel konumlandırma teknolojisi sayesinde GNSS karıştırmasının yoğun olduğu ortamlarda dahi görev yapabiliyor.

Platformların üzerindeki kameralar aracılığıyla çevresel verileri analiz ederek konum belirleyebildiği ve harita eşleştirmesi yaparak hedefe yönlenebildiği ifade edildi. Sistemlerin ayrıca belirlenen bir bölgede hedefi otomatik olarak arayıp tespit edebildiği aktarıldı.

Bayraktar, araçların birbirleriyle Mesh Network adı verilen ağ topolojisi üzerinden haberleşebildiğini ve bu verilerin gerektiğinde başka insansız hava araçları üzerinden merkeze aktarılabildiğini söyledi. Sistemlerin radyo sessizliği modunda hiçbir yayın yapmadan da operasyon gerçekleştirebildiği belirtildi.

Daha önce silahlı insansız hava araçlarının konvansiyonel savaş anlayışında paradigma değişimi oluşturduğunu söyleyen Bayraktar, benzer etkinin bu yeni sürü teknolojileriyle de ortaya çıkacağını ifade etti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: