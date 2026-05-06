Baykar’dan yeni taarruz paradigması: K2, Mızrak ve Sivrisinek

Sürü otonomisiyle yeni taarruz konsepti
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, fuarda yaptığı açıklamalarda yeni platformların yalnızca tekil saldırı araçları olmadığını, aksine birbirleriyle koordineli hareket eden yapay zeka destekli büyük bir taarruz ağı oluşturduğunu belirtti. Bayraktar’a göre sistemlerin en kritik avantajı, sürü sinerjisi sayesinde ortaya çıkan kuvvet çarpanı.
Bayraktar, operasyon konseptini anlatırken en önde çok sayıda Sivrisinek platformunun ilerlediğini, bunların arkasında yüzlerce Mızrak Kamikaze İHA’nın bulunduğunu, en arkada ise K2 platformlarının görev yaptığını ifade etti. Bu yapı sayesinde farklı görev sınıflarındaki kamikaze insansız hava araçlarının aynı anda koordineli biçimde hedefe yönlendirilebildiğini söyledi.
Sürü yapısının komutasının ise Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI gibi daha büyük insansız hava araçları üzerinden sağlandığı aktarıldı. Operatörlerin doğrudan her platformu yönetmek yerine üst düzey karar verici konumunda görev aldığı ve sürülere genel görev tanımları verdiği belirtildi.
Baykar K2 Kamikaze İHA,
K2’nin özellikle yoğun elektronik harp ortamlarında stratejik hedeflere karşı görev yapmak üzere optimize edildiği ifade edildi. Düşük maliyetli ve feda edilebilir mimarisi sayesinde yüksek sayılarda üretilebilmesi hedeflenen platform, sürü operasyonlarının ağır vurucu unsuru olarak konumlandırılıyor.
Baykar Mızrak
Mızrak’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise uzun operasyon menzili oldu. Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre sistem, görev yüküne ve operasyon şartlarına bağlı olarak yaklaşık 2 bin kilometre menzile ulaşabiliyor. Bu özellik sayesinde Mızrak’ın derin taarruz görevlerinde stratejik kuvvet çarpanı olarak kullanılmasının planlandığı ifade edildi.
Platformda radar arayıcı başlık, elektrooptik kameralar ve gece-gündüz görev yapabilen sensör sistemleri bulunuyor. Bu teknolojilerin Baykar ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirildiği belirtildi.
Baykar Sivrisinek
Sivrisinek’in 20 kilogramlık harp başlığı taşıdığı ve 1000 kilometrenin üzerinde menzile ulaştığı belirtildi. Dinamik çatışma ortamlarında hızlı reaksiyon için geliştirilen platformun özellikle öncü sürü elemanı olarak görev yapması hedefleniyor.
Baykar’a göre Sivrisinek, sürü içerisindeki ön keşif ve hedef tespit görevlerinde kritik rol üstlenecek.
Yeni nesil sistemlerin en dikkat çekici özelliklerinden biri de küresel konumlama sistemlerinden bağımsız çalışabilmeleri oldu. Baykar’ın verdiği bilgilere göre Mızrak ve Sivrisinek, yapay zeka destekli görsel konumlandırma teknolojisi sayesinde GNSS karıştırmasının yoğun olduğu ortamlarda dahi görev yapabiliyor.
Platformların üzerindeki kameralar aracılığıyla çevresel verileri analiz ederek konum belirleyebildiği ve harita eşleştirmesi yaparak hedefe yönlenebildiği ifade edildi. Sistemlerin ayrıca belirlenen bir bölgede hedefi otomatik olarak arayıp tespit edebildiği aktarıldı.
Bayraktar, araçların birbirleriyle Mesh Network adı verilen ağ topolojisi üzerinden haberleşebildiğini ve bu verilerin gerektiğinde başka insansız hava araçları üzerinden merkeze aktarılabildiğini söyledi. Sistemlerin radyo sessizliği modunda hiçbir yayın yapmadan da operasyon gerçekleştirebildiği belirtildi.
Daha önce silahlı insansız hava araçlarının konvansiyonel savaş anlayışında paradigma değişimi oluşturduğunu söyleyen Bayraktar, benzer etkinin bu yeni sürü teknolojileriyle de ortaya çıkacağını ifade etti.