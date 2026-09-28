Bayraktar AKINCI, Çinli SİHA’yı birer birer avlıyor: Düşürülen SİHA sayısı 10’u geçti

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Sudan ordusunun envanterindeki BAYKAR üretimi Bayraktar AKINCI TİHA, ülkedeki RSF güçlerinin kullandığı Çin yapımı CH-95 silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) düşürmeye devam ediyor. Bölgeden gelen son raporlara göre Bayraktar AKINCI, şimdiye kadar en az 10 adet CH-95 SİHA’sını etkisiz hale getirdi.

En az 10 adet CH-95 düşürüldü

SavunmaSanayiST’nin aktardığına göre Bayraktar AKINCI TİHA, 24 Eylül’de iki Çin yapımı CH-95’i düşürdü. Paylaşılan görüntülerde, hava hedeflerine yönelik füze arayıcı başlıklarından alınan görüntüler yer alıyor. Kesin olmamakla birlikte kullanılan füzelerin ROKETSAN üretimi EREN mühimmatı olduğu tahmin ediliyor.

Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre, AKINCI’nın Sudan’da Çin menşeli insansız hava araçlarına karşı gerçekleştirdiği hava-hava angajmanlarının sayısı eylül ayı itibarıyla 10’un üzerine çıkmış durumda. Bununla birlikte, Sudan Silahlı Kuvvetleri tarafından yayımlanmış resmi bir rapor bulunmadığı için bu rakamlar doğrulanmış değil.

Tam Boyutta Gör Sudan’da AKINCI ile Çin yapımı CH-95 ve FH-95 tipi insansız hava araçları arasındaki hava-hava angajmanları Haziran 2026’da başladı. İlk olaylar Beyaz Nil eyaletindeki Tendelti bölgesinde ve Hartum-Kuzey Kordofan hattında yaşandı. 13 Temmuz’da Kuzey Kordofan’daki El Obeid kentinin kuzeybatısında bir CH-95’in daha düşürüldüğü bildirildi. Ağustos ortasına gelindiğinde belgelenen düşürme sayısının en az altıya ulaştığı, eylül ayında ise 10’u geçtiği aktarıldı.

AKINCI, Sudan’da fark yaratıyor

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BAYKAR tarafından geliştirilen çift motorlu AKINCI, keşif, gözetleme ve hassas taarruz görevleri için tasarlandı. Platformun yüksek irtifada uzun süre görev yapabilmesi ve farklı sensörlerle mühimmatları bir arada kullanabilmesi, Sudan’daki hava-hava angajmanlarında öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör AKINCI’nın azami kalkış ağırlığı yaklaşık 6 ton seviyesinde bulunuyor. Platform, 20 metre kanat açıklığına ve 1.500 kilograma kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Açıklanan teknik verilere göre 40 bin feet irtifaya çıkabilen araç, 24 saati aşan görev süresine ulaşabiliyor. Platform, aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radar, elektro-optik ve kızılötesi sensörler, uydu haberleşmesi ve elektronik destek sistemleriyle donatılabiliyor. Ancak Sudan’daki konfigürasyonların detayları bilinmiyor.

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Çin yapımı CH-95 ise orta irtifada uzun süre görev yapabilen bir insansız hava aracı ailesine ait. Keşif ve gözetleme görevlerinin yanı sıra güdümlü mühimmatlarla taarruz gerçekleştirebiliyor. Platformun kalkış ağırlığı 650 ila 850 kilogram, havada kalış süresi ise 6 ila 12 saat civarında.

Öte yandan AKINCI, Sudan’da kayıpsız bir hakimiyet sürmüyor. RSF’nin kullandığı Çin menşeli kısa menzilli hava savunma sistemlerinin de AKINCI kayıplarına yol açtığı bildiriliyor. Bununla birlikte, AKINCI’nın Sudan’daki kayıplarının kesin sayısı ve her bir aracın hangi hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü bağımsız olarak doğrulanmış değil.

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