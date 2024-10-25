Baykar kendi elektro-optik sistemlerini tanıttı: İşte detaylar

Baykar BG-160, BG-180 ve BG-220
BG-160, BG-180 ve BG-220, Baykar'ın KALKAN VTOL İHA'sı için geliştirilirken, çok daha büyük olan BG-460, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI'ya yönelik olarak geliştirildi. Yazılım ve optik bileşenlerin doğrudan Baykar bünyesinden çıkmış olması da herhangi bir satış engellemesinin bulunmayacağı anlamına geliyor.
2,4 kg ağırlığındaki Baykar BG-160, sırasıyla 1920x1080 ve 640x512 piksel çözünürlüklere sahip gündüz ve termal konfigürasyonlarla geliyor. Termal konfigürasyon Özel Kuvvetler’in talepleri doğrultusunda geliştirildiği belirtiliyor. Baykar BG-160’ın her iki versiyonunda da üç kilometre mesafeye kadar lazer mesafe bulucu, hedef işaretleyici ve koordinat bilgisi sağlama özellikleri yer alıyor.
Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI için BG-460
Baykar’ın daha büyük İHA platformları olan Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI için geliştirdiği BG-460, 75 kilogram ağırlığında ve yüksek çözünürlüklü (1920x1080) dar ve geniş açılı kameraların yanı sıra 1280x1024 piksel çözünürlüklü MWIR ve SWIR kameraya sahip. Lazer işaretleme menzili ise 20 kilometreye kadar çıkabiliyor. BG-460'ın AKINCI üzerindeki entegrasyon çalışmaları ve yer testleri devam ediyor. Türkiye'de ASELSAN'da benzer sistemlerin üretimini gerçekleştiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu