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    Baykar ve Leonardo ortaklığına İtalya'dan şartlı onay: Her ülkeye satış yapamayacak

    Baykar ve Leonardo tarafından kurulan LBA Systems, İtalya hükümetinin "Golden Power" incelemesinden şartlı onay aldı. Geliştirilen İHA'lar NATO ve AB politikalarıyla uyumlu ülkelere satılabilecek.

    Baykar ve Leonardo ortaklığına İtalya'dan şartlı onay Tam Boyutta Gör
    Baykar ile Avrupa'nın önde gelen havacılık ve savunma firmalarından Leonardo tarafından kurulan LBA Systems için önemli bir gelişme yaşandı. Haziran 2025'te yüzde 50-50 ortaklık yapısıyla faaliyete başlayan şirket, İtalya hükümetinin yabancı yatırımları denetlemek amacıyla uyguladığı "Golden Power" mekanizması kapsamındaki başvurusuna şartlı onay aldı.

    İtalya hükümetinin verdiği onay doğrultusunda, LBA Systems tarafından geliştirilecek ve üretilecek İHA’ların ihracatı yalnızca NATO ve Avrupa Birliği politikalarıyla uyumlu ülkelere gerçekleştirilebilecek. Ayrıca ortak projelerde kullanılacak kritik teknolojiler, gizlilik ve güvenlik kuralları kapsamında korunacak.

    Baykar ve Leonardo ortaklığına İtalya'dan şartlı onay Tam Boyutta Gör

    Avrupa pazarında büyümeyi hedefliyor

    Baykar ve Leonardo'nun kurduğu LBA Systems, İHA ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uluslararası pazarlara sunulmasına odaklanacak. Ortak girişim, Baykar'ın İHA alanındaki tecrübesi ile Leonardo'nun Avrupa savunma sanayiindeki güçlü konumunu bir araya getirerek özellikle Avrupa pazarında büyümeyi hedefliyor.

    Üretim bu yıl başlayabilir

    Şirketin üretim faaliyetlerine ilişkin hazırlıklar da sürüyor. Planlamaya göre ilk İHA montaj çalışmalarının 2026 yılı içerisinde Leonardo'nun İtalya'daki tesislerinde başlaması bekleniyor. Bu adımın, Baykar'ın Avrupa'daki üretim ve tedarik zinciri ağını genişletmesinde önemli bir rol oynayacağı değerlendiriliyor.

    Golden Power nedir?

    Golden Power, İtalya hükümetine savunma, enerji, telekomünikasyon ve kritik teknolojiler gibi stratejik sektörlerde gerçekleştirilen şirket birleşmeleri, satın almalar ve ortaklıklar üzerinde denetim yetkisi veren bir mekanizma olarak biliniyor. Hükümet, ulusal güvenliği ilgilendiren durumlarda işlemlere şart koyabiliyor veya belirli kısıtlamalar getirebiliyor.

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