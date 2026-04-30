Baykar Mızrak tanıtıldı: 1000 km menzilli akıllı mühimmat!

Şirketten yapılan açıklamaya göre 5 Mayıs’ta SAHA 2026 savunma sanayi fuarında Mızrak Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ilk kez vitrine çıkacak. Mühimmat teknolojisinde yeni bir çığır açacağı ifade edilen platformun özellikleri şimdiden açıklandı. Mızrak ilk uçuşunu yaptı ve hedefi başarıyla imha etti.
Mızrak, orta irtifada yüksek etki gücü sunmak üzere geliştirilen, ihtiyaca göre özelleştirilebilen, yüksek vuruş kapasitesi ve geniş menziliyle öne çıkan yeni nesil bir dolanan mühimmat sistemi olarak öne çıkıyor. Karadan karaya derin operasyon yeteneği, yüksek vuruş gücü ve esnek görev profilleriyle dikkat çekiyor. İsmini mızrağı andıran aerodinamik yapısından ve hedefe yönelik yüksek imha kabiliyetinden alıyor.
Sistemin iki farklı konfigürasyonu bulunacak. Birinci versiyonda 40 kilogramlık çift harp başlığıyla yüksek infilak gücü elde ediliyor. İkinci versiyonda ise 20 kilogramlık tek harp başlığına ek olarak RF aracıyı başlık ile donatılarak hassas hedef tespiti yapıyor. 4 metrelik kanat açıklığına sahip olan platform, görev tipine uygun olarak Baykar tarafından geliştirilen EO (Elektro-Optik) veya IR (Kızılötesi) kamera seçeneği sunuyor.
Mızrak’ın dikkat çeken özelliklerinden biri de kalkış yöntemlerinde sunduğu çeşitlilik olacak. Sistem, standart iniş takımlarıyla geleneksel pistten kalkış yapabilirken, RATO (Roket Destekli Kalkış) seçeneği sayesinde hazırlıksız bölgelerde veya zorlu arazi şartlarında da görev icra edebiliyor. Baykar’ın mevcut İHA ekosistemiyle de uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Baykar’ın dijital veri ve video bağlantısı üzerinden Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI ile kesintisiz haberleşme sağlayabiliyor. Platformun azami kalkış ağırlığı 200 kilogram, azami hızı ise 100 KIAS (yaklaşık 185 km/s) seviyesinde. Sistemin 10.000 feet servis tavanında görev yapabildiği belirtiliyor.
Mızrak Akıllı Dolanan Mühimmat Özellikleri
- Servis Tavanı: 10.000 ft
- Operasyonel İrtifa: 4,000 ft
- Haberleşme: Görüş Hattı, Görüş Hattı Ötesi (Opsiyonel)
- Haberleşme Menzili: 80+ km
- Operasyonel Menzil: 1.000+ km
- Havada Kalış Süresi: 7+ saat
- Seyir Hızı: 80 KIAS
- Azami Hız: 100 KIAS
- Azami Kalkış Ağırlığı: 200 kg
- Faydalı Yük Kapasitesi: 40 kg
- Kalkış/İniş/Seyir/Taksi: Pistten, Roket Destekli Kalkış
- Güç Sistemi: İçten Yanmalı Motor
- Faydalı Yük-Mühimmat: 40 kg Harp Başlığı, RF Arayıcı Başlıklı Konfigürasyon için 20 kg Harp Başlığı
- Faydalı Yük: Yapay Zeka Destekli Değiştirilebilir EO ya da IR Kamera RF Arayıcı ya da İkinci Harp Başlığı
- Varyasyon: Mızrak-C
- Terminal Güdüm: EO ya da GNSS
- Kanat Açıklığı: 4 m
- Uzunluk: 3.6 m
- Yükseklik: 1,2 m