Baykar ve Leonardo ortaklığına İtalya'dan şartlı onay: Her ülkeye satış yapamayacak

İtalya hükümetinin verdiği onay doğrultusunda, LBA Systems tarafından geliştirilecek ve üretilecek İHA’ların ihracatı yalnızca NATO ve Avrupa Birliği politikalarıyla uyumlu ülkelere gerçekleştirilebilecek. Ayrıca ortak projelerde kullanılacak kritik teknolojiler, gizlilik ve güvenlik kuralları kapsamında korunacak.
Avrupa pazarında büyümeyi hedefliyor
Baykar ve Leonardo'nun kurduğu LBA Systems, İHA ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uluslararası pazarlara sunulmasına odaklanacak. Ortak girişim, Baykar'ın İHA alanındaki tecrübesi ile Leonardo'nun Avrupa savunma sanayiindeki güçlü konumunu bir araya getirerek özellikle Avrupa pazarında büyümeyi hedefliyor.
Üretim bu yıl başlayabilir
Şirketin üretim faaliyetlerine ilişkin hazırlıklar da sürüyor. Planlamaya göre ilk İHA montaj çalışmalarının 2026 yılı içerisinde Leonardo'nun İtalya'daki tesislerinde başlaması bekleniyor. Bu adımın, Baykar'ın Avrupa'daki üretim ve tedarik zinciri ağını genişletmesinde önemli bir rol oynayacağı değerlendiriliyor.
Golden Power nedir?
Golden Power, İtalya hükümetine savunma, enerji, telekomünikasyon ve kritik teknolojiler gibi stratejik sektörlerde gerçekleştirilen şirket birleşmeleri, satın almalar ve ortaklıklar üzerinde denetim yetkisi veren bir mekanizma olarak biliniyor. Hükümet, ulusal güvenliği ilgilendiren durumlarda işlemlere şart koyabiliyor veya belirli kısıtlamalar getirebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: