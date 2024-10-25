Baykar kendi elektro-optik sistemlerini tanıttı: İşte detaylar

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda Baykar Teknoloji, İHA/SİHA platformları için BG-160, BG-180, BG-220 ve BG-460 elektro-optik hedefleme sistemlerini tanıttı.

Baykar BG-160, BG-180 ve BG-220

BG-160, BG-180 ve BG-220, Baykar'ın KALKAN VTOL İHA'sı için geliştirilirken, çok daha büyük olan BG-460, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI'ya yönelik olarak geliştirildi. Yazılım ve optik bileşenlerin doğrudan Baykar bünyesinden çıkmış olması da herhangi bir satış engellemesinin bulunmayacağı anlamına geliyor.

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2,4 kg ağırlığındaki Baykar BG-160, sırasıyla 1920x1080 ve 640x512 piksel çözünürlüklere sahip gündüz ve termal konfigürasyonlarla geliyor. Termal konfigürasyon Özel Kuvvetler’in talepleri doğrultusunda geliştirildiği belirtiliyor. Baykar BG-160’ın her iki versiyonunda da üç kilometre mesafeye kadar lazer mesafe bulucu, hedef işaretleyici ve koordinat bilgisi sağlama özellikleri yer alıyor.

Tam Boyutta Gör BG-180 modeli ise dört kilogram ağırlığında ve beş kilometreye kadar lazer işaretleme menziline sahip. Bu özellik, özellikle askeri operasyonlarda uzun menzilli hedefleme kabiliyeti sağlıyor. BG-220 ise yaklaşık yedi kilogram ağırlığında olup hem gündüz hem de MWIR (orta dalga kızılötesi) optikleri aynı anda taşıyabiliyor. Bu model, KALKAN DİHA için en yetenekli seçenek olarak dikkat çekiyor ve yedi kilometreye kadar lazer işaretleme kapasitesi sunuyor.

Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI için BG-460

Baykar’ın daha büyük İHA platformları olan Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI için geliştirdiği BG-460, 75 kilogram ağırlığında ve yüksek çözünürlüklü (1920x1080) dar ve geniş açılı kameraların yanı sıra 1280x1024 piksel çözünürlüklü MWIR ve SWIR kameraya sahip. Lazer işaretleme menzili ise 20 kilometreye kadar çıkabiliyor. BG-460'ın AKINCI üzerindeki entegrasyon çalışmaları ve yer testleri devam ediyor. Türkiye'de ASELSAN'da benzer sistemlerin üretimini gerçekleştiriyor.

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