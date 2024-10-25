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    Baykar kendi elektro-optik sistemlerini tanıttı: İşte detaylar

    SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı kapsamında Baykar, kendi elektro-optik sistemlerini tanıttı: BG-160, BG-180, BG-220 ve BG-460.
    Baykar kendi elektro-optik sistemlerini tanıttı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda Baykar Teknoloji, İHA/SİHA platformları için BG-160, BG-180, BG-220 ve BG-460 elektro-optik hedefleme sistemlerini tanıttı.

    Baykar BG-160, BG-180 ve BG-220

    BG-160, BG-180 ve BG-220, Baykar'ın KALKAN VTOL İHA'sı için geliştirilirken, çok daha büyük olan BG-460, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI'ya yönelik olarak geliştirildi. Yazılım ve optik bileşenlerin doğrudan Baykar bünyesinden çıkmış olması da herhangi bir satış engellemesinin bulunmayacağı anlamına geliyor.

    2,4 kg ağırlığındaki Baykar BG-160, sırasıyla 1920x1080 ve 640x512 piksel çözünürlüklere sahip gündüz ve termal konfigürasyonlarla geliyor. Termal konfigürasyon Özel Kuvvetler’in talepleri doğrultusunda geliştirildiği belirtiliyor. Baykar BG-160’ın her iki versiyonunda da üç kilometre mesafeye kadar lazer mesafe bulucu, hedef işaretleyici ve koordinat bilgisi sağlama özellikleri yer alıyor.

    Baykar kendi elektro-optik sistemlerini tanıttı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    BG-180 modeli ise dört kilogram ağırlığında ve beş kilometreye kadar lazer işaretleme menziline sahip. Bu özellik, özellikle askeri operasyonlarda uzun menzilli hedefleme kabiliyeti sağlıyor. BG-220 ise yaklaşık yedi kilogram ağırlığında olup hem gündüz hem de MWIR (orta dalga kızılötesi) optikleri aynı anda taşıyabiliyor. Bu model, KALKAN DİHA için en yetenekli seçenek olarak dikkat çekiyor ve yedi kilometreye kadar lazer işaretleme kapasitesi sunuyor.

    Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI için BG-460

    Baykar’ın daha büyük İHA platformları olan Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI için geliştirdiği BG-460, 75 kilogram ağırlığında ve yüksek çözünürlüklü (1920x1080) dar ve geniş açılı kameraların yanı sıra 1280x1024 piksel çözünürlüklü MWIR ve SWIR kameraya sahip. Lazer işaretleme menzili ise 20 kilometreye kadar çıkabiliyor. BG-460'ın AKINCI üzerindeki entegrasyon çalışmaları ve yer testleri devam ediyor. Türkiye'de ASELSAN'da benzer sistemlerin üretimini gerçekleştiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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