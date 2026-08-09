Baykar hava kargo şirketi kuruyor: İlk uçak belli oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İnsansız hava araçlarıyla küresel ölçekte büyümeyi sürdüren Baykar, havacılık faaliyetlerini sivil taşımacılığa doğru genişletiyor. Bu kapsamda şirket, ulusal ve uluslararası hava kargo taşımacılığı yapacak yeni bir havayolu işletmesi kurmak için çalışmalara başladı.

Tolga Özbek’in özel haberine göre İstanbul merkezli olarak planlanan yeni şirketin operasyonlarına Airbus A321P2F tipi kargo uçağıyla başlaması bekleniyor. Baykar'ın ilk aşamada bir uçakla faaliyete geçeceği, ilerleyen dönemde ise filoyu büyütmeyi hedeflediği belirtiliyor. Şirketin kariyer platformunda yayımlanan iş ilanları da yeni yapılanmanın kapsamını ortaya koyuyor.

Pilotlardan yöneticilere kadar personel aranıyor

Tam Boyutta Gör

Baykar'ın kariyer sitesinde yeni ticari hava kargo işletmesi için çok sayıda pozisyon açıldı. İlanlarda şirketin güvenlik, kalite ve operasyonel mükemmeliyet odaklı bir yapı kuracağı, faaliyetlerin ulusal ve uluslararası sivil havacılık mevzuatına uygun yürütüleceği belirtiliyor.

Yeni işletme için Airbus A321P2F kaptan pilotu ve ikinci pilotunun yanı sıra Yer İşletme Müdürü, Güvenlik Müdürü, Kalite ve SMS Müdürü, Sürekli Uçuşa Elverişlilik Müdürü, Ekip Planlama Müdürü, Tehlikeli Maddeler Uzmanı, Yükleme Uzmanı ve Mali İşler Uzmanı aranıyor. İş ilanlarında “Kargo AOC” adı kullanılıyor.

28 tondan fazla kargo taşıyabiliyor

Öte yandan Baykar'ın tercih ettiği Airbus A321P2F, yolcu taşımacılığında kullanılan A321 uçaklarının kargo operasyonlarına uygun hale getirilmiş formu. Dönüşüm sırasında yolcu kabini ve koltuklar sökülürken uçağın sol tarafına büyük bir kargo kapısı ekleniyor. Böylece ana güverteye yükleme işlemleri daha hızlı gerçekleştirilebiliyor. A321'in gövde altındaki bölüm de kargo taşımacılığında kullanılmaya devam ediyor.

CO²’den üretilen jet yakıtı ilk kez tarifeli uçuşta kullanıldı 2 gün önce eklendi

A321P2F'nin maksimum kargo kapasitesi yaklaşık 28,1 ton, kargo hacmi ise konteyner yerleşimine bağlı olarak yaklaşık 207-208 metreküp seviyesinde bulunuyor. Uçağın menzili yaklaşık 3.800 kilometre, seyir hızı ise yaklaşık 830-840 km/s.

A321P2F, benzer kargo uçaklarına kıyasla yüzde 28 daha fazla hacim ve yüzde 22 daha yüksek yük taşıma kapasitesi sunuyor. Türkiye'de bu uçak tipini MNG Havayolları ve BBN de kullanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Baykar hava kargo şirketi kuruyor: İlk uçak belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: